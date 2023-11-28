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日本超人氣打卡美食「唱片行千層酥」插旗新竹巨城啦！免出國就能吃到！入口充滿奶香的酥脆口感，與濃濃焦糖香層層交疊，真的吃一次就愛上！ - 阿華田的美食日記

2023-11-28 13:07:30 阿華田 人氣：1,008
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窩客好文

阿華田

發表篇數：439篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：唱片行千層酥（66 cheesecake新竹巨城店）
place新竹市東區中央路229號-1樓
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.11.22

日本超人氣打卡美食「唱片行千層酥」插旗新竹巨城啦！免出國就能吃到！入口充滿奶香的酥脆口感，與濃濃焦糖香層層交疊，真的吃一次就愛上！

 
 
 
 
 

日本超人氣唱片行千層酥插旗新竹啦！北部朋友有口福啦！唱片行千層酥新竹巨城店是長駐店唷！唱片造型的外盒超適合打卡拍照，目前以水果口味系列為主，充滿奶香的酥脆口感，與濃濃焦糖香層層交疊，真的是吃一次就愛上！老闆特別飛去日本取經，所以各位免飛出國就能吃到啦！由於唱片行千層酥製作過程較繁瑣費時，所以需要耐心等候唷！

 

 

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

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唱片行千層酥巨城店就在Big City遠東巨城購物中心地下一樓，與66 cheesecake巨城店是同一櫃位！

試賣期間口味不多，那就全部都來一份吧！

唱片行千層酥菜單價格

唱片行千層酥」使用法國AOP奶油、法國愛樂薇鮮奶油，北海道十勝四葉鮮乳為原料，都是選用頂級食材，用料毫不手軟，共有九種口味選擇，想吃鹹的甜的這裡通通有，還有季節限定芒果、草莓口味呢！

剛出爐時，那金黃焦脆的色澤真的好誘人！

千層酥皮放涼後，底部會抹上各式果醬及抹醬來增添口感香氣～

接著擠上超好吃的卡士達醬，一點也不膩口，香甜的剛剛好。

接著鋪上滿滿的水果，就快完成啦！

最後蓋上另一片千層酥就大功告成！

拿在手上，真的很好拍耶！路過的每個人都在問我這個在哪？就在新竹巨城啦！

這樣拍照，看起來更有唱片的感覺了吧？！

我先說，這個有一定份量，所以建議兩個人分食，除非你甜點胃夠大！

這個經典「榛果巧克力香蕉」絕對是大人小孩都會喜歡的口味！

「特調卡士達新鮮草莓」抹上一層草莓醬，擠上卡士達醬後，最後鋪上滿滿新鮮草莓片，滿滿餡料光看就覺得誘人！千層酥皮又鬆又酥脆，還有濃厚焦糖香氣，奶香濃郁的卡士達內餡也完全不膩口，建議盡早食用完畢，口感、香氣最佳！

「特調蜂蜜青森蘋果」抹上帶有蘋果丁的蘋果果醬，再擠上卡士達醬及蜂蜜檸檬醬，最後鋪上脆口的青森蘋果片，蘋果、檸檬、蜂蜜、焦糖、奶香一次滿足！

「葡萄蜂蜜檸檬卡士達」以酥脆千層外皮搭配清脆多汁的綠葡萄，是多麽誘人可口的滋味，喜歡酸甜感的朋友，很推薦這個口味。「新鮮藍莓卡士達」夾入一顆顆新鮮藍莓，會在嘴裡爆漿的驚喜口感，整體酸度、甜度平衡的剛剛好。

新品「千層起酥可頌卷」也悄悄試賣！這個真的超好吃！

外型很像捷克煙囪卷，但口感味道截然不同，夾餡用的跟唱片行千層酥一樣，而且還有巧克力口味，整個超好吃！印象一卷是$70，三卷$200，這價格我覺得可以接受，因為真的太好吃了！

最近巨城周年慶開打，各位逛街逛累的話，不妨可以來唱片行千層酥巨城店吃個甜點補充戰力吧！

《唱片行千層酥新竹巨城店》

店家地址：新竹市東區中央路229號B1(無印良品斜對面)

營業時間：11:00-21:30(週五週六至22:00)

《唱片行千層酥(66 cheesecake)》

店家地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號

營業時間：10:30-18:30

訂購專線：04-8851220

官方FB】【官方IG】【官方網站

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

 
 
 



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