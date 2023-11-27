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[ 桃園食記 ] 旭集和食集錦桃園中茂店 | 饗賓集團旗下新開幕日式料理吃到飽分享 | 桃園吃到飽餐廳推薦 | 桃園Buffet餐廳分享

2023-11-27 21:58:51 湯勺 人氣：115
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窩客好文

湯勺

發表篇數：255篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：旭集和食集錦 桃園中茂店
phone03-3553-505
place桃園市桃園區同德五街61號12樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 桃園食記 ] 旭集和食集錦桃園中茂店 | 饗賓集團旗下新

旭集和食集錦終桃園中茂店於開幕拉，不得不說旭集真是有夠難搶!!! 

搶不到開幕位置，但努力奮戰兩小時終於有11月底的位置，還是要來嚐鮮看看

雖然去年有去竹北吃過，不過一直排隊拿餐吃的有點累

來到桃園店覺得不會太有壓迫感，在拿炙燒壽司的時候真的超有感

這次就來佛系開箱旭集和食集錦終桃園中茂店!!!!

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旭集和食集錦終桃園中茂店價位介紹

旭集的餐點價格均另加收10%服務費

未滿三歲以下之幼兒免費

三歲(含)以上~未滿六歲之幼兒為四分之一價

六歲(含)以上~未滿十二歲之兒童半價

十二歲(含)以上，以成人計費

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旭集和食集錦|生盛

每日現流海鮮由日本空運來台、台灣崁仔頂每日現流、澎湖漁港新鮮直送的新鮮漁獲

晚餐有麵包蟹和松葉蟹腳、肥美牡蠣﹑各種生魚片...等新鮮食材，會季節食材調整

[ 桃園食記 ] 旭集和食集錦桃園中茂店 | 饗賓集團旗下新

當季海鮮冷盤與新鮮刺身，獨家醬汁搭配新鮮生魚片

[ 桃園食記 ] 旭集和食集錦桃園中茂店 | 饗賓集團旗下新

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旭集和食集錦|巧鰭

壽司師傅現點現握，有手卷、生魚片握壽司還有最受歡迎的炙燒現握壽司

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炙燒現握壽司一次可以選三種，大約八點後就沒限制

之前在竹北旭集吃巧鰭區超多人排超久，這次來桃園超快就輪到我了

[ 桃園食記 ] 旭集和食集錦桃園中茂店 | 饗賓集團旗下新

超推薦炙燒獅魚有嚼勁又順口，只有在高級日式料理店才會吃到

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現握握壽司

[ 桃園食記 ] 旭集和食集錦桃園中茂店 | 饗賓集團旗下新

海膽干貝漢堡

不瞞大家說我吃了五顆海膽干貝漢堡

干貝很鮮甜搭配海膽濃郁的味到真的很讚

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旭集和食集錦|醞炙

利用炭火直烤以超高溫鎖住食材精華，最受大家喜歡的是碳烤牛舌與肥美的炭烤香魚

[ 桃園食記 ] 旭集和食集錦桃園中茂店 | 饗賓集團旗下新

碳烤牛舌是限定菜單，只有平日晚餐 · 假日午、晚餐才有提供

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旭集和食集錦|和揚

日式炸物區，炸蝦是來到旭集的人必吃的，旁邊還有炸物海苔捲也是很推薦

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和牛可麗餅

一咬下去能感受到牛肉肉汁，金黃酥脆帶著濃郁的牛肉味

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炸物海苔捲

我個人滿喜歡軟殼蟹的炸物海苔捲，酥脆的口感很讚

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炸蝦有日式炸蝦和海老春雨揚

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旭集和食集錦|旨燒

旨燒區是當天看到最多人排隊的區域，因為鐵板區有大干貝、草蝦、鱈魚、美國牛小排

一次只能選三種，網上攻略說八點後就不限量

美國牛小排只有平日晚餐與假日午、晚餐才有提供

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現切爐烤牛排

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肉質軟嫩的現切爐烤牛排

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豬肋排

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香煎干貝

雙面煎至金黃，一口入口超過癮的，可以感受到干貝的鮮甜

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旭集和食集錦|汁煮

帝王蟹味增湯與大蛤蠣湯真的是必喝湯品耶 !!!

蛤蠣肉真的超級肥美

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旭集和食集錦|旬炊

松露蒸蛋、鮑魚土瓶蒸都是必拿品項，超級彈牙的鮑魚就在土瓶蒸裡，肉質彈牙、鮮嫩脆爽

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還有必吃的龍蝦泡飯

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旭集和食集錦|澄甘

超級繽紛的甜點區，就在入口左轉的方向

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冰淇淋

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人形燒

有巧克力與抹茶口味可以選擇

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上生和菓子

日式傳統和風甜點，小小一顆，做工非常精緻

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麗酌

提供多款和風茶飲、沙瓦特調、當季鮮打果汁還有世界唯一KIRIN一番搾冰柱生啤酒

還有日本茶、氣泡、新鮮果汁飲...等，或者也可以加價點選清酒類

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旭集和食集錦|座位區

旭集座位分的蠻多區的，每個區域旁邊都有食物區

大概是一個ㄕ的形狀，拿食物就是往裡面走 !!

當天我們是做在巧鰭旁，懶惰的我就一直吃巧鰭的海膽干貝漢堡與握壽司

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也有這種大沙發的位置

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在旭集桃園中茂店用完餐我覺得跟我之前吃竹北店的感受還要好!!!

不過旭集評價很兩極，有些人認為饗饗比較好吃~

但對於我吃不多的人來說~吃哪裡都沒差拉!!! 

而且桃園店的裝潢很華麗很有氣氛感 !!

忘記拍景色的部分，靠近藝文特區最漂亮的地方

看著窗外也挺浪漫的!!! 

現在全台灣總共有五家分店，其他分店的位置幾乎都還訂的到

可以選擇自己近的店家做訂位~~~

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店家資訊

旭集和食集錦中茂店

地址:桃園市桃園區同德五街61號12樓(中茂新天地)

電話 :(03)355-3505

營業時間: 一~日11:30-21:30

訂位: https://www.feastogether.com.tw/booking/Sunrise

 

文章標籤

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