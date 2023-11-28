🦐港式料理吃到飽有亮點✨建議預約再來！⁡

店家資訊

🔸村民食堂廚窗港點

🔸士林官邸店#捷運士林站｜台北市士林區福林路190號

🔸11:00–14:00, 17:30–21:00(一-五)、11:00–15:00, 17:00–21:00(六日)

🔸Google評論分數4.4顆星(5,779則評論)

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士林官邸旁邊相當高人氣的港點吃到飽！我們有先線上訂位再來🙌

周末時段 $720/人｜周間時段 $660/人

🔸收10%服務費/用餐限時2hrs

各式燒賣用料很實在(假日限定松露燒賣也不錯)

讓我驚豔的還有蝦鬆~湯匙怎麼挖都是滿滿的蝦🦐

魚翅羹湯還有叉燒現切都好吃😋

限定時段出爐的奶皇包也一定要吃！

冰淇淋是HaagenDazs🍦

炸鮮奶有驚豔到我可惜熱量一定很高只敢吃一個😆

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