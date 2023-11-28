很喜歡森林系用餐的感覺，隱身基隆七堵山林間的【芳裕農場】是一家以香草入菜的餐廳，跟大自然結合的環境及餐點讓人相當喜歡

料理份量足，提供單點、套餐及合菜，無論是兩人約會、家庭聚餐或是朋友聚會都很適合，用餐後還可以順遊瑪陵坑私房秘境 富民親水公園 或是 泰安瀑布 ，都是很棒的七堵景點！

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芳裕農場 ❙ 山林秘境玻璃屋餐廳，合菜及單點菜單，基隆七堵森林系餐廳!

芳裕農場地點有點隱密，位於七堵瑪陵坑，周圍沒有什麼建築物，眼前盡是青山綠水，有遠離塵囂的美好，農場有專屬停車場！

導航直接搜尋＂芳裕農場＂即可抵達，大眾運輸可搭乘瑪陵坑公車於瑪陵國小下車，步行約十分鐘到達芳裕農場

ADD:基隆市七堵區大成街51號

電話:02 2456 3975

營業時間:11:30-20:00 (週二公休)

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停好車後需要步行一小段斜坡才會到餐廳，推車及輪椅可，下雨天的話要注意天雨路滑，小心行走！

我們是假日中午時段來，這時段設有低消每人400元，110cm以下孩童免低消

假日生意很好，建議可以事先訂位，我們來得時候還等待了一陣子才順利入座！

因為位於山林間且餐廳門窗是打開的所以蚊蟲避免不了，櫃台有提供防蚊液讓大家自由使用

餐廳內外有貓貓自由活動，介意有貓的話就要考慮了

好喜歡的用餐氛圍，雖然沒有什麼大景但綠意盎然，很清幽

假日中午生意真的很好，聚餐前記得先訂位

芳裕農場菜單及價格

這是單點價目表，主要為香草特色料理，可以吃到跟外面餐廳不一樣的口味

除了單點也有套餐及合菜，合菜價格不貴，可以依照人數選擇

免費提供的花草茶，風味不錯也去油解膩

水果透抽

透抽的份量還不少，新鮮透抽川燙後加上水果、淋上百香果醬及醬汁，鮮美微酸感

時令蔬菜

使用當地新鮮無毒或有機蔬菜，當天吃到的應該是豬母乳，豬母乳營養價值高口感也不錯，沒有野菜的怪味也不會老口

松坂紫蘇肉

原本我們想吃白斬雞，但店家說剛好賣完了，就改點松坂肉，加上紫蘇風味獨特，一開始吃覺得有點奇妙，越吃越順口，松坂肉脆彈口感小朋友很愛

黑米飯

米飯以碗計價，沒有白米飯只有黑米，結果我小兒子太挑食看到黑米就不吃了

番茄檸檬粄條

網路上見到很多人推薦這道，果真很值得點，客家粄條彈Ｑ帶勁，加上檸檬及番茄的酸香獨特且美味，一份170元可以裝好幾碗，吃起來有飽足感

甜點

菜單上的甜點是拔絲地瓜喔，不是大家所想的蛋糕或是奶酪之類，番薯鬆軟甜口加上拔絲脆脆的口感兒子也愛

在這樣的環境下用餐心情真是太美好，餐點份量蠻足的，人少的話不要點太多道會吃不完！

芳裕農場除了餐廳外，另外也有玻璃屋咖啡廳山茶坊，地點也在農場裡，也可以單純來喝下午茶！