彌月蛋糕試吃 阿薛甜甜｜超人氣彌月蛋糕，嚴選食材純手作各式烘焙甜點，主理人將甜點融入日常，將品味甜甜的快樂傳遞給大家

萌萌九宮格北海道舒芙蕾起士禮盒，冷凍吃如冰淇淋般綿密，濃厚餘韻清爽，更榮獲2023臺中十大伴手禮評審團大獎，再加上彌月試吃限定三拼6吋蛋糕，檸檬甜甜/米歇爾微醺可可/北海道輕柔乳酪，讓孕媽咪一次享受，此外，承襲日本長崎蛋糕的長崎甜甜，濕潤甜蜜，還在思索該選哪款彌月禮？先來看看我的開箱體驗吧

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阿薛甜甜 彌月蛋糕推薦

甜甜的糕點總能讓人快樂，阿薛甜甜主理人秉持著以正向快樂的人生態度，投身於甜點世界，想將這份幸福愉悅，傳遞給每個品嚐阿薛甜甜的米那桑，嚴選優質的原物料、堅持100%手工製作各式甜點，從包裝到甜點呈現，都能感受到這般簡約純粹，看到當家萌樣logo，滿滿可愛的幸福感油然而生

阿薛甜甜A-Xue’s Dessert

地址：台中市北區民權路359巷16號1樓

電話：04-22067756 ; 0980310787

官網｜FB｜IG

彌月禮盒開箱時，率先看到主理人理念印在上蓋，還有甜點嚴選原物料，像法產發酵奶油、日本麵粉、北海道乳酪也一覽無遺，令人感到安心

阿薛甜甜彌月禮 如何試吃？

▧ 申請對象：懷孕36週以上 / 產後1個月內的媽咪，限準媽咪可申請試吃，並享有〈5折〉優惠價格

▧ 試吃品項：

▧ 試吃品項：自取無須運費，宅配費用為$160 (為確保蛋糕新鮮皆採冷凍配送)

▧ 申請步驟：

① 私訊確認申請資格：私訊臉書小幫手 (http://m.me/axue.dessert/) ，上傳「媽媽手冊封面」及「按讚粉絲團」照片

② 填寫彌月需求單：填寫表單 (https://reurl.cc/8Wj2QX) ，指定「到貨日期」後送出表單，後續由小幫手與您核對訂單細節

③ 官網訂購下單：至官網《彌月禮盒試吃專區》（https://reurl.cc/XmK1va）選購您想試吃的品項（限購至多２款，每款限購１組）

④ 匯款完成訂購：請於下單後24小時內付款，即完成訂購

彌月A禮盒

將阿薛甜甜三款六吋蛋糕，搖身一變為三拼禮盒組，內含北海道輕柔乳酪蛋糕 2片(切片) • 米歇爾微醺可可蛋糕 2片(切片) • 檸檬甜甜 2片(切片），三種口味一次能細細品嚐，真的很貼心

米歇爾微醺可可蛋糕

靠近時就能聞到濃郁可可香氣，選用法國知名米歇爾柯茲巧克力、可可粉製作，糕體濕潤細緻入口即化，鮮明的可可風味於嘴中迴盪，別緻的可可苦甜，溫柔的一波波堆疊，因添加微量麥斯蘭姆酒，尾韻帶著淡雅的酒香，專屬大人味的甜點，相當迷人

北海道輕柔乳酪蛋糕

北海道輕柔乳酪蛋糕 選用100%北海道生乳製作的LUXE北海道乳酪，奶香濃郁中帶著清爽，運用日式水浴法造就輕柔質地的糕體，口感如棉花糖蓬彈柔軟，幾乎不需咀嚼就在嘴中化開，讓人不知覺一口接著一口，真的好好吃（捧臉）

檸檬甜甜

裹著細緻糖霜，以少許檸檬皮點綴的檸檬甜甜，簡約雅致外觀，有點像是磅蛋糕的升級版！

靠近時清爽的檸檬香氣撲鼻而來，糕體是三款六吋蛋糕中最為扎實緊密，但入口絲毫不乾鬆仍保有濕潤度，在口感表現也更為飽滿，搭著冰涼脆甜的檸檬糖霜，多份酸香，風味一樣討喜

彌月B禮盒

人氣九宮格禮盒，乘載著 北海道舒芙蕾起士，開箱時不禁露出讚嘆，造型也太可愛了吧！內含三款口味 經典原味*3、靜岡抹茶*3、米歇爾可可*3，渾圓萌樣視覺好療癒

一樣選用LUXE北海道乳酪製作，馥郁芬芳的奶香，風味醇厚餘韻仍帶著清爽，冷藏吃，口感細緻柔嫩，冷凍吃、如冰淇淋般綿密濃郁，這般美妙風味立馬被圈粉

米歇爾可可

一樣選用法國米歇爾巧克力製作，營造專屬大人味的濃郁苦甜，入口時可可餘韻一波波席捲而來，質地滑順綿密，讓人驚艷

經典原味

烙印上阿薛甜甜當家可愛logo，療癒度立刻＋10分，享受醇厚奶香，綿密輕盈，宛如舒芙蕾的別緻口感，也是三兩下就KO

靜岡抹茶

選用日本靜岡抹茶製作，雅緻綠意，渲染於舒芙蕾起士上，品嚐時優雅的抹茶香氣，帶著微微苦韻，悠揚於嘴中，質地細緻綿密清爽順口

彌月C禮盒

長崎甜甜

彌月試吃三款中價格最低的一款，是全年齡層都尬藝的長崎甜甜

熱愛長崎蛋糕的我，看到阿薛甜甜承襲日本長崎蛋糕的做法，眼睛為之一亮！使用勤益蛋品-葉黃素機能紅心蛋、更費心使用日本上白糖、海藻糖、雙目糖，三款不同特性的砂糖，營造豐富的甜感層次

在表面一樣烙印上當家可愛logo，溫潤蜜香交織著蓬鬆口感，搭配杯茶飲，香甜下午茶即刻展開

阿薛甜甜不愧是在網路履獲好評的彌月蛋糕，在三款試吃彌月禮盒中，表現皆是可圈可點！

像貼心設計的三拼組合，一次品味到濃郁苦甜的可可、清香甜蜜的檸檬、還有如雲朵般的輕柔乳酪，還有榮獲2023臺中十大伴手禮評審團大獎 的北海道舒芙蕾起士，萌樣九宮格內含三種萌樣2吋小蛋糕，視覺味覺都滿足，還有我愛之長崎蛋糕風味表現也很讚

阿薛甜甜價格合宜，口味非凡，彌月蛋糕推薦給你們

以上文章提供給大家參考囉

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