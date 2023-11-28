【台北忠孝新生站】韓國連鎖粥品「本粥」

🍽 餐點：🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟🌟🌟

🍽 服務：🌟🌟🌟🌟

🍽 人均 $300~$500、不收取服務費

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【餐廳資訊】

地點：台北市中正區忠孝東路二段37號

電話：(02) 3393-3000

營業時間： 週一公休；二～日11:00–13:30, 17:00–21:00

不提供訂位服務

內用時間為 90 分鐘，低消為每人一碗粥品

【前言】多年前在首爾吃過本粥，不過只記得當時覺得「哇～這麼多種口味，很特別！」，好不好吃是忘記了，所以台北開分店趕快來複習一下！

【菜單】

從左到右的類別：韓式養生粥、韓式營養粥、韓式風味粥、韓式傳統粥

高達20種粥品可以選擇～另外也可加點起司或者糯米丸子

（點擊照片放大看菜單）

可以選擇：粥的軟硬度、鹹度、甜度

【 點餐方式 】掃描桌上QR code點餐，再至櫃檯結帳

【餐點】

松露鮑魚粥 （鮑魚一倍 ＄430），推薦指數：🌟

可以選擇：鮑魚一倍 $430 or 鮑魚兩倍 ＄530

對於一個松露控來說，看到松露絕對會點的

於是一碗四百多的粥，我還是捏緊荷包點下去了！！！（內心吶喊：最好不要讓我失望啊）

先說結論：失望了

粥上面一坨一坨黑色的部分，就是松露吧！！先單吃看看

結果完全沒有濃郁松露味，反倒是有海苔的味道…吃了真的好一陣子吃不懂，想說會不會是廚房忘記加到松露？

問了店員，松露是使用松露油嗎？店員回答是，然後過不久，就過來問我是不是需要再加呢？

本來期待再加就可以吃到濃濃松露味，但沒有 這碗粥的靈魂不存在…

不過鮑魚是吃得到鮮味，也很Q，算是有扳回一點

海菜牡蠣粥 ＄350 ，推薦指數：🌟🌟🌟

海菜讓整碗海味十足，吃了彷彿在海裡面一樣（？）

牡蠣很大顆！！總共好像五顆，還蠻多

應該是有先煎過，不過吃起來稍微腥了點，有些人可能沒辦法接受

說說小菜吧～小菜：泡菜、醬牛肉、醃魷魚可續一次

泡菜不錯；醬牛肉偏鹹；醃魷魚是魷魚切丁，但醬料不錯吃

另外有給水蘿蔔解膩用，店員說主要是喝湯可以更解膩。結果喝了就是鹹水，個人不喜歡

解膩的是一旁的石榴汁（雖然蠻化學味道），講到這個，我們單點了一杯，店員也沒有提醒本來就會附一小杯

【店內環境照】

像咖啡廳的店內，乾淨舒適

總共三層樓，僅二樓為內用區

有一台飲水機可作使用

🍣 非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考 🍣

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