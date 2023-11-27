樂多多餐飲集團【明水然。樂無菜單鐵板燒】是近期超火的無菜單鐵板燒，主打活龍蝦、日本A5和牛、北海道生食等級干貝等高檔食材，還有臨場感十足的甜點火熖秀，是懂吃的老饕必訪的鐵板燒餐廳，沒有預約更是一位難求，瑪姬早就列入今年11月生日大餐的口袋名單，這天來到明水然。樂無菜單鐵板燒信義遠百店，如願以嚐吃到美味鐵板燒感覺無限幸福！

【明水然。樂鐵板燒】

地 址：台北市信義區松仁路58號14樓

電 話：02 8786 0466

營業時間：11:30 – 15:00 & 17:30-00:00

線上訂位：https://reurl.cc/QjGdV0

官方臉書：明水然。樂無菜單鐵板燒

【明水然。樂無菜單鐵板燒信義遠百店】就在台北信義A13遠百店的14樓，搭捷運到市府站或台北101世貿站都方便；超醒目的燈籠讓我一眼就搜尋到目的地，日式的餐廳門面讓人感受到高質感，特別有種私人招待所的尊榮感。

來到百貨公司的高樓層用餐別有高級感，瑪姬這天也特別盛裝出席，一年當中慶祝自己的生日大餐，又來到高檔鐵板燒餐廳，自然不能隨隨便便，儀式感還是要有的！

信義遠百店的用餐環境整潔高雅，黑白相間大理石餐桌面又增添了幾分時尚感，用餐時段座位上都有人，環境我就不多做分享。

高溫炙熱的鐵板旁早也備好各式生猛海鮮，有波士頓活龍蝦、現流時令鮮魚、頂級活鮑、北海道生食等級干貝等，座位剛好被安排在食材前面臨場感十足，也滿心期待等等的美食上桌。

整尾的現流鮮魚是2400套餐才有的食材，瑪姬吃1600元套餐是吃鮮魚片，價格不同在內容上也有差異，但食材都是新鮮的品質保證。

老饕等級1/2尾活龍蝦，剖面看到滿滿的蝦膏和蝦黃，不自覺的嚥了嚥口水，待會就可以滿足的放進肚子裡，眼睛也隨之閃耀著光芒！

北海道生食等級干貝看起來水亮肥美，等等也是吃得到，讓我忍不住嘴角上揚。

明水然。樂無菜單鐵板燒料理主要以1600＆2400兩種價位，2400價位差別在於南非野生鮑魚、海膽、整尾現流鮮魚和日本A5老饕級和牛。

加入樂多多會員就有入會禮炙燒烏魚子可享用，當天在社群平台打卡就有送鮭魚的小點。

餐桌擺放的餐墊、餐具，還有摺成日本和服的品牌餐巾，呈現出高質感。

無限添加的熱麥茶

同樣也是無限享用的開胃小品—蘋果釀洋蔥丁和柚香蘿蔔

蒜味蜆湯

鮮美好喝，滿滿的精華全在這一碗

黑松露蒸蛋

純粹無腥味的蒸蛋搭配黑松露，滿口的蛋香和黑松露香交織在一起的美味滑嫩口感。

日本山藥燒

在鐵板上煎得滋滋作響的山藥呈現黃金梅納反應後，在放上日本金山寺麥味噌和小黄瓜丁，鮮脆多汁的山藥搭配鹹香的麥味噌和脆口的小黃瓜，口感清爽又豐富。

白鯧甘露煮

選用來自基隆港的白鯧香煎至金黃色，底下襯著用魚骨熬煮的白蘿蔔，並淋上魚骨高湯，上面擺放了鮮脆可口的蘆筍和日本嫩薑絲，視覺上很日式的一道美食。

原本瑪姬擔心白鯧會有腥味，但實際嚐過後發現魚肉軟嫩細緻還帶有甜味，反而沒有讓人反胃的腥味，很順利的讓我清盤。

接著擦擦嘴看著主廚為我們做下一道漢堡料理，可愛小巧的漢堡看起來就很療癒，讓我有點坐不住想快點吃到它。

和牛漢堡

是用和牛絞肉攪打出彈性，在鐵板的高溫下轉化出梅納反應的美味，中間搭配生菜和黃芥末醬，再用帕瑪森起司去煎出起司餅的裝飾，讓可愛的小漢堡變得很有看頭。

這道帶著鹹香的和牛漢堡，有爆擊的起司鹹香味和和牛的香甜，小小一個卻也得到大大滿足！

1/2半尾活龍蝦

用鐵板煎過後特有的香氣迎來，先讓嗅覺得到滿足，視覺上也被誘人的蝦黃和蝦膏吸引。

蝦身淋上鹹香特調醬，鮮甜爆擊的彈脆口感真的讓人回味。

半隻活龍蝦就有那麼多的蝦黃和蝦膏，瑪姬的味蕾完全被征服了！

去殼取出整隻龍蝦螯再淋上鹹香蛋黃醬，大口吃肉的感覺很爽！

北海道生食級干貝

香煎後的干貝呈五分熟軟嫩多汁，加上在口中彈跳的鮭魚卵，鮮美1+1。

炙燒烏魚子

入會好禮就是它了，炙燒後的鹹香烏魚子，濃厚的烏魚子油香可口，嗅覺和味覺都得到滿足！

吃完海鮮料理送上一杯紅龍果冰沙來清清口中的味道，可以接著期待下一道美食囉！

此時主廚手上正在處理的就是讓人流口水的日本A5和牛啦，先聞聞香氣，等一下再好好品嚐。

日本A5和牛

主廚依大家的喜好煎成五分熟度的和牛，外層金黃香酥，內層油脂豐富柔嫩卻不油膩，搭配蒜片、玫瑰鹽和黑胡椒提出更豐富的層次。

好吃但不過癮，會想再多吃一點。

龍蝦味噌湯

用龍蝦螯的後段去煮味噌湯，鹹香的醬味加上龍蝦的鮮甜，喝上一碗熱呼呼的湯，再細細的吃上龍蝦肉，一點都不想浪費任何一小口美食。

烏魚子炒飯

大面高溫的鐵板煎台上看著主廚揮動二支鐵鏟，米飯在高溫的鐵板上跳躍著，最後呈現出粒粒分明的炒飯，再放入烏魚子，充分拌勻後吃，每一口都鹹香美味。

社群平台打卡贈送的小點—鮭魚燒，用鮭魚肉裹上薄薄麵衣油炸後再加入蕃茄紅醬洋蔥去拌炒，剛好和炒飯一起搭配著吃。

冰淇淋香蕉

半根香蕉對切後先煎，然後再淋上酒點上火的桌邊秀讓人驚呼，視覺很刺激，上桌前再放入香草冰淇淋的冰火相融口感，甜甜入口，是最完美的結尾。

1600元套餐12道料理，滿足了我想吃鐵板燒的想望，在生日或約會來明水然。樂，享用一頓高檔的海陸鐵板燒，真的是享受人生，因為我值得！

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