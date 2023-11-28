為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單） // 不用飛韓國也能吃到！

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單） // 不用飛韓國也能吃到！

2023-11-28 22:03:40 孵蛋的日常 人氣：111
share
窩客好文

孵蛋的日常

發表篇數：21篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：本粥 Bonjuk Taiwan
phone02-2393-3000
place台北市中正區忠孝東路二段37號
作者本次評價：
2.40
美味度
2.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
2.00
share place
寫文章 回報歇業

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

 

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」

🍽 餐點：🌟🌟 

🍽 環境：🌟🌟🌟🌟 

🍽 服務：🌟🌟🌟🌟 

🍽 人均 $300~$500、不收取服務費

 

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

 

 

【餐廳資訊】

  • 地點：台北市中正區忠孝東路二段37號
  • 電話：(02) 3393-3000
  • 營業時間：週一公休；二～日11:00–13:30, 17:00–21:00
  • 不提供訂位服務
  • 內用時間為 90 分鐘，低消為每人一碗粥品

 

 

【前言】多年前在首爾吃過本粥，不過只記得當時覺得「哇～這麼多種口味，很特別！」，好不好吃是忘記了，所以台北開分店趕快來複習一下！

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

【菜單】

從左到右的類別：韓式養生粥、韓式營養粥、韓式風味粥、韓式傳統粥

高達20種粥品可以選擇～另外也可加點起司或者糯米丸子

（點擊照片放大看菜單）

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

可以選擇：粥的軟硬度、鹹度、甜度

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

點餐方式掃描桌上QR code點餐，再至櫃檯結帳

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

 

 

【餐點

 

松露鮑魚粥 （鮑魚一倍 ＄430），推薦指數：🌟

可以選擇：鮑魚一倍 $430 or 鮑魚兩倍 ＄530

對於一個松露控來說，看到松露絕對會點的【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

於是一碗四百多的粥，我還是捏緊荷包點下去了！！！（內心吶喊：最好不要讓我失望啊）

先說結論：失望了

 

粥上面一坨一坨黑色的部分，就是松露吧！！先單吃看看

結果完全沒有濃郁松露味，反倒是有海苔的味道…吃了真的好一陣子吃不懂，想說會不會是廚房忘記加到松露？

問了店員，松露是使用松露油嗎？店員回答是，然後過不久，就過來問我是不是需要再加呢？

本來期待再加就可以吃到濃濃松露味，但沒有【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）這碗粥的靈魂不存在…

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

不過鮑魚是吃得到鮮味，也很Q，算是有扳回一點

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

海菜牡蠣粥 ＄350 ，推薦指數：🌟🌟🌟

海菜讓整碗海味十足，吃了彷彿在海裡面一樣（？）

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

牡蠣很大顆！！總共好像五顆，還蠻多

應該是有先煎過，不過吃起來稍微腥了點，有些人可能沒辦法接受

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

說說小菜吧～小菜：泡菜、醬牛肉、醃魷魚可續一次

泡菜不錯；醬牛肉偏鹹；醃魷魚是魷魚切丁，但醬料不錯吃

另外有給水蘿蔔解膩用，店員說主要是喝湯可以更解膩。結果喝了就是鹹水，個人不喜歡

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

解膩的是一旁的石榴汁（雖然蠻化學味道），講到這個，我們單點了一杯，店員也沒有提醒本來就會附一小杯

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

【店內環境照

像咖啡廳的店內，乾淨舒適

總共三層樓，僅二樓為內用區

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

有一台飲水機可作使用

【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」插旗台北（含完整菜單）

 

 

🍣 非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考 🍣

歡迎追蹤 👉 孵蛋的美食日常 IG

 

文章標籤

台北美食 台北華山 忠孝新生站 忠孝新生美食 台北餐廳 台北忠孝新生美食 本粥 Bonjuk Taiwan 韓國 台北美食推薦 忠孝新生餐廳 華山文創園區 華山文創園區美食 台北市 台北中正區美食 中正區美食
創作者介紹
創作者 孵蛋的美食日常 的頭像
孵蛋的美食日常

孵蛋的日常




#台北
morechevron_right
文章關鍵字
台北 台北餐廳 台北美食 台北中正區美食 more
檢舉
share
chevron_left

【食記】DeerPizza//東區小巷內的美味披薩！來

【食記】九井自慢料理//全新開幕！內湖科學園區

chevron_right
延伸閱讀

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog

【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵

 shouyadog

華山1914文創園區Pocky奇幻部屋限時魔幻！六大場景讓你拍出完美打卡照

 饅頭弟
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

孵蛋的日常

發表篇數：21篇

email聯繫: hatchingeggs.daily@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
味有招 照片

味有招

4.35 (2人評鑑)

區域：台北市中正區
厚Eggroll&Coffee 照片

厚Eggroll&Coffee

3.70 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
沈早俱樂部 照片

沈早俱樂部

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大同區
早晨商行早午餐 照片

早晨商行早午餐

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
【日日食好】 照片

【日日食好】

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市信義區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up