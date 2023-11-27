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2023 竹北餐酒館推薦》ABV加勒比海餐酒館 - 一間有超過300種精釀啤酒的餐酒館 來場不醉不歸的飲食體驗吧! - 理智派的生活手札

2023-11-27 20:38:48 Jacob 人氣：112
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窩客好文

Jacob

發表篇數：39篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：ABV加勒比海餐酒館
phone03-6675-770
place新竹縣竹北市光明六路東一段243號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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2023 竹北餐酒館推薦》ABV加勒比海餐酒館 – 一間有超過300種精釀啤酒的餐酒館 來場不醉不歸的飲食體驗吧!

 
 

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【ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)】初訪心得

在新竹開餐酒館，可以說是非常常見的事情。但要在新竹開到旗艦店，可以說是生意紅紅火火才有辦法。今天來吃的ABV加勒比海餐酒館，是我在查餐酒館的時候跳出的選項之一，而最後決定吃這家的主因，是因為許多評論都有寫道他們家的啤酒櫃很驚人。身為一個專業酒鬼 (?，喔不是，我是說品酒員，錯過這家也太不專業。

就餐點而言，個人給予80分評價，可謂中上水準。無論是擺盤或調味，都非常適合搭配酒來享用。而就酒類而言，我給這家99分的高分。原因無他，除了選擇眾多之外，店員對於酒的認識更是讓我喜歡ABV的主因。說真的，大多數餐酒館都只是供應酒，而不會介紹或推薦合適的酒。ABV加勒比海餐酒館店員對於酒的認識，可以說是到我考不倒的地步。而他推薦的酒款，也真心讓人驚豔。就連不太喝酒的妹仔來，都能夠侃侃而談的推薦，你說能不愛ABV嗎，我就問。

總結來說，ABV加勒比海餐酒館很適合舉辦『公司聚餐』、『活動包場』、『朋友/姊妹淘慶生』等活動。唯一要注意的，就是喝酒不開車開車不喝酒。請每一位喝酒的朋友都務必找代駕或者是搭車回程。

【ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)】環境簡介

 

ABV加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)位於喜來登旁，附近是商辦大樓的一樓位置。外觀上由於店家都是一個接著一個，很容易路過，要看著地圖注意一下。整體視覺設計上，ABV加勒比海餐酒館使用木質調的元素設計，座位區有兩層，一層樓是採雙店面形式，座位數量非常多!

【ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)】餐點評價

。橘香鳳梨優格沙拉 。

加勒比海許多料理會用到各式水果入菜，這道沙拉也是如此。使用的醬料則是加入橙汁的優格，沙拉裡有鳳梨、柳橙和番茄等水果，吃起來很是清爽。

。墨西哥式酥炸魷魚圈。

酥炸魷魚這道菜其實很多地方都有，當然在墨西哥也不例外。墨西哥版的酥炸魷魚就要搭配經典的墨西哥沾醬，一點蛋黃醬、新鮮大蒜與檸檬等元素。這樣的經典墨西哥沾醬搭配酥炸魷魚與酥炸墨西哥辣椒，真的超級過癮!

P.S. 怕辣的朋友不用擔心，酥炸墨西哥辣椒一點也不辣，反倒是有辣椒香氣。

。檸香炸雞翅。

ABV招牌炸雞翅可以說是今天的MVP，不僅烹調上加強了加勒比海的烹調精華，他們自己的cajun沾醬更是將調味提升了一個檔次。這款搭配黑啤真的超過癮，如果來喝酒務必要點炸雞翅阿!!!

。墨式絞肉卡莎蒂亞。

“Picadillo”一詞在西班亞文中有「切小塊」的意思，指將豬肉塊絞至極小的概念。ABV加勒比海餐酒館結合傳統墨西哥料理手法，打造出創意的卡莎蒂亞Quesadilla口味。餅皮烤得酥脆之餘，以豬絞肉混著墨西哥辣椒包裹起司，一口咬下感受得到軟Q中帶嚼勁的餅皮，飽滿的餡料，飽足感十足。

。聖文森及格瑞那丁式鮮蔬燉蝦。

 

聖文森及格瑞那丁擁有豐收的魚蝦蟹貝類，在地美食佳餚也圍繞著這些食材做變化。這道叫做Callaloo的鮮蔬燉湯，則是是當地的傳統料理。他以山菜如芋頭葉或莧菜搭配大蒜、洋蔥、胡椒、香蕉和椰奶，一同熬煮到軟綿入味，並會依照當季有的根莖蔬果一同入湯。除此之外，ABV餐酒館也以蝦子來提味，讓山菜與海味融合出不同的風味。

。巴國經典綜合海鮮飯。

巴拿馬經典綜合海鮮飯，是一道源自於巴拿馬的海鮮料理。這道菜主要由白飯和各種海鮮如蝦、貝類、透抽等組成，再加入椰奶、洋蔥、蒜頭等調味料來烹製而成。巴拿馬經典綜合海鮮飯的製作方式類似於西班牙海鮮飯，但這道菜有其獨特之處，例如在烹煮過程中加入青椒、香菜等蔬菜，以增添色彩和口感層次。若你個人覺得調味上過重，可以擠入搭配的檸檬，吃起來會更加清爽。

。鐵板豬肉法士達。

「法士達」是墨西哥烤肉的音譯（西班牙語：fajita）是西班牙殖民地時代下的產物。它是墨西哥人常吃的傳統家常菜，墨西哥人在烹煮的時候，會肉類與洋蔥和各種椒類一起製作。烤肉搭著墨西哥薄餅食用，可將主菜與蔬菜鋪在墨西哥薄餅上，再搭配酸奶油、酪梨醬、豆泥醬、莎莎醬，包捲成春捲食用。

。椰子蛋糕。

島國傳統甜點，克里奧爾Creole的節慶必備首選！椰子蛋糕除了是日常的國民美食，更是在十月克里奧爾Creole慶祝活動的必嚐甜點。扎實的口感中能吃到肉桂香氣和椰子絲，個人覺得非常適合搭配美國西打酒享用XD。

。精釀啤酒。

再經過店員詳細介紹後，我們最終選擇了德國黑啤、美國西打酒、愛爾系列與經典義大利拉格等。由於我本人是黑啤愛好者，這款是我自己私心點的。其他的酒款中，美國西打酒可以說是俗稱的妹酒，口感像果汁而酒感則是較不顯著。個人覺得，ABV的精釀啤酒多到，建議你讓店員幫你選擇搭配會比較好。

 

【ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)】店家資訊

名稱：ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)
時間：12:00-01:30 (無公休日)
電話：03-6675770
地點：302新竹縣竹北市光明六路東一段243號

【ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)】地理位置 / 怎麼去

ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)位於竹北喜來登旁，是那種走路2分鐘的近。前往方式理智派一樣提供兩個方式給大家參考：
。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，可以直接使用火車前往『新竹火車站』後，轉乘支線到竹北六家再搭乘公車抑或是直接轉乘公車都非常方便。而抵達的站點非常簡單記憶，直接查詢新竹喜來登站即可。
。自行開車：自行開車的朋友，可以使用國道一號於91-竹北交流道下，前往光明六路東一段行駛約莫5-10分鐘即可抵達。

【ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)】停車位置

ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)位於竹北喜來登旁，停車位置除了路邊停車外，還可以停到竹北喜來登下方停車場。假使都已經停滿了，附近也是有平面的收費停車場可以使用，可以說是非常便利。

【ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)】價位 I 價目表 I 菜單一覽

由於是第一次來，我們是點套餐。ABV 加勒比海餐酒館(竹北旗艦店)分為兩種，3-4人 與 5-6人的。價格分別為2389 / 3389，平均一人570塊左右，非常超值。

單點的部分，主食價格大約落在360-380、綜合餐點派對類落在640-7800、甜點蛋糕落在220-240、烤肉類別落在320-680、三明治類落在380、燉肉落在340-330、墨西哥餅類落在280。其他沙拉、炸物和下酒菜等，價格也都是落在280-320區間。整體價格是竹北常見價格，份量上我們六個人吃四人套餐搭配啤酒蠻飽的，給大家參考一下。

 
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