[嘉義火鍋推薦] 八石什鍋 食補專賣店 | 嘉義市西區仁愛路222號 | 05 228 0808

11:30–15:30, 17:30–01:30 星期六~日 11:30–01:30

冬天又到了, 相信大家都感受到天氣絕對是吃火鍋的好季節

八石什鍋食補鍋底的路線, 更適合寒冷的冬天

今年八石什鍋用餐方式也做了一個大改變

取消了傳統的固定菜盤,

改成蔬菜自助吧吃到飽的模式,

提供無限的火鍋料新鮮蔬菜還有麵食,

全自動咖啡機的餐後冰淇淋通通都可以吃到飽

營業到凌晨1點半多晚下班想要吃也沒問題 ~









新鮮野菜自助吧吃到飽

餐廳內用會固定搭配自助吧吃到飽的模式,

和以前的菜盤相比真的是大升級

所有蔬菜火鍋料麵食都可以無限享用

包含冬天吃過最喜歡的豆皮油條,

不用再另外花錢單點真的超劃算,

自助吧保持得很乾淨,

而且還有噴射水霧系統保護表面避免落塵 ,

他本身也有冷藏, 取餐就更加安心~









菜葉和火鍋料的比例大約是各半,

可以滿足不同食材喜好的人,

青菜部分選擇也很多,

吃素的朋友, 也可以直接選擇純素鍋搭配蔬菜吧食材享用

最近我自己真的蠻喜歡這種蔬菜吃到飽路線

因為平時吃便當吃的蔬菜量真的不夠,

絕對是個可以大量吃綠色蔬菜的好機會~

火鍋料像是貢丸, 蛋餃, 龍蝦丸個人都蠻喜歡的

還有一個很特別的起司豆腐加熱後很好吃,

這幾個都是我個人很推薦的品項~









現在王子麵, 鍋燒麵都是改成吃到飽

絕對可以吃得很有飽足感~

冬天吃鍋必備的油條還有腐皮

個人蠻喜歡這邊油條厚實

吃起來不會空空的,

跟外面單點的老油條水準一模一樣~

除了舒適以外也有提供滿滿的飲料,

醬料還有冰淇淋可以無限取用~

一般火鍋店飲料都是以冷飲為主

這邊除了有可口可樂碳酸飲料, 無糖茶, 可爾必思

還有提供全自動咖啡機可以自行選擇拿鐵,

卡布奇諾還是美式咖啡等等

也可以出牛奶可可無咖啡因的選項,

長輩小朋友一起來吃飯絕對也會喜歡~









醬料區有做冷藏而且保持得非常乾淨

除了經典的沙茶之外

椒香辣醬是我個人很推薦 ,

蘋果腐乳蠻有趣膩效果的也很推薦可以試試~

餐後還有北海道冰淇淋可以享用總共有八種口味,

算是非常有誠意~

內用空間主要是以包廂式座位為主,

採用瓦斯明火煮鍋速度非常快

空間舒適坐起來非常舒服, 完全沒有擁擠感~

火鍋是採用每人一鍋的方式,

每個人都可以選擇自己鍋底

既然叫做食補專家,

八石什鍋鍋底食補選擇就非常的多,

像是傳統麻油雞, 蛤蠣鍋, 薑母鴨, 胡椒豬肚鍋,

也有很多異國風味像是韓式泡菜, 泰式冬陰, 粵式胡椒鍋等等

喜歡喝湯的朋友, 一定會很喜歡這種多元選擇方式

食補專區搭配固定肉品,

經典鍋物的話, 可以自行選擇喜歡的湯底跟肉,

吃到飽的蔬菜區固定式加價40元,

另外可以選擇要不要上免費白飯或者加購其他副食

非常的有彈性,

2個人也可以選購雙人超值套餐或者是單點肉品,

點完餐後先到櫃臺結帳服務人員會幫忙接著送餐

我們來的時候剛好是降溫,

想要溫暖一下當然要來個燒酒雞跟胡椒豬肚湯,

燒酒雞直接在桌上點火燒非常的霸氣 ~

胡椒豬肚雞

整隻大雞腿入鍋的胡椒豬肚雞

喝起來口感非常順口, 胡椒味道不會太嗆辣

重點是料非常的多, 絕對可以吃得非常滿足

雞腿跟鍋子一起上桌 ~

本身湯底就是另外用雞骨頭去熬著

再加入滋補紅棗等材料 ,

吃的傳統又美味, 乳白色湯底富有膠質,

絕對會兩三下就會想喝光光~

燒酒雞 松阪豬鍋

燒酒雞的特色就是會在客人的桌上直接燒

所以會先上一整瓶米酒的醇酒鍋底

加熱後服務人員會過來點火

炸過的薑片搭配上雞肉跟松阪豬會另外上

等待燒酒雞完成後再度自行入鍋享用

我有詢問服務人員,

這邊燒酒直接用一罐純米酒

加上各種不同的配料來燒, 成分非常單純 ,

很多外面這種表演型燒酒雞只是上面有一層酒

所以大概10秒就沒了,

這次足足燒了1分鐘的時間真的有夠香,

像我們拍照慢慢拍都來得及, 真的非常的真材實料~

完成後再把配料放進鍋底裡面一起煮,

就完成一鍋溫暖又滋補的松阪豬燒酒雞

松阪豬Q彈的口感, 不油膩的特性不會讓湯底變得油,

湯頭直接喝還是非常純 , 還可以喝到一點淡淡的酒味 ,

但是因為有經過燒的過程其實不會到苦我覺得不錯,

雞肉同樣是提供雞腿肉, 香嫩Q彈也非常入味~

麻油乾麵線 $20

我們其中一個套餐選擇白飯,

另外一個加購20元麻油乾麵線

如果是冬天來真的是大推乾麵線,

彈牙又不爛糊, 麻油味道非常重

還有乾薑厚重香, 我個人非常的喜愛

點餐後每人都會有一個專屬菜盤

可以挑選自己喜歡的配料,

今天火鍋料幾乎都有吃到,

選擇很多口味都很有特色而且品質都蠻不錯的

另外玉米可以增加鍋底的甜度很推薦可以放一些

冬天的芋頭, 大顆又夠甜

另外綠色蔬菜也是洗的很乾淨,

像現在外面很貴的高麗菜, 絕對可以多吃一點哈哈









可以看到這邊洋蔥青蔥都是很新鮮

八石什鍋整個鍋底搭配這個深得我心

像今天享用到的燒酒雞,

胡椒豬肚湯真的都有外面老店的水準,

可以無限享用的新鮮野菜自助吧,

每人一鍋大家都可以挑選自己喜歡的湯底,

90分鐘的用餐時間也非常足夠,

趕快趁著步入冬天來享用溫暖的美味鍋物吧~

八石什鍋 食補專賣店 |

嘉義市西區仁愛路222號 | 05 228 0808

11:30–15:30, 17:30–01:30 星期六~日 11:30–01:30

慶祝八石什鍋4週年🧨

下面有2個活動, 在11月30日前可以參考喔

A. 11.02至11.30止平日中午四人同行一人免費

須出活動螢幕截圖, 按此連結前往

B.身分證有多少”0″/”1″/”2″/”8″，三碼(含)以上請吃海鮮

1️⃣中三碼，送鯛魚蛤蠣盤🐟

2️⃣中四碼，送海鮮五拼🐟🦐🐙🦑🐡

EX: A001125588，號碼不重複，中4碼(0128)兌換海鮮五拼💯

活動日期：112/10/28 ~112/11/30止

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