台北美食推薦這家榮榮園浙寧餐廳，自1965年開業至今的榮榮園浙寧餐廳擁有超過50年的歷史，從2019年起就連續四年獲得米其林必比登推薦，老闆黃呈郎雖是鹿港人，卻精通江浙菜，餐廳名以太太李桂榮命名。這家餐廳是老台北人的記憶，依然受到許多長輩的喜愛，網路上也有2000多則評價，其江浙菜實力不容質疑！

榮榮園浙寧餐廳｜交通方式＆停車資訊

榮榮園浙寧餐廳位於大安捷運站旁，從捷運站4號或6號出口只需2分鐘即可到達，外觀非常低調，僅有小小的招牌，這裡有代客泊車服務（200元），餐廳位在二樓，設有電梯長輩來也很方便，榮榮園浙寧餐廳的生意超好，就連平日晚上常常訂位滿客

走進榮榮園浙寧餐廳就可以看到榮榮園浙寧餐廳的『戰績牆』，有連續四年米其林推薦的貼紙，牆上還有許多政商名流、知名藝人來此用餐的照片

榮榮園浙寧餐廳｜用餐環境

榮榮園用餐空間大都多是以大圓桌為主，裝潢也很有歷史感，來用餐的年齡層是偏長一些，所以餐廳空間跟廁所友善空間都用得很不錯，另外在裡還有包廂的用餐空間，但低消之前看好像是一萬元，現在不知道是不是還一樣

榮榮園浙寧餐廳｜菜單

榮榮園浙寧餐廳菜單上雖然是寫40年，但其實開業已超過58年，以江浙菜系為主，提供經典功夫菜，菜色是屬於比較大份量適合多人分享，還有主廚推薦菜色提供點餐參考，宴席桌菜從一萬元到近兩萬元不等，部分菜色如先知鴨需提前預訂

榮榮園浙寧餐廳｜推薦菜色料理

榮榮園浙寧餐廳能受長輩們的歡迎，不外乎是他們家的料理都是相當道地的江浙菜，我們點了一些蠻受歡迎的江浙菜，很多是外面吃不到的好味道唷！

三峽土雞，光看亮亮的雞皮就令人食指大動。還特別細心為雞胸肉切紋，方便食用，肉質鮮嫩且不乾，帶著適量的油脂，即使不沾醬，味道就已經很好，沾醬後則更顯鮮鹹美味

寧式鱔糊，寧式鱔糊是經典的江浙菜色，鱔魚吃起來柔軟帶有Q度，然後韭黃的水份讓整個不會太過鹹，黑胡椒的風味還蠻下飯的，整體來說不會過於油膩

油爆蝦，招牌必點！這個真的超好吃！蝦子尖頭的部份剪掉，整隻蝦炸得酥脆，咬下去酥香，蝦子肉質也是很Q嫩，重點是那個調味，鹹中帶有一點甘甜，吃起來很涮嘴，會讓人想要一口接著一口吃

㸆排骨+烤光餅，㸆排骨是米其林必比登推薦菜色，而㸆指的是用慢火燉煮，服務生會先把豬小排剝成一絲絲的，有點像手撕豬肉，肉嫩到到輕輕一剝就骨肉分離

可以點烤光餅來夾排骨肉一起吃，光餅吃起來蠻Q的香氣也很足，搭配排骨肉像是在吃小漢堡似的，而且排骨吃起來有鹹香的肉汁感，我蠻喜歡這道的

榮榮煎麵，榮榮煎麵看到前面有榮榮兩個字，就知道這道料理可是招牌，一上桌有點可愛像是愛心的煎麵，乍看之下還蠻平淡無奇的，但服務人員桌邊協助剪開煎麵時，裡面包了很多蔬菜，外脆內濕潤，極富層次口感，基本上也是亟需火候功夫的手路菜

開陽白菜，開陽白菜處理的相當的好，入口那個帶有高湯的清甜感很明顯，白菜梗的地方飽含湯汁吃起來很舒服，搭配的筍子也讓整體口感吃起來更豐富

醃篤鮮，湯色乳白濃郁，加了青江菜、火腿、百頁結等配料一起熬煮，湯頭口感相當濃稠，充滿膠質感，熱熱喝超級香醇的！

清蒸臭豆腐（招待），看起來不是走很辣那一種臭豆腐，入口醃過的鹹味大於辣味，但臭味蠻強烈的，臭豆腐吃起來也算水嫩，但我第一名還是給新東南

炸元宵＆西瓜（招待），有時候這種老餐廳的人情味還蠻濃厚，雖然是招待的但味道也是可圈可點，元宵裹著花生粉看起來就很誘人，咬下去整個鬆軟帶有黏度，中間的餡料包著濃郁的芝麻，好吃

榮榮園浙寧餐廳不虧為五十年的老店，而且擁有米其林必比登的認可，其美食與服務都令人印象深刻，這裡的客人年齡偏長，菜餚的調味都不過重的江浙菜就是他們的喜好，煎麵、油爆蝦和㸆排骨這些精心烹製的菜肴都非常值得推薦，價位其實也都不貴，下回有機會不妨來試試榮榮園浙寧餐廳吧！

榮榮園浙寧餐廳

地址：台北市大安區信義路四段25號2樓

電話：(02)2703-8822

營業時間：1130~1400；1730~2130

榮榮園浙寧餐廳Q&A

Q1:榮榮園浙寧餐廳有停車場嗎？

A1:榮榮園浙寧餐廳沒有停車場，但有代客停車（200元）

Q2:榮榮園浙寧餐廳推薦菜色？

A1:煎麵、油爆蝦、㸆排骨，招牌先知鴨要先預訂

店家/景點資訊

店家名稱：榮榮園浙寧餐廳

所在地址：臺灣台北市大安區信義路四段25號2樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：(02)2703-8822

評價：★★★★★





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