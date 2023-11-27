為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 日棧飯糰｜天還沒亮就大排長龍，排三個店面剛好而已！隱身市場內超人氣鹹蛋大飯糰

日棧飯糰｜天還沒亮就大排長龍，排三個店面剛好而已！隱身市場內超人氣鹹蛋大飯糰

2023-11-27 16:45:06 大手牽小手。玩樂趣 人氣：104
share
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：829篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：日棧飯糰
phone0929-573-983
place台中市西區樂群街與自立街交叉口
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台中美食推薦這家日棧飯糰，久聞日棧飯糰的威名，日棧飯糰主打鹹蛋口味，跟一般飯糰很不一樣，不少台中在地人都強力推薦，來第五市場一定要來一顆，據說甚至天還沒亮就開始排隊，就一直直接排到飯糰全部賣光光，據說大概中午左右就全部完售，想吃不僅要早起，還得有排隊的決心！

其實這是我第二次來，第一次來的時候日棧飯糰直接賞了我一張這個！這大概是中午近12點而已…..

台中早餐推薦，一開門直接排爆的人氣飯糰

第二次來日棧飯糰也沒有給我多好過，直接排到超過三個店面，加上氣溫炎熱還戴口罩，排這隊真的是折磨，但還是很多人區趨之若鶩，老實說，看到這麼多人不畏炎熱在排隊，心裡難免有個思想在萌芽：不好吃幹嘛這麼多人排，我也來排看看好了，至少也要吃一次！

日棧飯糰菜單價目表

日棧飯糰口味就只有一種，分為大、中、小三種尺寸，豆漿也只要10元，雖然飯糰的價格較之前有微幅調漲但還是價位很親民，要點中的以上才有鹹蛋，直接買大的吧一顆也才40元，早餐吃一顆飽到中午

日棧飯糰的配料有老油條、酸菜、菜脯、花生粉、肉鬆、滷蛋等等，最特別的還是加了鹹蛋，員工們包飯糰不儘快還很大心，配料跟飯一直堆，手中飯糰超大一顆！

超巨大飯糰一顆只要四十元！裡面加鹹蛋是最大特色

排久是還好，最怕是排到還賣完，我們就親眼目睹這種悲劇，好在我們今天還是如願買到日棧飯糰了

日棧飯糰我們是買大的，老實說這麼大一顆只要40元真的有便宜，拿到手上就可以感受到那沈重的份量感，日棧飯糰也不是光大而已，配料都超有水準，尤其是老油條、酸菜跟滷蛋，滷蛋超入味，老油條酥脆沒有油耗味，酸菜也夠酸爽，加上鹹蛋黃的鹹味，真的好吃！

吃過日棧飯糰，老實說料很強沒話說，我覺得最厲害的還是它的米飯，剛吃的時候熱熱ＱＱ的很好吃，很屌的是，我中午十一點買，擺到晚上七點在吃雖然老油條已經軟掉了，但米飯還是軟Ｑ的，味道除了不熱以外，其他味道口感都跟中午買時一模一樣，日棧飯糰超高人氣真的不是浪得虛名ㄟ！

 

日棧飯糰

地址：台中市西區自治街31號（樂群街、自治街口）

電話：0929 573 983

營業時間：06:00~售完為止（週日公休）

日棧飯糰FB


延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

阿棋師現烤玉米｜現在還有這種價錢？重口味醬料

香而廉小館｜吃快炒也能搞成桌菜？已經不能用CP

chevron_right
延伸閱讀

鉄燒餃子｜酥脆又超多汁！評價超高文青風鐵鍋燒餃子

 大手牽小手。玩樂趣

台中美食 禧珍家鍋物｜台中七期高CP「宮廷風中式鍋物專賣」　肉肉控必吃「手工現切冷藏肉品」多人聚會一定

 算命的說我很愛吃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：829篇

理想的假期是慢活不是奔波，是散步不是趕路。

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
灶腳古早味蒜香烏龍豆干 東平夜市 照片

灶腳古早味蒜香烏龍豆干 東平夜市

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市太平區
阿棋師烤玉米 照片

阿棋師烤玉米

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市大甲區
詹記魯肉飯 照片

詹記魯肉飯

4.95 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
魔王狂爆雞排-中醫店 照片

魔王狂爆雞排-中醫店

4.80 (1人評鑑)

區域：台中市北區
進化路無名飯糰 照片

進化路無名飯糰

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市北區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up