三重好吃泰式料理推薦「就是泰」，菜單提供蝦醬空心菜、打拋豬肉、牛肉、涼拌青木瓜、涼拌綜合海鮮等多到泰國料理，店內都是泰國廚師，用餐環境整理的乾淨、服務阿姨親切客氣，很棒的三重餐廳推薦。

三重泰式料理 就是泰 位置

「就是泰」地址在三重仁愛街，附近美食也蠻多的，但很少像「就是泰」乾淨又適合聚餐的餐廳。

就是泰《異國美食》

地址：新北市三重區仁愛街511號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00（週一休息）

電話： 02 8982 7785

粉絲團：就是泰

食記：【三重泰式料理】就是泰異國美食，新北泰國料理推薦！

三重泰式料理 就是泰 菜單

就是泰菜單價錢

好幾樣想吃的呢！

最特別的就是不在菜單的隱藏版菜色，約朋友來聚餐的好處就是可以點比較多道分享。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重泰式料理 就是泰 環境

之前假日經過看到店外都要排隊候位，有準備幾張椅子讓客人坐。

用餐座位還算多，環境整潔很不錯，很適合家庭、朋友來用餐。

也有大圓桌適合比較多人的選擇，這天約了住在附近的朋友來吃，想吃的餐點太多要討論一下。

三重泰式料理 就是泰 餐點

打拋豬肉 130元

最經典的超下飯料理

以豬絞肉、辣椒、洋蔥加上九層塔一起拌炒，口感豐富，滋味鹹香。

辣拌生蝦 200元

海鮮控不容錯過的隱藏版菜色

鮮彈爽脆的生蝦搭配秘密醬料，是一道重口味料理，中辣開胃又帶有微微的酸，相當開胃過癮。

泰式烘蛋 120元

好香的烘蛋，也是一道下飯料理推薦

外層煎得香酥，中間還保有一點點濕潤，蛋香跟鍋氣都很迷人，加上九層塔提味，好吃呢！

月亮蝦餅 大份210元

小份有4片、大份有8片，當然要點大份的比較過癮

剁碎的蝦仁加上魚漿等食材做出超厚的月亮蝦餅，很多三重人推薦的厚厚派月亮蝦餅，好酥好脆，咬下去很有厚實感，必點推薦。

青木瓜拌魚 250元

又是一道隱藏版菜色，這道我非常喜歡！

可以吃到爽脆開胃的涼拌青木瓜之外，底下的炸魚也讓人驚艷，我和朋友都豎起大姆指推薦，魚皮酥香帶脆，不會油膩，而裡頭的魚肉鮮嫩多汁，加上涼拌青木瓜微微的醬汁，酸甜解膩，超好吃！

羅望子炒蝦 200元

紅通通的炒蝦，去殼方便食用

大火加上各種香料炒熱，經過油炸的蝦肉帶點脆度，調醬酸甜又鹹香，少許香菜提味，風味多層次又下飯，算是重口味的泰式料理。

白飯一人20元吃到飽

來吃泰式料理一定要配飯啊！最愛這種有嚼勁的泰國米，味道香噴噴～

泰式奶茶 一杯40元

朋友點的泰式奶茶，飯後來一杯解膩。

「就是泰」有好幾道隱藏版菜色可以品嚐，來用餐可以詢問店員推薦，菜色價格也不貴，是值得推薦的三重好吃泰式料理，環境、空間大，服務阿姨親切，朋友吃過都說下次還要再來＾＾

就是泰《異國美食》

地址：新北市三重區仁愛街511號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00（週一休息）

電話： 02 8982 7785

粉絲團：就是泰

食記：【三重泰式料理】就是泰異國美食，新北泰國料理推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON5D4+富士 X-A3

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記邀請

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀