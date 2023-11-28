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這次來到福岡，住在西鐵巴士本身經營的「福岡索拉利亞西鐵飯店 Solaria Nishitetsu Hotel」，飯店本身所在的大樓非常方便，集合了交通及購物於一身，有點像是台北京站百貨那裏一樣。飯店位於中央區-天神之繁榮地帶，與福岡天神站直結，並且和SOLARIA PLAZA商店同一建築物中，上樓後就是Solaria Nishitetsu Hotel，飯店設施相當齊全，共有173間的舒適客房，餐廳、咖啡吧…等等。附近三越百貨、福岡天神免稅店、超市、SOLARIA PLAZA購物中心、天神地下街、一蘭拉麵、便利商店、藥妝店~不到十分鐘的路程，有這麼多的地方可以逛街購物，下方更有個公園，可以散散步!

福岡索拉利亞西鐵酒店 資訊

福岡索拉利亞西鐵酒店 交通

因為這次搭乘西鐵巴士從機場直接開進SOLARIA PLAZA，省去行李搬運的麻煩，非常方便，是住宿的好選擇哦

福岡索拉利亞西鐵酒店 空間環境

天神是福岡最熱鬧的區域，附近非常熱鬧，除了本身購物商場外，飯店LOBBY就位在百貨公司SOLARIA STAGE的六樓

大門隱身在百貨公司裡，如果沒特別注意還真找不到它的

風格很現代化，質感很好，櫃台後方放置了很多漂亮的盆景，有點立體植生牆的概念



一旁的休息區

房客可以使用的電腦區



飯店的商品部，這個梅枝餅是福岡的特產哦

福岡索拉利亞西鐵酒店 房間介紹



check in 後拿到很特別的房卡，上面還標明的住宿時間及房號!! 不怕走錯門!! 這倒是滿人性化的設計呢

飯店的空間還滿寬敞的，這房間的插座很多，對於出門3C不離手的朋友，這可是一大優點啊，連床頭櫃也有，如果和朋友入住也不用搶插座

拉高樓層還有超大面的窗，可以俯看下方的市容及公園，拉開窗廉後看到的美麗夜景

電視畫面中就有WIFI密碼設定的使用方法，非常貼心

Solaria Nishitetsu Hotel 房間冰箱內有許多飲料，但都是要另外付費的

如果要省錢的朋友也可以到樓下不遠的便利方店購買囉

浴室及廁所的空間也好大！飯店 準備的備品中還有一包發泡的入浴劑呢

福岡索拉利亞西鐵酒店 早餐

Solaria Nishitetsu Hotel 的早餐在17樓，有美景相佐，難怪大家都搶著坐窗邊的好位置

早餐的地方也就是晚上的酒吧，所以氣氛還滿不錯的!!! 這裏的早餐非常豐富，太值得介紹了，如果來住的朋友，花個一個小時的時間來吃早餐絕不為過

日式、西式 種類繁多，而且非常精緻



飲品除了牛奶、柳橙汁、葡萄柚汁，蘋果汁之外，還有現打蔬果汁，一旁也有咖啡、奶茶、日本綠茶，連紅茶都有二、三種呢!!! 很棒吧

三種當地特有的名產，就是在地限定的囉

飯店裏的自製優格!! 必品!! 我都是加上一勺一旁的水果丁在上面，利用水果的甜味就可以了，味道剛剛好

美味的味噌湯

燙青菜!! 很少見吧

氣球裏面是豆腐，記得在台灣也吃過類似的甜點，但這裏是裝豆腐在裏面

來日本必吃的美味咖哩飯!!

白飯當然很好吃，但加上一勺咖哩更過癮

福岡索拉利亞西鐵酒店 附近景點

飯店樓下就是公園了

晚上的夜景

附近三越百貨、福岡天神免稅店、超市、SOLARIA PLAZA購物中心、天神地下街、一蘭拉麵、便利商店、藥妝店~不到十分鐘的路程，有這麼多的地方可以逛街購物，下方更有個公園，可以散散步!

日本旅遊相關資料 :西鐵台灣行銷推廣處

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電話：(02) 2531-5626

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