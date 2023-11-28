還記得今年3月我們一家三人來到位於新北市泰山區泰林路二段上的「集鮮城水產餐廳」(集鮮城水產有限公司｜新北 泰山 冷凍海鮮零售｜新鮮泰國蝦｜熱炒外帶內用｜現撈水產｜朋友聚餐｜熱炒聚餐推薦｜附設KTV包廂)，當時因為曾經被其他平價熱炒店雷過，因此點太多而吃不完的我們，今天帶上岳父、岳母，準備好好補償那時候打包帶回家的遺(雪)憾(恥)!

門口一池一池的水池中有活跳跳的海鮮們，集鮮城水產餐廳有活體龍蝦、麵包蟹、紅蟳、沙公沙母...等多種海鮮，水產現選現煮，讓你不用跑漁港也能有新鮮美味的海鮮可以享用。看到這些活力滿滿、熱情洋溢的水產，內心忍不住開始期待今天的大魚大肉!

集鮮城水產餐廳超大的佔地空間，內用座位可以容納約300人，非常適合聚餐、商業包場。付款方式多元，最特別的是附設有KTV包廂，吃海鮮可以邊吃邊高歌一曲。熱量消耗多，才能吃得更多!

有別於一般熱炒店，集鮮城水產餐廳中午開始營業，中午就有熱炒可以大快朵頤一番。平價又美味的高CP值熱炒，讓集鮮城水產餐廳收穫了一波泰山在地人的心。透過熟客們的介紹，集鮮城水產餐廳成為了小有名氣的泰山巷弄美食。

平日週一-週五下午2:00到集鮮城水產餐廳消費歡唱，買2小時送1小時! 一小時800元，包廂最高可容納15人，換算下來每人消費只需要30多元/小時，非常划算。想要盡情歡唱就到集鮮城水產餐廳，不僅比一般KTV實惠，還有各種新鮮美味的熱炒等你來品嚐!

集鮮城水產餐廳尾牙春酒饗宴、年菜饗宴開跑，多樣優質大菜料理喜慶又美味，歡迎大家搶先預訂!

🦐金莎軟絲

將軟絲裹粉炸過後，鋪上滿滿炒過的鹹蛋黃。金莎軟絲口味上屬於比較重口味的，入口鹹香、酥脆，軟絲超級彈牙，越嚼越涮嘴，最適合邊唱歌邊吃~

🦐麻油松板豬

麻油香香暖暖的味道，簡直是冬季美食的冠軍代表。將老薑煸過後，放入調料，麻油香氣撲鼻而來。麻油松板豬非常重搭配，松板豬肉肥瘦均勻，脆彈的口感吃起來相當舒服。這道湯底還可以拌著白飯吃，讓你體驗多重不同的享受啊!

🦐蒜泥鮮蚵

哇哇哇，這鮮蚵非常大一顆，簡直跟我的小拇指一樣大了! 鮮蚵外裹上一層薄薄的粉，川燙後加入蒜蓉醬。蒜泥鮮蚵入口有點偽生蠔的感覺，超級鮮甜的口感，搭配蒜蓉醬鹹香好滋味。這完美無可挑剃的組合真的讓我們一顆接一顆，停不下來，實在一絕啊!

🦐糖醋魚片

糖醋魚片的魚片是無刺的，將魚片裹上薄粉後，先油炸再去做糖醋的拌炒。糖醋魚片入口酸甜的滋味，魚片嫩度完美鎖在裡面，這道我給滿分!

🦐鳳梨蝦球

集鮮城水產餐廳的鳳梨蝦球是我看過且吃過最大的一顆了，這蝦球大小真的是非常大顆! 在鳳梨蝦球上淋上些許美乃滋，蝦球同樣裹粉後油炸。鳳梨蝦球入口調味適中，這蝦球之所以這麼大一顆，完全歸功於蝦球內有一整隻的蝦，可見集鮮城水產餐廳用料相當實在。

🦐鹽酥龍珠

看過集鮮城水產餐廳的鳳梨蝦球後，再看鹽酥龍珠，這龍珠大小...難道集鮮城水產餐廳的特色是將餐點都巨大化嗎，連龍珠都特別大顆! 我相信龍珠是特別挑選過的，吃起來非常Q彈，適當的調味，花生給好、給滿，搭配著一起入口，爽度破表啊!

🦐清蒸龍虎斑

清蒸龍虎斑是現場活跳跳的龍虎斑現殺的料理，龍虎斑吃起來口感彈牙又鮮美。還記得3月時品嚐的鹽烤吳郭魚，當時滑嫩的口感至今還停留在我的記憶中。龍虎斑和吳郭魚自然是不同的檔次，人家說好吃的魚就是要用清蒸的，這樣子才不會對不起它。看著只剩魚骨的龍虎斑，我想我們給了它最大的尊重，哈!

🦐三杯肥腸

三杯肥腸裡的用料非常豐富，份量多到我們都快吃不完了! 口味偏重的三杯肥腸很下飯，雖然份量多到快吃不完，但還是讓我們覺得意猶未盡呢!

🦐鐵板雞腿肉

鐵板雞腿肉上菜很有儀式感，上桌後打開蓋子，香氣肆意橫行。滋滋作響的鐵板上滿滿的洋蔥，鋪著裹上薄粉炸過後的去骨雞腿肉。鐵板雞腿肉鹹香調味適中，雞腿肉處理不會過於乾柴，是一道熱呼呼又非常美味的鐵板料理。

🦐蛤蜊蒜頭雞鍋

蛤蜊蒜頭雞鍋裡顧名思義有很多的蛤蜊、很多的蒜頭，還有滿滿的雞肉，再加上雞肉在卡式爐上加熱，那煮滾後的模樣，看起來真的非常可口。煮滾後的蛤蜊蒜頭雞鍋蒜味整個散發到湯裡，滋補的湯頭滋味非常可以，再加上鮮甜的蛤蜊，你說這鍋怎麼可能會不好吃呢!

🦐蒜味奶油蝦

蒜味奶油蝦每隻泰國蝦都有開背、去蝦腸，可以說是相當貼心。開背後的泰國蝦去殼非常方便，蝦子入口蒜味和奶油香相當濃郁，這樣子吃起來能夠一直剝、一直吃，讓人只想停留在這樣子的無限循環中~

🦐燒酒蝦

燒酒蝦上桌後需要再使用卡式爐加熱，聽老闆說燒酒蝦是用全酒下去料理的，難怪湯頭喝起來那麼鮮甜。燒酒料理就是要全酒，這個我想大家應該都不會有異議吧! 燒酒蝦中的蝦子數量非常多，吃泰國蝦剝殼的同時，自然也要品嚐蝦頭的蝦膏。集鮮城水產餐廳使用現場活蝦去做料理，這蝦膏超級新鮮，越吃越興奮啊!

🦐鮭魚生魚片

鮭魚生魚片給的份量不少，蘸上芥末、醬油，那肥瘦適中的鮭魚吃起來相當鮮甜爽口。這鮭魚生魚片有三無，無腥味、無油膩、無毛病，好好味啊!

🦐A菜

一般青菜炒蒜頭就是優質，集鮮城水產餐廳的A菜吃起來很嫩。可能是產季到了吧，又或者是老闆特別挑選過，找到超嫩、超好吃的A菜呢!

今天我們5人用餐，在歡唱的助興下，全部通通吃光光，一雪3月前恥! 記取上次的教訓，今天不敢再隨便亂點太多，哈~集鮮城水產餐廳價格實惠，食材新鮮、餐點美味，現在尾牙春酒饗宴、年菜饗宴開跑，好吃、好玩、CP值超級高，捧油們真的不要再錯過! 「集鮮城水產餐廳」推薦給大家，快來跟岳岳一起歡唱!