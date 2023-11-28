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平鎮平價好吃小籠包推薦「鮮堡小籠包」！

前陣子在社團看到有人在討論平鎮哪裡小籠包好吃，有個網友推薦這間「鮮堡小籠包」，說在全平鎮的早餐點，他就只服這家，看到留言我立馬揪了洪先生跑去朝聖，沒辦法，誰叫我們是早餐控，查了Google評論，還有4.3的高分，而且不少人都說配上辣椒超好吃，整個讓我們超期待的啦！

鮮堡小籠包桃園小吃 平鎮早餐 平鎮美食 平鎮小籠包

「鮮堡小籠包」座落於平鎮的平東路上，據老闆說目前開業好像三年多，外觀看起來還蠻新穎的，而且這一帶停車也還算方便，地理位置算挺不錯的。

為了怕排隊，我們可是一大早就跑來，剛好避開尖峰時間，不然後來我們吃完準備要回家的時候，客人可是一個接著一個來，生意感覺還挺好的呢！

小小一間，但保持得很乾淨整理，這一點很加分。

不過店內不大，人一多很容易就會客滿，如果你是要用內用的客人，想吃盡量早點來。

這裡是「鮮堡小籠包」的醬料區，也是保持的很乾淨。

有自己手工炒的辣椒、醬油跟古早味醬油三種，都是店家自己調配的，如果你是嗜辣朋友，一定要試試他們家的辣椒，真的挺厲害的。

一籠一籠還沒拿去蒸的小籠包，看起來一顆顆圓滾滾的，都還沒蒸就覺得個頭好大。

這裡的小籠包都是現桿做現包，完全手工製，跟一般冷凍的小籠包完全不一樣。

看這位大姐在包小籠包的過程，手腳也真是俐落阿！

這裡也有賣我很愛的粉漿蛋餅，聽說這個也很受客人歡迎，尤其是雙蛋口味。

鮮堡小籠包 | 菜單 Menu

本來以為這裡只有賣小籠包，沒想到品項還蠻多的，其它還有蒸餃、手工粉漿蛋餅、炒麵等等，全都是店家手工做的，在價格上我也覺得算平價，因為小籠包個頭很大，相較之下CP值可是很高！（完整菜單請點我）

今天帶了兩隻小朋友來，一口氣我們就把店家的餐給全制霸了，先來一籠小籠包、再來一籠蒸餃，淋上店家特製的醬汁，看起來外格的引人食慾。

小籠包(NT.80元)

小籠包一籠八顆，平均一顆是10塊錢，因為個頭真的挺大的，如果是小鳥胃的朋友大概吃個二粒就會飽，以CP值來說，我覺得算平價，重點是他還是純手工做的。

一粒粒圓滾滾，有吃辣的朋友一定不要錯過他們家自己炒的辣椒呦！

一看就覺得這外皮不簡單，一吃果然跟外面的不一樣，主要是他們家的小籠包是老麵發的，吃起來會有股特殊的香氣，這也是他們家小籠包的特色之一。

看看這個頭，我都想用巨無霸三個字來形容了！XD

用筷子夾起來還有沉甸甸的重量感呢！

一咬開來，香氣立馬撲鼻，吃起來的油花與瘦肉比例約莫三比七，而且油脂的部份打的很細，讓你吃起來既有滑潤感、完全不會讓人感覺到乾柴還是太油膩，我覺得內餡的口感真的很剛好。

除了外皮老麵發的有股特殊的香氣之外，內餡吃起來也算飽實，大口咬下真的很有飽嘴的滿足感。

喔對了！如果你一口氣沒辦法吃到一籠，這裡也可以買半籠四顆呦！

蒸餃(NT.80元)

每籠裡面共有１０顆，一顆平均只要８塊錢，真的超划算的啦！

說到個頭，這蒸餃可是完全不輸剛才的小籠包，一樣非常的大粒，吃起來超有滿足感。

蒸餃的皮很透，從外面都可以瞧見裡面的色澤，這裡的蒸餃只有單一口味，就是韭菜，剛好也是我們愛吃的。

完全不用上油，蒸餃就呈現一種很透亮的色澤，看起來一附就很欠吃的模樣！XD

這蒸餃最讓我有記憶點的就是，它的內餡真的超厚實、超飽滿，一咬下去，每口都是料。

韭菜的香氣很濃郁又鮮明，皮也很有Q勁，這個我自己超喜歡，非常推薦！

雙蛋蛋餅(NT.50元)

我們又加點了一份蛋餅，而且還是雙蛋的，當然這裡也有賣單純一顆蛋的，但我就是覺得雙蛋吃起來更過癮。

現在賣粉漿蛋餅的店家可是愈來愈少，這裡的粉漿比例也是店家自己調的，吃起來軟Q不油膩，每一口都還有濃郁蛋香。

瞧瞧這厚度，也不是開玩笑的阿！

沾上店家特製醬油及辣椒，更是增加它的層次感，他們家的辣椒我自己覺得算是小辣，尾韻會比較強烈一些些，不過聽老闆說，很多客人都覺得「鮮堡小籠包」的辣椒很辣，主要是因為是用朝天椒做的，這就要看每個人的口感的，但有吃辣的朋友一定會喜歡。

炒麵加蛋(NT.60元)

最後再來個炒麵加蛋，放上太陽蛋之後，看起來更是加倍誘人。

雖然現在的蛋價有比較下跌，但還是很珍貴，尤其太陽蛋還煎得這麼美，真的是有點捨不得吃掉它！XD

本來炒飯的蛋都是以熟蛋呈現，是我們想吃太陽蛋，所以店家才特別煎的，如果你也想要這種吃法，記得先跟店家說呦！

一夾起來，蛋液就這樣流洩而下，畫面看起來真的超療癒的啦！

這麵條吃起來也很特別，聽說是用涼麵的麵條下去炒的，除了特製的醬汁之外，還有店家自己做的肉燥，攪一攪一起來，香氣很鮮明，而且肉燥本身還有一些小肥肉，吃到的時候不僅不會覺得噁心，反而更增加一種層次感及滑潤度。

這涼麵我自己也蠻喜歡的，除了有蛋液增加濕潤感之外，他們家本身的肉燥也炒的很香，一份的份量我覺得對一個男生來說算是可以吃飽，６０大洋還算是物有所值，重點是味道也很不錯。

紅茶、豆漿(NT.20元／大杯)

超大一杯紅茶跟豆漿只要２０大洋，價格也挺佛心的阿！：）

豆漿本身喝得出來很濃郁，而且豆味很重，感覺得出來是用新鮮黃豆下去磨的，而紅茶是店家自己煮的，喝起來完全不甜膩，主要是店家有把糖度特別降低，是比較偏古早味的滋味。

有時候我都會去逛社團看大家留言，其實一方面也是看看能不能挖到什麼好店家，這次發現的「鮮堡小籠包」我覺得味道還不錯，小籠包特殊的老麵發酵味讓我印象深刻，不過我們最愛的還是韭菜蒸餃，這個真的很好吃耶！而且幾個就會飽！XD

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鮮堡小籠包 | 店家資訊

鮮堡小籠包 | FB

電話：03-4607377

店址：桃園市平鎮區平東路265號

營業時間：平日 6：00 ～ 11：30、假日 6：00 ～ 12：00（週一公休）

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