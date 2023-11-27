為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北信義區鐵板燒【明水然。樂無菜單鐵板燒信義遠百店】活龍蝦、日本A5和牛無菜單料理/火熖甜點秀

台北信義區鐵板燒【明水然。樂無菜單鐵板燒信義遠百店】活龍蝦、日本A5和牛無菜單料理/火熖甜點秀

2023-11-27 16:10:04 瑪姬愛漂亮 人氣：104
share
窩客好文

瑪姬愛漂亮

發表篇數：454篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：明水然樂-遠百信義店
phone02-8786-0466
place台北市信義區松仁路58號14樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

樂多多餐飲集團【明水然。樂無菜單鐵板燒】是近期超火的無菜單鐵板燒，主打活龍蝦、日本A5和牛北海道生食等級干貝等高檔食材，還有臨場感十足的甜點火熖秀，是懂吃的老饕必訪的鐵板燒餐廳，沒有預約更是一位難求，瑪姬早就列入今年11月生日大餐的口袋名單，這天來到明水然。樂無菜單鐵板燒信義遠百店，如願以嚐吃到美味鐵板燒感覺無限幸福！

【明水然。樂鐵板燒】
      址：台北市信義區松仁路5814
      話：02 8786 0466
營業時間：11:30 – 15:00 & 17:30-00:00
線上訂位：https://reurl.cc/QjGdV0
官方臉書：明水然。樂無菜單鐵板燒

明水然。樂無菜單鐵板燒信義遠百店】就在台北信義A13遠百店的14樓，搭捷運到市府站或台北101世貿站都方便；超醒目的燈籠讓我一眼就搜尋到目的地，日式的餐廳門面讓人感受到高質感，特別有種私人招待所的尊榮感。

來到百貨公司的高樓層用餐別有高級感，瑪姬這天也特別盛裝出席，一年當中慶祝自己的生日大餐，又來到高檔鐵板燒餐廳，自然不能隨隨便便，儀式感還是要有的！

信義遠百店的用餐環境整潔高雅，黑白相間大理石餐桌面又增添了幾分時尚感，用餐時段座位上都有人，環境我就不多做分享。

高溫炙熱的鐵板旁早也備好各式生猛海鮮，有波士頓活龍蝦、現流時令鮮魚、頂級活鮑、北海道生食等級干貝等，座位剛好被安排在食材前面臨場感十足，也滿心期待等等的美食上桌。

整尾的現流鮮魚是2400套餐才有的食材，瑪姬吃1600元套餐是吃鮮魚片，價格不同在內容上也有差異，但食材都是新鮮的品質保證。

老饕等級1/2尾活龍蝦，剖面看到滿滿的蝦膏和蝦黃，不自覺的嚥了嚥口水，待會就可以滿足的放進肚子裡，眼睛也隨之閃耀著光芒！

北海道生食等級干貝看起來水亮肥美，等等也是吃得到，讓我忍不住嘴角上揚。

明水然。樂無菜單鐵板燒料理主要以16002400兩種價位，2400價位差別在於南非野生鮑魚海膽、整尾現流鮮魚和日本A5老饕級和牛。

加入樂多多會員就有入會禮炙燒烏魚子可享用，當天在社群平台打卡就有送鮭魚的小點。

餐桌擺放的餐墊餐具，還有摺成日本和服的品牌餐巾，呈現出高質感。

無限添加的熱麥茶

同樣也是無限享用的開胃小品—蘋果釀洋蔥丁和柚香蘿蔔

蒜味蜆湯

鮮美好喝，滿滿的精華全在這一碗

黑松露蒸蛋

純粹無腥味的蒸蛋搭配黑松露，滿口的蛋香和黑松露香交織在一起的美味滑嫩口感。

日本山藥燒

在鐵板上煎得滋滋作響的山藥呈現黃金梅納反應後，在放上日本金山寺麥味噌和小黄瓜丁，鮮脆多汁的山藥搭配鹹香的麥味噌和脆口的小黃瓜，口感清爽又豐富。

白鯧甘露煮

選用來自基隆港的白鯧香煎至金黃色，底下襯著用魚骨熬煮的白蘿蔔，並淋上魚骨高湯，上面擺放了鮮脆可口的蘆筍和日本嫩薑絲，視覺上很日式的一道美食。

原本瑪姬擔心白鯧會有腥味，但實際嚐過後發現魚肉軟嫩細緻還帶有甜味，反而沒有讓人反胃的腥味，很順利的讓我清盤。

接著擦擦嘴看著主廚為我們做下一道漢堡料理，可愛小巧的漢堡看起來就很療癒，讓我有點坐不住想快點吃到它。

和牛漢堡

是用和牛絞肉攪打出彈性，在鐵板的高溫下轉化出梅納反應的美味，中間搭配生菜和黃芥末醬，再用帕瑪森起司去煎出起司餅的裝飾，讓可愛的小漢堡變得很有看頭。

這道帶著鹹香的和牛漢堡，有爆擊的起司鹹香味和和牛的香甜，小小一個卻也得到大大滿足！

1/2半尾活龍蝦

用鐵板煎過後特有的香氣迎來，先讓嗅覺得到滿足，視覺上也被誘人的蝦黃和蝦膏吸引。

蝦身淋上鹹香特調醬，鮮甜爆擊的彈脆口感真的讓人回味。

半隻活龍蝦就有那麼多的蝦黃和蝦膏，瑪姬的味蕾完全被征服了！

去殼取出整隻龍蝦螯再淋上鹹香蛋黃醬，大口吃肉的感覺很爽！

北海道生食級干貝

香煎後的干貝呈五分熟軟嫩多汁，加上在口中彈跳的鮭魚卵，鮮美1+1

炙燒烏魚子

入會好禮就是它了，炙燒後的鹹香烏魚子，濃厚的烏魚子油香可口，嗅覺和味覺都得到滿足！

吃完海鮮料理送上一杯紅龍果冰沙來清清口中的味道，可以接著期待下一道美食囉！

此時主廚手上正在處理的就是讓人流口水的日本A5和牛啦，先聞聞香氣，等一下再好好品嚐。

日本A5和牛

主廚依大家的喜好煎成五分熟度的和牛，外層金黃香酥，內層油脂豐富柔嫩卻不油膩，搭配蒜片玫瑰鹽和黑胡椒提出更豐富的層次。

好吃但不過癮，會想再多吃一點。

龍蝦味噌湯

用龍蝦螯的後段去煮味噌湯，鹹香的醬味加上龍蝦的鮮甜，喝上一碗熱呼呼的湯，再細細的吃上龍蝦肉，一點都不想浪費任何一小口美食。

烏魚子炒飯

大面高溫的鐵板煎台上看著主廚揮動二支鐵鏟，米飯在高溫的鐵板上跳躍著，最後呈現出粒粒分明的炒飯，再放入烏魚子，充分拌勻後吃，每一口都鹹香美味。

社群平台打卡贈送的小點—鮭魚燒，用鮭魚肉裹上薄薄麵衣油炸後再加入蕃茄紅醬洋蔥去拌炒，剛好和炒飯一起搭配著吃。

冰淇淋香蕉

半根香蕉對切後先煎，然後再淋上酒點上火的桌邊秀讓人驚呼，視覺很刺激，上桌前再放入香草冰淇淋的冰火相融口感，甜甜入口，是最完美的結尾。

1600元套餐12道料理，滿足了我想吃鐵板燒的想望，在生日或約會來明水然。樂，享用一頓高檔的海陸鐵板燒，真的是享受人生，因為我值得！

 

來來來！來按讚，加入瑪姬饗樂圈圈粉絲團，即時吃喝玩樂訊息不漏接喲！

    檢舉
    share
    chevron_left

    士林串燒居酒屋推薦【大鶴青田炭火居酒屋士林店
    延伸閱讀

    [歐風食記] 台北大安－MUME

     三高Sir

    心中第一首選的泰式料理CP超高口味又好吃-嘉義泰廚泰式料理

     肥波吃不停

    鄉野間的美味～野夫炊煙

     Ivy Chang

    [台南]中西區 平價泰式料理推薦 好辣好麻「泰」好吃 泰檸檬泰式廚房

     皮老闆的美食地圖
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    瑪姬愛漂亮

    發表篇數：454篇

    瑪姬熱愛美食/旅遊/攝影，常跟朋友相聚品嚐美食，享受生活，除此之外也利用經常旅行的機會，品味當地美食，更利用喜愛攝影的啫好，用相機記錄旅行和美食的美好記憶，希望跟大家互相交流^^
    作者的其它文章
    同類據點
    就饗鐵板燒 台北忠孝東店 照片

    就饗鐵板燒 台北忠孝東店

    4.17 (3人評鑑)

    區域：台北市大安區
    初魚鐵板燒 民生店 照片

    初魚鐵板燒 民生店

    4.35 (1人評鑑)

    區域：台北市松山區
    毓鐵板燒 照片

    毓鐵板燒

    4.05 (1人評鑑)

    區域：台北市萬華區
    鐵F.f Teppanyaki 師大店 照片

    鐵F.f Teppanyaki 師大店

    3.95 (1人評鑑)

    區域：台北市中正區
    阪前和牛鐵板燒 照片

    阪前和牛鐵板燒

    4.40 (3人評鑑)

    區域：台北市中山區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up