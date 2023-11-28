「姥姥酸菜魚」主打酸菜魚及各式川菜料理，除了有提供多人共享的大份酸菜魚之外，也有個人獨享的套餐選擇，想吃道地的酸辣魚，不用呼朋引伴，一個人就可以開吃。

酸菜魚料理最近在全台吹起一股炫風，「姥姥酸菜魚」在微風北車插旗之後，也成為人氣排隊店家。近日還在台北101拓展分店。

「姥姥酸菜魚」的菜單，不太會有選擇障礙，喜歡吃辣的的就點「姥姥酸菜魚」，不吃辣的可以點「白湯酸菜魚」。有單人獨享餐，也有多人共享的大份量選擇；另外還有一些特色小點。

「姥姥酸菜魚」在用餐時刻總是高朋滿座，座無虛席，所以店內空間就不太方便拍照。整體店裡的用餐空間明亮寬敞，沒有華麗的擺設，簡約的時尚風格，讓人用餐悠閒自在。

店裡有提供免費的熱飲，有陳皮、甘甜梅和洛神花，可以自已調製一杯陳皮甘梅洛神花茶，暖呼呼而酸甘的茶香，喝起來十分爽口。

我們點了一份單人獨享餐，內容有酸菜魚、白飯、三份小菜、一份甜點。以個人套餐而言，這樣的份量算不少呢！

酸菜採用了新鮮大白菜，湯頭熬煮過程中加入了雞骨、魚皮、魚骨等食材，並加入多種調味香料，來提升整體香氣。魚片則採用了肉質香甜細嫩的烏鱧魚片，並融入多樣食材讓美味更加分。

這道招牌的酸菜魚吃第一口就讓人食慾大開，湯頭香麻又帶有酸甘，魚肉滑嫩順口，整道餐點香氣四溢，讓我們一口接一口吃不停。

三道小菜也十分開胃，餐後則有甜點來讓味蕾更滿足。

我們還點了一份「姥姥乾麵」，麵條口感Q彈，搭配特調的醬汁，也相當美味！

這道「椒麻小酥肉」也是店裡必點的招牌，外皮酥脆，內層則是香嫩多汁的豬腿肉，灑上椒麻粉，或沾上辣醬，提升美味的層次，另外也可以浸泡在酸辣魚湯裡，酸辣的口感呈現不一樣的美味。

另外點了三道特色小點「椒香川耳」、「爽拍黃瓜」、「皮蛋豆腐」。

每道小菜都加入了香辣的川味元素。

這次的「姥姥酸菜魚」的美味體驗，吃得真的很過癮，以後想吃酸菜魚，不用揪人，來這裡一個人也可以大快朵頤吃飽飽！

《店家資訊》

「姥姥酸菜魚-微風北車店」

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

電話：0936-621760

營業時間：10:00-22:00

FB：https://www.facebook.com/laolaosuancaiyu/