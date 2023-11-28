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愛吃海鮮的人有口福了，台中大祥海鮮燒鵝餐廳即日起推出100份限量版2024外帶年菜，預購從速。

2023-11-28 18:35:14 石永芳 人氣：101
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窩客好文

石永芳

發表篇數：242篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：大祥海鮮燒鵝餐廳
phone04-2312-1067
place台中市西屯區漢口路一段47號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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愛吃海鮮的人有口福了，台中大祥海鮮燒鵝餐廳即日起推出100份限量版2024外帶年菜，預購從速。

愛吃海鮮的朋友有口福了，位於台中市漢口路上，臨近臺灣大道，素以海鮮料理聞名的大祥燒鵝海鮮餐廳，2024年年菜推出外帶8888套餐，各種雞、魚、生猛海鮮一次到位，為了讓消費者在家也能吃到尚青的料理，老闆只提供100份限量餐數，除夕當天早上做，下午2點到4點到店取貨，即日起預約訂購，額滿為止，最好的滋味留給宛如好友的老主顧。

食尚玩家駐站部落客大力推薦並非空穴來風

大祥燒鵝海鮮餐廳的名號在美食部落客族群中，幾乎人人耳熟能詳，從幾位食尚玩家駐站部落客的推薦文中，不難看出對主廚葉祥忠師傅在料理的用心及廚藝，大家皆有共同的好評。

60年次的葉祥忠從高中畢業就入了餐飲業，從胡南菜學起，陸續接觸台菜、川菜、粵菜、客家料理，廚藝奠定了深厚的根基，年紀輕輕就坐上飯店主廚的位置。

大祥海鮮粥的成名，則是在他去廣東旅遊時，因愛吃而求教習得，返台後專研改進後的成果，鮑魚沙鍋粥、紅蟳鮮蝦粥、鮮蝦沙鍋粥、田雞鮮貝粥成為饕客不遠千里，慕名而來的招牌料理。

一間海鮮餐廳料理的好與壞，從冷藏櫃、水族箱中，食材的新鮮度看得到。

在大祥的水族箱中，一年四季都看得到大沙公和沙母、波龍在水族箱中生氣蓬勃橫行霸道的姿態，饕客永遠不用擔心只有秋風起蟹腳癢才吃得到螃蟹，因為，這裡的蟹都來自沒有季節之分的印尼。至於海鮮，身為海島國，只要有心，當日直送的海鮮隨季節更動。

高貴不貴6-8人份年菜大賞

隨著物質生活水準提昇，民眾開始注重養生保健，人口少子化，家庭結構改變，吃得飽不如吃得好的思維，讓圍爐的年菜有了不一樣的變化。

蒜香蒸大沙公

這道料理吃的是蟹肉的鮮甜與蒜酥的香氣，同時以蒜酥和生蒜蓉入菜，在味覺與嗅覺上有了更多的張力。如何拿捏時間和火候，讓蟹肉多汁彈牙不顯柴，這靠的就是師傅多年的功力。

用來吸湯汁的粉絲，是不容小覻的配角，蒸太久則軟爛沒魂，湯汁不足則太乾，燈光下透明冒著白煙的粉絲，是美麗的誘惑。

日式胡麻九孔鮑

很多人都喜歡吃鮑魚，但是，如何抓住燙鮑魚的時間，要彈牙不硬，這是門硬學問，大祥的九孔鮑非常軟Q，淋上主廚匠心獨製的胡麻醬，真是一絕，清爽的口感，讓人味蕾瞬間舒展，好開胃的料理。

鹹蛋黃大干貝

看到這一盤色彩繽紛被金沙包覆如高爾夫球般大小的大干貝，真的有被驚豔到，多層次的口感，每一口都吃得到鴨蛋黃的鹹香和干貝鮮甜的汁液，外酥裡嫰，這種的美食，是值得一小口一小口慢慢品嚐的。

不僅是主菜上有亮點，連墊在下面的配菜也有講究，白色的秀珍菇，綠色的小黃瓜，紅色的胡蘿蔔，黑色的木耳，在大啖海鮮的同時，也兼顧了五行五色、少油多纖的蔬菜。

草蝦拼米糕

大祥的海鮮用料一向大氣，用10隻一斤的草蝦，搭配著香Q紮實的米糕，這餐的主食澱粉就足夠了。

干貝香芋圓蹄

用虎掌取代蹄膀，多了膠質少了脂肪，筍乾保留，加入芋頭的元素，這一道料理極具特色。

虎掌先炸過去油，芋頭切塊油炸定型，筍乾墊底吸汁，以主廚特調醬料調味，虎掌不油不膩，軟硬適中。芋頭鹹香中帶著一股濃郁的煙燻味，非常迷人。筍乾撕成細絲，軟嫰合度。這一道改良過的筍乾蹄膀，滿足了非肉不飽的人的胃，也加入了根莖類及纖維的元素，非常符合健康養生的概念。

清蒸龍虎斑

人的味蕾是會被馴化的，當吃過好的食物後，就難走回頭路。所謂好的食材，並非高價位的就是好，而是，新鮮未添加任何人工合成物。

一尾新鮮的龍虎斑，就只需要基本的醬料，清蒸出鍋灑上蔥絲、胡蘿蔔絲配色，吃的是魚的鮮甜。

為什麼有的海鮮餐廳一進門就一股腥味，為什麼在大祥燒鵝海鮮餐廳，沒看到水族箱，你全然不知道這是間海鮮餐廳，問題癥結就在於：「新鮮的海產，不腥。」

何首烏燉全雞

家庭主婦聚在一起聊的話多繞在美食，近幾年不少人在問：「為什麼雞肉都吃不出香味？」，我常忍不住笑答：「因為它還沒長大」。

要吃到雞的香味，除非像大祥燒鵝海鮮餐廳用3斤以上的土雞，你不但吃得出肉的香氣，還吃得到一絲一絲肉的纖維，同樣是一碰就骨肉分離，但是，口感絕非入嘴即化的那種。

另可加點招牌鵝肉半隻1000元，限量60份招牌香酥鰻魚600元。

即日起開始預購

海鮮最注重新鮮度，講究口碑的葉師傅堅持讓客人吃到儼然餐廳現上桌的口感，今年年菜只推出100組，除夕早上現做，下午2點到4點取貨，保證到家時還有溫度。

年菜不僅是要吃得好吃得飽，最重要是吃得衛生吃得健康，看完之後，趕快去訂購，否則，今年你只能用眼睛吃一桌好菜，扼腕啦。

店家資訊

大祥燒鵝海鮮餐廳

地址：台中市西屯區漢口路一段47號

電話:04-23121067

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石永芳

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曾任公職,退休後擔任美食、旅遊公民記者,業餘作家. 揹著相機,我記錄著生活中點點滴滴,那此曾被視為微不足道的小地方,原來都有著令人感動的氛圍,或者,此刻的你無法像我一般灑脫的放下一切,但,你可以在螢幕前,跟著我的腳、我的眼,走進人群.我的部落格:http://blog.udn.com/tea122/article

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