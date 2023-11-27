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台北中山-[隱食家.私房菜.餐酒Inn's+] 近中山國小站晴光市場旁，連續三年米其林必比登推薦，新鮮海味秘製炸蚵捲與台味炒米粉，健康美味兼具的創新台灣料理

2023-11-27 23:59:50 Elisa 人氣：118
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窩客好文

Elisa

發表篇數：331篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：隱食家 Inns+
phone02-2595-8055
place台北市中山區雙城街28巷8號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

PXL_20220903_095824320_结果

定期的家族聚餐終於讓我約到了連續榮獲米其林必比登推薦的隱食家

從2021年一年都沒落下每年都穩定在名單上出現足見實力不凡

到了鄰近晴光市場的店面才發現原來餐廳剛好就在皇家玫瑰旅館的雙城館一樓

自從上次住過同集團的新生館後對這個品牌印象一直不錯

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餐廳有自己的獨立出入口門面

乍看好像還沒開始營業其實只是木門設計比較特別很像鐵捲門讓我誤會

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內用座位出乎我意料桌數不多

僅有兩桌可以容納多人的圓桌跟兩三桌少人數的方桌

吧檯更有點像是酒吧的風格很符合店名有餐酒館的風格

台北中山-[隱食家.私房菜.餐酒Inn's+] 近雙連站晴光

隱食家的料理菜色非常豐富多樣

以台式料理為基礎選用各種新鮮食材

有不少厲害的宴會菜色需要事先預約才能提早準備

台北中山-[隱食家.私房菜.餐酒Inn's+] 近雙連站晴光

第一次來不知道怎麼點餐的話我通常都會參考餐廳推薦

隱食家直接列一張滿滿菜色免除選擇障礙的困擾

台北中山-[隱食家.私房菜.餐酒Inn's+] 近雙連站晴光

如果想要宴客或是喜歡驚喜的話

也有廚師精心設計的無菜單料理可以預約

最新的菜單可以參考FB粉絲團的公告

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很像水墨畫渲染的碗碟很有藝術感

餐點主要都是由主廚一人料理需要點時間等待

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招牌鮮嫩蔥油雞 (小) TWD380

三個人一起吃飯想多吃幾道菜因此份量都選擇小份

即使小份還是不少

蔥油淋醬加上蔥絲是滿滿的蔥香刺激食欲

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油淋雞口感是帶點冰涼的冷盤菜色

取用柔軟濕潤的雞腿肉切片

漂亮的雞皮看起來透明晶瑩吹彈可破

就連平常不太吃雞皮的我也忍不住口水全部吃乾淨

蔥油與醬油調味的鹹甜真的非常下飯

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除了餐點之外隱食家自製的辣椒醬超香中辣非常好吃

真的喜歡還可以單買回家配飯

搭配蔥油雞更帶出另一種辣感滋味

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東石鮮蚵芙蓉蛋 (小) TWD320

芙蓉蛋上桌的時候超級滾燙甚至還在冒泡泡滾動

金黃色澤的半熟蛋熟度完美至極

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柔軟滑順的半液體滑蛋即使燙口仍然無法阻擋想吃的慾望

加入青蔥多了點蔥花香氣

選用超大顆的東石鮮蚵吐沙乾淨

每一顆都超軟嫩好吃滿滿的鮮甜海味

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隱食家現炸紅槽肉 (小) TWD320

冠上招牌的店家推薦必點菜色外觀看起來稍微沒那麼華麗

肥瘦度大約是7比3偏肥一些

油脂豐富外皮酥脆

紅槽香氣明確但也有因為肥肉較多吃起來會有點油膩感

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古法台式炒米粉 (小) TWD320

炒米粉三個人平分剛好一人一碗

米粉本身搭配肉絲、高麗菜、紅蘿蔔等家常配料清炒

口味單吃非常清爽幾乎沒有太多調味

如果覺得沒味道的話可以隨自己心意添加壺子內的調味

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炒米粉雖然是用炒的料理

不過吃起來很清爽沒什麼油感

米粉口感有彈性不乾硬非常柔軟蓬鬆

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鮮甜小玉絲瓜蛤蜊 (小) TWD360

帶點勾芡口感宛如濃稠高湯凝凍

絲瓜非常軟不粗硬真的很鮮甜沒誇大

蛤蜊本人海味濃而不腥

加入了干貝絲與蛋花非常清爽高雅的味道

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手工秘製炸蚵捲 (小) TWD200

人人推薦的炸蚵捲份量有點偏少

覺得好吃度對我來說可以一人一盤

很特別的是除了炸蚵捲之外還搭配了多汁甜感的竹筍一起品嘗

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金黃酥脆的麵皮帶點黏性口感特別

內餡有著飽滿的鮮蚵跟柔軟香菇

更加入韭菜跟芹菜等香菜增添香氣平衡蚵仔的鮮味

 

隱食家的菜色雖然說是家常菜色但味道精緻富有創意

讓以往日常的菜色多了品嘗的質感跟味道的細膩

雖然份量不多但對我們少人數的用餐族群來說也因此可以吃更多道料理

是一場令人身心都獲得滿足的美好饗宴

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/09/03

花費: TWD2090(文中菜色各1)

隱食家

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 18:00-21:30

公休日: 週日、一

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制:晚餐與假日每人800元

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址:  104 台北市中山區雙城街28巷8號

電話: 02-2595-8055


檢視較大的地圖

 

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