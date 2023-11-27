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員山鄉必遊景點【宜蘭望龍埤】因偶像劇「下一站，幸福」爆紅，也稱望龍埤花田村，不但免門票、免費停車場，沿著環湖步道散步欣賞湖光山色，還有飛龍步道與挑夫步道可以健行遙望美景。望龍埤美食推薦望龍埤鵝肉攤或花田村湖畔咖啡；搭配員山附近景點雙連埤戲水秘境、蜊埤湖、勝洋水草休閒農場、橘之鄉等附近景點，就是完美員山一日遊啦！

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望龍埤 景點資訊

地址：宜蘭縣員山鄉坡城路42號

營業時間：24小時開放

電話：無

望龍埤 交通停車

自行開車：

到了 湖山國小 左轉小路直行約400公尺即可抵達

Google導航輸入望龍埤即可到達

停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

大眾運輸：宜蘭火車站搭乘1789公車，於湖山國小下車步行前往即可到達

望龍埤 環湖步道

望龍埤又名軟埤仔，位於宜蘭縣員山鄉枕山村湖山國小後方，因為鄉公所引用枕山圳水源蓄水成功，重現湖光山色，同時又有調節灌溉的功能，後來順勢改名「望龍埤」

這一帶是郊區沿途的風景悠美，附近的民宿很多

現在裏面也規畫了幾個停車位，如果住在附近騎自行車過來，更能悠閒的欣賞美景啊

橋面上的拱橋和九曲橋都是拍照的好地點

石切座椅

來到這裏，可以走走湖中步道，再沿著環湖步道，慢慢的品味這裏的山水之美

環湖畔邊還有許多鴨子，超可愛的

一池碧綠的湖水，看了就覺得身心舒暢，心曠神怡

特別是站在湖中心時，望向遠方，微風徐徐吹來，加上不時傳來的鳥鳴聲，大自然如此地擁人入懷

因為湖區不大，逛一圈大約一、二十分鐘而已，所以很適合來逛逛

望龍埤 湖畔落羽松

湖畔的落雨松非常吸睛，如果時序入秋入冬，松葉變黃變紅，景致就更迷人了

望龍埤 飛龍步道

【宜蘭望龍埤】有兩條步道，分別是飛龍步道與挑夫步道，是遊客常來健行遙望美景的好地方

藍色路線為飛龍步道可以登高至平台，觀賞湖泊美景

我們將車子停在望龍埤鵝肉攤停車場，對面就是步道入口處

步道好走，約走10分鐘可以到達平台，從高空俯看九曲橋景色更是迷人

很像空拍機的視野，高空往下看的風景很棒

建議爬完山後再去吃鵝肉攤啊！

望龍埤 美食推薦

哈，真的好一陣子沒來了，這次發現往望龍埤最裡邊走有個小村落，這裡有小型停車場、廁所、小市集及小吃攤位

做為人氣景點，這樣對遊客很方便啊

增設可愛的地景藝術，多了幾分趣味

停車旁有公共廁所

假日這裡買氣旺，飲料、冰淇淋、連柑仔店都有。這樣很不錯，來這裏欣賞湖光山色，吃點小東西，再慢慢逛

隨意逛逛或挑間餐廳用餐，也很不錯

望龍埤鵝肉攤

位於望龍埤入口旁的【望龍埤鵝肉攤】CP值很高，每人只要20元就享白飯、炒米粉、切仔麵、鵝湯米粉無限吃到飽！吃完飯可以散步遊湖，欣賞湖光山色，旅遊、美食一次搞定，難怪生意強強滾啊

▼望龍埤鵝肉攤20元鵝肉切仔麵米粉吃到飽，鵝肉鮮嫩多汁

望龍埤花田村湖畔咖啡

位於望龍埤裡面的小停車場旁邊，咖啡館老屋改建古色古香，也有賣合菜

這間也經營了好一段時間了，在湖畔的風景非常棒

坐在陽傘下和三五好友聊聊天，人生很愜意啊

推薦吃山泉水紅燒魚 可以說是我最近吃過最美味的魚 只有偶爾在萬里吃到野生 活石鯛 差不多

配上湖景和咖啡

最推薦坐在湖畔位置享用下午茶，這可是湖景第一排，輕鬆來感受寧靜的湖光水色



戶外雅座邊真的很不錯，和朋友聊天欣賞美景，過了一個愜意的午後！

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