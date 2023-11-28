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漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

2023-11-28 14:57:05 夫子 人氣：426
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夫子

發表篇數：143篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：漫漫弄 man.man.nong
phone06-2913-377
place台南市南區鹽埕路291巷94弄10號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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「漫漫弄 man.man.nong」藏身於台南市南區鹽埕路的巷弄裡，門口茂盛的鳳凰木、巨大的鹿角蕨、龜背芋，妝點門口小院有如熱帶雨林，室內以老件、木桌椅、老沙發布置，用「舊」形成特色。「漫漫弄」只賣早午餐，是間「寵物友善餐廳」，一間獨立貓房，貓咪健康活潑、可愛親人，願意與人互動。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

「漫漫弄 man.man.nong」一棟四層樓房藏身於街道巷弄裡，前身是間紡織工廠，轉彎、轉彎再轉彎，如果沒有沿途的指標，外地人應該會找不到。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

「漫漫弄」 門口一棵鳳凰木茂盛的羽狀葉，為前院撐起一把綠色的巨傘，巨大的鹿角蕨、龜背芋妝點門口小院有如熱帶雨林。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

「漫漫弄」以老件、木桌椅、老沙發布置，用「舊」形成特色，牆上一面停擺的掛鐘，彷彿將時間永遠凝結在七點四十二分。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

這裡沒有人帶位，喜歡什麼座位？自己挑。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

一面牆以乾燥花與風景照裝飾，牆柱上有名人的簽名，仔細一看有「王建民」。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

「漫漫弄」有個小空間，可供小型聚會使用。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

「漫漫弄」只賣早午餐，採自助式點餐，進店後需自行拿取菜單 (MENU)，自行找空桌坐下，畫好菜單後再自行到櫃檯結帳。餐具、飲水和醬料也都放在一旁的架上，供客人自行取用，因此沒有收取服務費。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

「漫漫弄」的餐點品項有早午套餐、義大利麵套餐、燉飯套餐、漫小食、午茶小點、咖啡、茶品、奶品與水果泡泡等九大項。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

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套餐附濃湯、麵包與飲料。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

「漫漫弄」是間「寵物友善餐廳」，一面照片牆有滿滿的狗狗照片。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

最特別的是「漫漫弄」有間獨立貓房，貓咪健康活潑、可愛親人，願意與人互動。
漫漫弄 寵物友善餐廳 用「舊」形成特色 貓房有貓咪

漫漫弄
地址：台南市南區鹽埕路291巷94弄10號
電話：06 291 3377
營業時間：上午9:30 - 下午5:30 (週二公休)
注意事項：小巷弄無法停車，若開車前往，需先在巷外停好車後步行進入。
FB 專頁，搜尋：漫漫弄

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