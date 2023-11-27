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【三重泰式料理】就是泰異國美食，新北泰國料理推薦！

2023-11-27 15:55:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：106
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：673篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：就是泰
place新北市三重區仁愛街511號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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三重好吃泰式料理推薦「就是泰」，菜單提供蝦醬空心菜、打拋豬肉、牛肉、涼拌青木瓜、涼拌綜合海鮮等多到泰國料理，店內都是泰國廚師，用餐環境整理的乾淨、服務阿姨親切客氣，很棒的三重餐廳推薦。

三重泰式料理 就是泰 位置

就是泰」地址在三重仁愛街，附近美食也蠻多的，但很少像「就是泰」乾淨又適合聚餐的餐廳。

就是泰《異國美食》
地址：新北市三重區仁愛街511號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00（週一休息）
電話： 02 8982 7785
粉絲團：就是泰
食記：【三重泰式料理】就是泰異國美食，新北泰國料理推薦！

三重泰式料理 就是泰 菜單

就是泰菜單價錢

好幾樣想吃的呢！
最特別的就是不在菜單的隱藏版菜色，約朋友來聚餐的好處就是可以點比較多道分享。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重泰式料理 就是泰 環境

之前假日經過看到店外都要排隊候位，有準備幾張椅子讓客人坐。

用餐座位還算多，環境整潔很不錯，很適合家庭、朋友來用餐。

也有大圓桌適合比較多人的選擇，這天約了住在附近的朋友來吃，想吃的餐點太多要討論一下。

三重泰式料理 就是泰 餐點

打拋豬肉 130元

最經典的超下飯料理
以豬絞肉、辣椒、洋蔥加上九層塔一起拌炒，口感豐富，滋味鹹香。

辣拌生蝦 200元

海鮮控不容錯過的隱藏版菜色
鮮彈爽脆的生蝦搭配秘密醬料，是一道重口味料理，中辣開胃又帶有微微的酸，相當開胃過癮。

泰式烘蛋 120元

好香的烘蛋，也是一道下飯料理推薦
外層煎得香酥，中間還保有一點點濕潤，蛋香跟鍋氣都很迷人，加上九層塔提味，好吃呢！

月亮蝦餅 大份210元

小份有4片、大份有8片，當然要點大份的比較過癮
剁碎的蝦仁加上魚漿等食材做出超厚的月亮蝦餅，很多三重人推薦的厚厚派月亮蝦餅，好酥好脆，咬下去很有厚實感，必點推薦。

青木瓜拌魚 250元

又是一道隱藏版菜色，這道我非常喜歡！
可以吃到爽脆開胃的涼拌青木瓜之外，底下的炸魚也讓人驚艷，我和朋友都豎起大姆指推薦，魚皮酥香帶脆，不會油膩，而裡頭的魚肉鮮嫩多汁，加上涼拌青木瓜微微的醬汁，酸甜解膩，超好吃！

羅望子炒蝦 200元

紅通通的炒蝦，去殼方便食用
大火加上各種香料炒熱，經過油炸的蝦肉帶點脆度，調醬酸甜又鹹香，少許香菜提味，風味多層次又下飯，算是重口味的泰式料理。

白飯一人20元吃到飽
來吃泰式料理一定要配飯啊！最愛這種有嚼勁的泰國米，味道香噴噴～

泰式奶茶 一杯40元

朋友點的泰式奶茶，飯後來一杯解膩。

就是泰」有好幾道隱藏版菜色可以品嚐，來用餐可以詢問店員推薦，菜色價格也不貴，是值得推薦的三重好吃泰式料理，環境、空間大，服務阿姨親切，朋友吃過都說下次還要再來＾＾

就是泰《異國美食》
地址：新北市三重區仁愛街511號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00（週一休息）
電話： 02 8982 7785
粉絲團：就是泰
食記：【三重泰式料理】就是泰異國美食，新北泰國料理推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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