台中美食推薦這家日棧飯糰，久聞日棧飯糰的威名，日棧飯糰主打鹹蛋口味，跟一般飯糰很不一樣，不少台中在地人都強力推薦，來第五市場一定要來一顆，據說甚至天還沒亮就開始排隊，就一直直接排到飯糰全部賣光光，據說大概中午左右就全部完售，想吃不僅要早起，還得有排隊的決心！

其實這是我第二次來，第一次來的時候日棧飯糰直接賞了我一張這個！這大概是中午近12點而已…..

台中早餐推薦，一開門直接排爆的人氣飯糰

第二次來日棧飯糰也沒有給我多好過，直接排到超過三個店面，加上氣溫炎熱還戴口罩，排這隊真的是折磨，但還是很多人區趨之若鶩，老實說，看到這麼多人不畏炎熱在排隊，心裡難免有個思想在萌芽：不好吃幹嘛這麼多人排，我也來排看看好了，至少也要吃一次！

日棧飯糰菜單價目表

日棧飯糰口味就只有一種，分為大、中、小三種尺寸，豆漿也只要10元，雖然飯糰的價格較之前有微幅調漲但還是價位很親民，要點中的以上才有鹹蛋，直接買大的吧一顆也才40元，早餐吃一顆飽到中午

日棧飯糰的配料有老油條、酸菜、菜脯、花生粉、肉鬆、滷蛋等等，最特別的還是加了鹹蛋，員工們包飯糰不儘快還很大心，配料跟飯一直堆，手中飯糰超大一顆！

超巨大飯糰一顆只要四十元！裡面加鹹蛋是最大特色

排久是還好，最怕是排到還賣完，我們就親眼目睹這種悲劇，好在我們今天還是如願買到日棧飯糰了

日棧飯糰我們是買大的，老實說這麼大一顆只要40元真的有便宜，拿到手上就可以感受到那沈重的份量感，日棧飯糰也不是光大而已，配料都超有水準，尤其是老油條、酸菜跟滷蛋，滷蛋超入味，老油條酥脆沒有油耗味，酸菜也夠酸爽，加上鹹蛋黃的鹹味，真的好吃！

吃過日棧飯糰，老實說料很強沒話說，我覺得最厲害的還是它的米飯，剛吃的時候熱熱ＱＱ的很好吃，很屌的是，我中午十一點買，擺到晚上七點在吃雖然老油條已經軟掉了，但米飯還是軟Ｑ的，味道除了不熱以外，其他味道口感都跟中午買時一模一樣，日棧飯糰超高人氣真的不是浪得虛名ㄟ！

日棧飯糰

地址：台中市西區自治街31號（樂群街、自治街口）

電話：0929 573 983

營業時間：06:00~售完為止（週日公休）

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