新北首間「貳樓餐廳」插旗板橋，高度寵物友善，用餐環境舒適，服務態度親切

帶毛孩來還有免費炒蛋可享用，金A揪大心啦〜

貳樓不僅僅是寵物友善餐廳，更是寵物天堂餐廳，店員都很愛貓愛狗，深刻感受到毛孩被尊重

貳樓「科技未來潮流店」進駐板橋！

貳樓板橋店位在遠東通訊園區遠東路上，除了離新北市最美圖書館很近之外，

佔地也很廣，放眼望去擁有千坪以上的公園，外觀十分氣派

旁邊就有蠻大的「生態北公園」，帶毛孩來可以在這邊走走、上廁所，十分方便

強烈建議大家一定要提前上網訂位，店內都是高朋滿座，沒有先訂位的話，是很難靠現場候位吃到

不論電話訂位或線上Inline訂位，都是每月1號可以開始訂下一整個月份的位子

線上訂位網址：https://reurl.cc/jv0WY1

裝潢主打潮流科技感，且寬敞明亮的空間感，用餐氛圍讓人非常的放鬆

很酷的地方空間感很像電影裡的太空艙

整體色調以銀色、灰色為主，近100個座位，有沙發座椅、也有科技感的椅子、長條的沙發椅

這家貳樓環境很棒，很喜歡這家餐廳的氛圍，裏面真的很棒，用餐感覺真的很棒，重點食物口味也棒極了

應該是小編最近吃過最好吃、最喜歡的貳樓了哈哈

用QR Code掃碼點餐，選擇性超多有早午餐、義大利麵、燉飯、排餐、甜點蛋糕、飲品，

每一款看起來都好誘人啊…….. 線上菜單看起來每道都很好吃，讓人陷入選擇性障礙的漩窩裡了啦…….

貳樓的歐式麵包盤，可以一直續，只點一份也能同桌共享無限續噢！

有三種麵包，包含義式麵包球、佛卡夏及黑糖奶油，連飲品也很佛心，可以無限續杯

先來介紹友人點的餐點吧

【酒香蒜味蛤蜊墨魚麵】

【總匯芝心歐姆蛋】

【月見苦瓜奶油飯】

【漢堡排+飯+黑胡椒醬=讚】

【主廚脆皮豬腳】

【94炸香菇(附餐)】

【大俠愛吃漢寶寶】

【強的】

4吋貳樓招牌巧克力蛋糕與香濃起司餡

【貳樓費氏鮮蝦細扁麵】

每次來必點！我真的太太太愛貳樓早午餐了，早餐單品一次品嚐，好幸福〜

【橙香法式丹麥舒肥雞】

橙香丹麥、舒肥雞、生菜、蔾麥小米、半熟太陽雙蛋、薯片、焦糖漿

看起來就是超級豐富好吃的！

半融半化的誘惑令人無法抵擋，就想拿起叉子戳下去XD

舒肥雞切出大片雞排的樣子，且保留雞胸肉Q彈多汁，吃過就絕對不會忘記那細緻Q嫩的口感

橙香丹麥上頭淋了焦糖漿，好吃耶！丹麥麵包超！級！酥！脆！

而且焦糖漿不會弄濕麵包，香甜滑順的絕妙好滋味〜

【狗狗嫩蛋(免費)】

到餐廳用餐的毛小孩都能獲得一份無調味、拌炒的專屬嫩蛋

還會貼心問每隻毛孩的名字，寫上名字專屬食物碗及水碗，超有儀式感

NICO吃得超開心〜

人類與毛小孩都能一起用餐，貳樓這點真的超棒！

小珊珊碎碎念：

「貳樓」是我真心推薦的口袋名單！

來到板橋店真的覺得這裡的環境很特別又很舒服，鄰近公園，飼主還可以帶著毛孩散步跑跑

服務真的很貼心，很推薦大家有機會一定要帶毛孩一起去用餐

【Info】

Second Floor 貳樓板橋店

地址：新北市板橋區遠東路62之6號(TPKD大樓1樓)

營業時間：一-五 10:00-21:00/六-日08:00-21:00

訂位專線：02-2953-7533

線上訂位網址：https://reurl.cc/jv0WY1

粉絲專頁：Second Floor 貳樓

IG：Second Floor 貳樓（@secondfloorcafe）• Instagram 相片與影片

官網：Second Floor Cafe│貳樓餐廳│Second Floor│貳樓

V提供WIFI V一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩 V坐在椅子上)

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