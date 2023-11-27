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【宜蘭望龍埤】花田村一日遊美食景點湖畔落羽松，門票停車

2023-11-27 16:45:04 紫色微笑 人氣：106
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紫色微笑

發表篇數：1281篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 員山鄉


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員山鄉必遊景點宜蘭望龍埤】因偶像劇「下一站，幸福」爆紅，也稱望龍埤花田村不但免門票、免費停車場，沿著環湖步道散步欣賞湖光山色，還有飛龍步道挑夫步道可以健行遙望美景。望龍埤美食推薦望龍埤鵝肉攤花田村湖畔咖啡；搭配員山附近景點雙連埤戲水秘境蜊埤湖勝洋水草休閒農場橘之鄉等附近景點，就是完美員山一日遊啦！

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本文章重點(快速連結)

望龍埤 景點資訊

  • 地址：宜蘭縣員山鄉坡城路42號
  • 營業時間：24小時開放
  • 電話：無

望龍埤 交通停車

自行開車：

  • 到了湖山國小左轉小路直行約400公尺即可抵達
  • Google導航輸入望龍埤即可到達

停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

大眾運輸：宜蘭火車站搭乘1789公車，於湖山國小下車步行前往即可到達

望龍埤 環湖步道

望龍埤又名軟埤仔，位於宜蘭縣員山鄉枕山村湖山國小後方，因為鄉公所引用枕山圳水源蓄水成功，重現湖光山色，同時又有調節灌溉的功能，後來順勢改名「望龍埤」

這一帶是郊區沿途的風景悠美，附近的民宿很多

現在裏面也規畫了幾個停車位，如果住在附近騎自行車過來，更能悠閒的欣賞美景啊

橋面上的拱橋九曲橋都是拍照的好地點

石切座椅

來到這裏，可以走走湖中步道，再沿著環湖步道，慢慢的品味這裏的山水之美

環湖畔邊還有許多鴨子，超可愛的

一池碧綠的湖水，看了就覺得身心舒暢，心曠神怡

特別是站在湖中心時，望向遠方，微風徐徐吹來，加上不時傳來的鳥鳴聲，大自然如此地擁人入懷

因為湖區不大，逛一圈大約一、二十分鐘而已，所以很適合來逛逛

望龍埤 湖畔落羽松

湖畔的落雨松非常吸睛，如果時序入秋入冬，松葉變黃變紅，景致就更迷人了 

望龍埤 飛龍步道

【宜蘭望龍埤】有兩條步道，分別是飛龍步道挑夫步道，是遊客常來健行遙望美景的好地方

藍色路線飛龍步道可以登高至平台，觀賞湖泊美景

我們將車子停在望龍埤鵝肉攤停車場，對面就是步道入口處

步道好走，約走10分鐘可以到達平台，從高空俯看九曲橋景色更是迷人

很像空拍機的視野，高空往下看的風景很棒

建議爬完山後再去吃鵝肉攤啊！

望龍埤 美食推薦

哈，真的好一陣子沒來了，這次發現往望龍埤最裡邊走有個小村落，這裡有小型停車場、廁所、小市集及小吃攤位
做為人氣景點，這樣對遊客很方便啊

增設可愛的地景藝術，多了幾分趣味

停車旁有公共廁所

假日這裡買氣旺，飲料、冰淇淋、連柑仔店都有。這樣很不錯，來這裏欣賞湖光山色，吃點小東西，再慢慢逛

隨意逛逛或挑間餐廳用餐，也很不錯

望龍埤鵝肉攤

位於望龍埤入口旁的望龍埤鵝肉攤CP值很高，每人只要20元就享白飯、炒米粉、切仔麵、鵝湯米粉無限吃到飽！吃完飯可以散步遊湖，欣賞湖光山色，旅遊、美食一次搞定，難怪生意強強滾啊

▼望龍埤鵝肉攤20元鵝肉切仔麵米粉吃到飽，鵝肉鮮嫩多汁

望龍埤花田村湖畔咖啡

位於望龍埤裡面的小停車場旁邊，咖啡館老屋改建古色古香，也有賣合菜
這間也經營了好一段時間了，在湖畔的風景非常棒

坐在陽傘下和三五好友聊聊天，人生很愜意啊

推薦吃山泉水紅燒魚 可以說是我最近吃過最美味的魚 只有偶爾在萬里吃到野生 活石鯛 差不多
配上湖景和咖啡

最推薦坐在湖畔位置享用下午茶，這可是湖景第一排，輕鬆來感受寧靜的湖光水色

戶外雅座邊真的很不錯，和朋友聊天欣賞美景，過了一個愜意的午後！

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