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員山鄉必遊景點【宜蘭望龍埤】因偶像劇「下一站，幸福」爆紅，也稱望龍埤花田村，不但免門票、免費停車場，沿著環湖步道散步欣賞湖光山色，還有飛龍步道與挑夫步道可以健行遙望美景。望龍埤美食推薦望龍埤鵝肉攤或花田村湖畔咖啡；搭配員山附近景點雙連埤戲水秘境、蜊埤湖、勝洋水草休閒農場、橘之鄉等附近景點，就是完美員山一日遊啦！
望龍埤 景點資訊
- 地址：宜蘭縣員山鄉坡城路42號
- 營業時間：24小時開放
- 電話：無
望龍埤 交通停車
自行開車：
- 到了湖山國小左轉小路直行約400公尺即可抵達
- Google導航輸入望龍埤即可到達
停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
大眾運輸：宜蘭火車站搭乘1789公車，於湖山國小下車步行前往即可到達
望龍埤 環湖步道
望龍埤又名軟埤仔，位於宜蘭縣員山鄉枕山村湖山國小後方，因為鄉公所引用枕山圳水源蓄水成功，重現湖光山色，同時又有調節灌溉的功能，後來順勢改名「望龍埤」
這一帶是郊區沿途的風景悠美，附近的民宿很多
現在裏面也規畫了幾個停車位，如果住在附近騎自行車過來，更能悠閒的欣賞美景啊
橋面上的拱橋和九曲橋都是拍照的好地點
石切座椅
來到這裏，可以走走湖中步道，再沿著環湖步道，慢慢的品味這裏的山水之美
環湖畔邊還有許多鴨子，超可愛的
一池碧綠的湖水，看了就覺得身心舒暢，心曠神怡
特別是站在湖中心時，望向遠方，微風徐徐吹來，加上不時傳來的鳥鳴聲，大自然如此地擁人入懷
因為湖區不大，逛一圈大約一、二十分鐘而已，所以很適合來逛逛
望龍埤 湖畔落羽松
湖畔的落雨松非常吸睛，如果時序入秋入冬，松葉變黃變紅，景致就更迷人了
望龍埤 飛龍步道
【宜蘭望龍埤】有兩條步道，分別是飛龍步道與挑夫步道，是遊客常來健行遙望美景的好地方
藍色路線為飛龍步道可以登高至平台，觀賞湖泊美景
我們將車子停在望龍埤鵝肉攤停車場，對面就是步道入口處
步道好走，約走10分鐘可以到達平台，從高空俯看九曲橋景色更是迷人
很像空拍機的視野，高空往下看的風景很棒
建議爬完山後再去吃鵝肉攤啊！
望龍埤 美食推薦
哈，真的好一陣子沒來了，這次發現往望龍埤最裡邊走有個小村落，這裡有小型停車場、廁所、小市集及小吃攤位
做為人氣景點，這樣對遊客很方便啊
增設可愛的地景藝術，多了幾分趣味
停車旁有公共廁所
假日這裡買氣旺，飲料、冰淇淋、連柑仔店都有。這樣很不錯，來這裏欣賞湖光山色，吃點小東西，再慢慢逛
隨意逛逛或挑間餐廳用餐，也很不錯
望龍埤鵝肉攤
位於望龍埤入口旁的【望龍埤鵝肉攤】CP值很高，每人只要20元就享白飯、炒米粉、切仔麵、鵝湯米粉無限吃到飽！吃完飯可以散步遊湖，欣賞湖光山色，旅遊、美食一次搞定，難怪生意強強滾啊
望龍埤花田村湖畔咖啡
位於望龍埤裡面的小停車場旁邊，咖啡館老屋改建古色古香，也有賣合菜
這間也經營了好一段時間了，在湖畔的風景非常棒
坐在陽傘下和三五好友聊聊天，人生很愜意啊
推薦吃山泉水紅燒魚 可以說是我最近吃過最美味的魚 只有偶爾在萬里吃到野生 活石鯛 差不多
配上湖景和咖啡
最推薦坐在湖畔位置享用下午茶，這可是湖景第一排，輕鬆來感受寧靜的湖光水色
戶外雅座邊真的很不錯，和朋友聊天欣賞美景，過了一個愜意的午後！
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