員林金三益健康茶飲 | 爆量級鱈場蟹意麵，冬季暖心麻油海鮮系列上市！

金三益健康茶飲 | 員林大同路美食金三益健康茶飲推出新品，冬季暖心麻油系列、鱈場蟹鍋燒意麵豪邁登場！除了原本經典海鮮意麵，冷冷的天氣來點溫潤的麻油系列，吃起來暖心又暖胃，還有販售各式特色飲料，飲料水準不錯，外帶也很方便。

員林大同路美食

金三益健康茶飲新品推薦，暖心麻油系列超適合冬天點選，除了經典海鮮組合，另外還有麻油腰子雙拼麵線，從一般鍋燒意麵到豪華海鮮組合都有，吃飽吃巧一應俱全，特別推薦肥美「鱈場蟹 」肉質細緻超鮮甜！不用花大錢一個人獨享也可以！

在台南相當知名的金三益健康茶飲以爆量海鮮搭配鍋燒意麵打出名聲，彰化人想吃就來員林店相當方便，因為提供的海鮮新鮮、品質口味好，一開幕就受到歡迎，一百多元就能吃到海鮮鍋燒意麵。

採自助式點餐方式，到櫃檯結帳即可。

金三益健康茶飲菜單

麻油系列、奢華饗蟹、鍋燒系列、浮誇系列、茶飲系列。

光是擺到快滿出來的鱈場蟹真的很超值！也只有金三益才能這樣挑戰最狂鍋燒意麵組合。👍

麻油小卷麵線175

麻油腰子雙拼麵線200

麻油蚵仔麵線205

鱈場蟹鍋燒意麵799

霸氣雙蟹鍋燒意麵799(鱈場蟹+爆蛋紅蟳)

抹茶拿鐵60(熱飲)

豹紋仙草凍80

光是這碗鱈場蟹鍋燒就非常超值，飽滿蟹腳肉質肥厚鮮味十足！入口滿是鮮美滋味。

鱈場蟹鍋燒意麵799。每一隻蟹腳都是滿滿的蟹肉，大口享用真的超滿足！而且鱈場蟹給的量真的不手軟，相當大方，搭配彈牙滑順的意麵吃起來飽足且海味十足。

鱈場蟹腳每一塊都超飽滿，真的很鮮甜，連同行的朋友都一直狂嗑蟹腳，味道實在很鮮美，光是外面購買鱈場蟹價格就不斐，在這裡直接處理好讓客人享用。

霸氣雙蟹鍋燒意麵799(鱈場蟹+爆蛋紅蟳)。雙重鮮蟹組合超級味蕾享受，鱈場蟹肉質鮮甜搭配爆蛋紅蟳滿滿蟹黃，不只是味覺衝擊，連視覺都是一場盛宴。

爆蛋紅蟳直接從中間切開，除了視覺上的享受，讓客人食用也很方便，直接剝開吃就可以吃到滿滿蟹蛋。

鱈場蟹腳堆疊的滿滿，已事先處理讓客人更方便剝開食用，搭配鮮美的湯底，味道不會太鹹，口味剛剛好。

厚實且細緻的鱈場蟹，肉質甜口細緻，肥厚鮮味十足，讓人停不下來。

鮮美十足的湯底，喝起來不會膩口，口腔裡散發海鮮滋味。

麻油蚵仔麵線205。冬天就是要暖暖的麻油風味暖身，新鮮且飽滿的蚵仔鋪在麵線上，蚵仔給的可不手軟，光是這滿滿的蚵仔就相當超值！搭配滑順麵線、麻油濃郁風味，吃起來超香。

蚵仔吃起來超肥美，煮的熟度剛剛好，入口還有一點爆漿感，滿滿海味在嘴裡徜徉。

麻油系列都是搭配滑順的麵線，吃起來滑順可口，麻油味道超香，味道超讚！

麻油腰子雙拼麵線200。腰子一直都是進補的首選部位，堆得滿滿的腰子，切成適口的大小搭配薑絲超涮嘴，腰子也是挺珍貴的部位，給的這麼多份量真的很用心。

蛤蜊挑選的特別大顆，吃起來很飽嘴感，蛤蜊增加了鮮甜度。

腰子吃起來很脆口不腥，可跟薑絲一起入口。

這一碗麻油麵線份量很多，吃起來真的很飽，麻油味道相當迷人。

麻油小卷麵線175。金三益以小卷鍋燒意麵闖出名堂，小卷品質很好，新鮮度十足！不用兩百元就能吃到滿滿的鮮甜小卷，吃起來真的相當過癮。

我這種海鮮控真的很愛吃彈牙小卷，超甜口扎實。

鱈場蟹吃起來真的太過癮了，喜歡的朋友們真的不能錯過鱈場蟹鍋燒意麵。

抹茶拿鐵60。抹茶味濃郁，搭配奶香，熱熱喝超舒服。

豹紋仙草凍80。招牌商品喝起來口感十足。

麻油系列商品超香，搭配海鮮吃起來鮮甜不膩口，冬天來上一碗讓人滿足！相當暖胃且暖身，鱈場蟹鍋燒意麵霸氣十足，喜愛海鮮的朋友們不可錯過。