新北耶誕城2023/11/17開城囉! 這篇Tiss要來推薦新北耶誕城美食、新北耶誕城住宿、新北耶誕城飯店、新北耶誕城附近景點給大家，新北歡樂耶誕城2023時間：從2023/11/17-2024/1/1，今年由桑塔熊擔任主角。將耶誕樹打造成抹茶蛋糕，周圍設置大大小小繽紛的甜點蛋糕，夜間仰頭觀望可看見滿天繁星，層層光影美感設計，白天看則是宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹，濃厚的甜蜜氛圍佈滿整個新北市，每年新北耶誕城必拍的燈區都相當有特色，今年也不例外，趕快來拍一波，還有新北耶誕城演唱會也是不容錯過的!新北耶誕城官網



照片來源：新北市政府

新北耶誕城2023時間

♠新北歡樂耶誕城2023時間：從2023/11/17-2024/1/1

♠主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘

♠新北耶誕城演唱會時間：2023/12/9-2023/12/10 18:00-22:00

位置：市民廣場

新北耶誕城交通資訊

建議直接搭乘捷運最方便

♠捷運：

「捷運板南線/板橋站」2號出口、3號及3A出口(由地下道前往市府)

「捷運環狀線/板橋站」4號出口（縣民大道）

府中商圈 「捷運板南線/府中站」1號、3號出口

♣高鐵/火車 ：

板橋車站下車，步行約5分鐘

新北耶誕城2023參觀路線地圖

新北耶誕城的參觀路線可以從捷運板橋站的出口出來，一路逛到府中站(點我看大圖)

新北耶誕城住宿推薦

傑仕堡有氧酒店

新北耶誕城住宿推薦橋傑仕堡有氧酒店，CP值超高，還有大浴池，離新北耶誕城走路只要5分鐘!看文章 官網訂房

板橋凱撒飯店

新北耶誕城住宿推薦凱撒飯店，凱撒飯店是開幕最久的飯店，走比較高檔路線

新板希爾頓飯店

希爾頓飯店是最新開幕的飯店，蠻適合帶孩子一起入住

趣淘漫旅板橋

趣淘漫旅的房價只要2000出頭，也是評價最高的飯店

新北耶誕城附近景點推薦

奧斯丁夢想樂園

新北耶誕城附近景點推薦奧斯丁夢想樂園，室內乾淨又舒服，為在板橋麗寶百貨裡面，貝殼沙池、夢幻變裝區手工訂製服、小火車、大球池，想找板橋景點，可以先來這邊玩玩，下樓就是新北耶誕城了文章

新北耶誕城美食推薦

如果是從外縣市搭捷運來，在板橋站下車後想找新北耶誕城美食推薦可以直接在板橋車站裡面吃飯或是板橋大遠百里面吃飯都很方便，過個馬路就是新北耶誕城主燈區囉!

Asia49亞洲料理及酒廊

「Asia49亞洲料理及酒廊」的餐點特色主打台灣人最愛的大馬傳統叻沙麵、娘惹菜、沙嗲、星馬經典媽蜜香雞、馬來西亞刨冰…等等。每年到了新北耶誕城開幕更是一位難求，想來用餐一定要事先提早訂位!google評分4.3(地圖) 食記及店家地址

地址：新北市板橋區新站路16號49樓， google評價4.3(地圖)

果然匯

板橋美食吃到飽推薦果然匯是饗賓集團旗下專賣素食的吃到飽餐廳，現代人吃肉真的吃太多了，平常就是大魚大肉，蔬食反而吃太少，所以全球最近都掀起了一陣素食熱潮，像是最熱門的話題就是：「素肉」，如何健康的吃、吃的健康更是大家的熱門話題，果然匯蔬食百匯滿足了這些需求食記

地址：新北市板橋區中山路一段152號板橋中山遠百11樓， google評價4.4(地圖)

板橋響食天堂

饗食天堂每個月固定換菜比例高達30％，以推陳出新、豐富口味取勝，地點就在板橋小遠百12樓，減少一般自助餐飲重熱鍋菜的比例，改以現點現炒的中菜、烤排、鐵板、點心等當場製作之料理，搭配十數種生鮮，豐富味蕾的饗宴。

地址：新北市板橋區中山路一段152號FE21遠東百貨12樓， google評價4.1(地圖)

新版希爾頓酒店自助餐

板橋美食吃到飽推薦板橋希爾頓自助餐廳Market Flavor悅·市集是板橋很多人喜歡的吃到飽餐廳，Market Flavor悅·市集平日只要$980+10%，想在板橋吃板橋美食又不必花大錢，那一定不能錯過這間板橋希爾頓自助餐廳Market Flavor悅·市集文章

地址：新北市板橋區民權路88號2樓， google評價3.9(地圖)



ABV閣樓餐酒館景觀餐廳

ABV閣樓餐酒館景觀餐廳位在板橋府中站附近，在餐酒館景觀餐廳內可以享用到美味的歐陸料理、手工義大利麵，還能俯瞰府中廣場、遠眺七星山享受頂樓高空美景與戶外吧台!食記及店家地址

地址：新北市板橋區府中路67號12樓， google評價4.6(地圖)

鹿兒島燒肉

新北耶誕城美食推薦板橋鹿兒島燒肉，板橋鹿兒島燒肉分數很高，高達4.6分，吃過的人好像都還挺滿意的，主打日本A5和牛燒肉，還有桌邊服務，對於我們這種有小小孩又想吃燒肉的人來說很方便，有人幫你烤好，只要出一張嘴就可以了!詳細食記及店家地址



東華川府重慶老火鍋

新北耶誕城美食推薦推薦東華川府重慶老火鍋，這間賣的是麻辣鍋，生意很好，板橋非常道地的麻辣鍋，開了很久也深受許多人喜愛，鴨血吃起來很夠味。詳細食記及店家地址

板橋六必居

新北耶誕城美食推薦六必居潮州沙鍋粥中山路本店，這間就是板橋知名美食，但是非常難訂位，想吃可能要碰碰運氣喔!詳細食記及店家地址

新北耶誕城附近美食推薦-板橋車站美食

新北耶誕城附近美食推薦-板橋大遠百美食

初魚鰭板橋大遠百

新北耶誕城美食推薦初魚鮨板橋大遠百，地點就位在板橋大遠百的二樓，而且初魚鮨、初魚鐵板燒兩間店開在一起，可以一次收集兩間超有特色的無菜單料理，Tiss這次來吃是為了慶生，高檔的日本料理很適合在節日的時候來慶祝一下，食材高檔，師傅的手藝了得，值得推薦!食記

地址：新北市板橋區新站路28號2F， google評價4.4(地圖)

板橋大遠百鼎泰豐

新北耶誕城美食推薦板橋大遠百裡面的鼎泰豐，不知道吃什麼，鼎泰豐就是首選，每天生意都很好，我們家也超常去吃，最愛酸辣湯和排骨炒飯。食記

地址：新北市板橋區新站路28號B1， google評價4.5(地圖)



了凡油雞飯

了凡油雞飯我吃過幾次都還是非常喜歡它們家的油雞口感，現在板橋大遠百B1也有分店囉!是我去美食街會選擇的食物，附上菜單給大家參考。食記

地址：新北市板橋區新站路28號B1， google評價4.1(地圖)

B&G德國農莊複合式餐茶館

新北耶誕城美食推薦板橋大遠百B&G德國農莊複合式餐茶館是經過板橋大遠百三樓的時候發現的，它開在3樓春水堂旁邊，是很漂亮的茶館，餐點很出色，最近新北耶誕城活動也即將開跑了，這間餐廳也很適合訂位，先吃一頓美食，再去逛逛耶誕城，是超棒的行程。食記

地址：新北市板橋區新站路28號3F， google評價4.4(地圖)



嵜本高級生吐司板橋大遠百店

嵜本高級生吐司專門店已陸續在市政府商圈、台北101、中山南西插旗，Tiss之前去過中山南西店，這次終於可以在我家旁邊的板橋大遠百就能吃到，覺得很開心最近正值新北耶誕城展出時期，大家來參觀的時候，也可以來這邊買個生吐司回家吃!食記

地址：新北市板橋區新站路28號1F， google評價3.6(地圖)



吾時食牛肉麵

吾時食牛肉麵是板橋新開幕牛肉麵，吾食時牛肉麵不只是牛肉麵厲害以外，甜點也很好吃，是板橋車站附近值得推薦的美食。食記

地址：新北市板橋區公館街58號， google評價4.3(地圖)



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