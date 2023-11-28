「漫漫弄 man.man.nong」藏身於台南市南區鹽埕路的巷弄裡，門口茂盛的鳳凰木、巨大的鹿角蕨、龜背芋，妝點門口小院有如熱帶雨林，室內以老件、木桌椅、老沙發布置，用「舊」形成特色。「漫漫弄」只賣早午餐，是間「寵物友善餐廳」，一間獨立貓房，貓咪健康活潑、可愛親人，願意與人互動。
「漫漫弄 man.man.nong」一棟四層樓房藏身於街道巷弄裡，前身是間紡織工廠，轉彎、轉彎再轉彎，如果沒有沿途的指標，外地人應該會找不到。
「漫漫弄」 門口一棵鳳凰木茂盛的羽狀葉，為前院撐起一把綠色的巨傘，巨大的鹿角蕨、龜背芋妝點門口小院有如熱帶雨林。
「漫漫弄」以老件、木桌椅、老沙發布置，用「舊」形成特色，牆上一面停擺的掛鐘，彷彿將時間永遠凝結在七點四十二分。
一面牆以乾燥花與風景照裝飾，牆柱上有名人的簽名，仔細一看有「王建民」。
「漫漫弄」只賣早午餐，採自助式點餐，進店後需自行拿取菜單 (MENU)，自行找空桌坐下，畫好菜單後再自行到櫃檯結帳。餐具、飲水和醬料也都放在一旁的架上，供客人自行取用，因此沒有收取服務費。
「漫漫弄」的餐點品項有早午套餐、義大利麵套餐、燉飯套餐、漫小食、午茶小點、咖啡、茶品、奶品與水果泡泡等九大項。
「漫漫弄」是間「寵物友善餐廳」，一面照片牆有滿滿的狗狗照片。
最特別的是「漫漫弄」有間獨立貓房，貓咪健康活潑、可愛親人，願意與人互動。
漫漫弄
地址：台南市南區鹽埕路291巷94弄10號
電話：06 291 3377
營業時間：上午9:30 - 下午5:30 (週二公休)
注意事項：小巷弄無法停車，若開車前往，需先在巷外停好車後步行進入。
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