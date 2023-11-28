九井自慢料理

🍽 2023年2月全新開幕，店內氛圍超級棒，吧台椅子很舒適

🍽 目前包廂 (除了VIP大包廂以外) 無消費門檻，需至少四人

🍽 算是偏中高價位的日本料理，也有經濟實惠的商業午餐

🍽 人均 $400~1,000

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

【餐廳資訊】

地點：台北市內湖區洲子街 118 號 1 樓

電話：(02) 2799-2866

營業時間： 每天營業 11:00~14:00 / 17:00~21:00

價位：$400~$1,000/人

可刷信用卡 (用餐當天還沒有 Apple Pay，店家是說之後會有)

有無服務費：⭕

此篇食記用餐時間：2023/2/24 (五)

Google 評論 (截至寫這篇的今天2023/2/28)：4.9 顆星 ⭐⭐⭐⭐⭐ (35 則評論) (2/24 用餐當天才 29 則評論，看來要漸漸被大家挖掘了！)

訂位方式： 線上訂位系統

【菜單】

👉 店家有上傳菜單到 Google Map 的相片 > 菜單那區，但因為菜單很厚一本，所以不是每一頁都有在上面

👉 原本想要上傳我拍的菜單，但因為真的太多頁，而且字沒有很大，怕上傳了也是白費 (怕大家看不清楚)，所以這次就不上傳了～

前言

這次用餐一位女生，選擇「商業午餐：極海鮮天婦羅定食」($350)

吃蠻飽的，不過個人覺得是喝湯 + 吃茶碗蒸 + 喝茶喝飽的

湯湯水水消化的也蠻快，11 點半用餐，4 點半就又餓了

總共是 $385 (含服務費)，提供給大家參考～～

商業午餐：前菜 - 沙拉

九井自慢料理的沙拉很乾淨，看得出來是謹慎完成的沙拉

每一個元素都很好吃，尤其是玉米

用心 & 好的食材，真的是吃得出來的

商業午餐：前菜 - 茶碗蒸

蒸蛋的部分很嫩，裡面還藏了一隻 (應該是 ) 干貝，實在太好吃了

商業午餐：極海鮮天婦羅定食 $ 350

其實我很少吃天婦羅，但當天看著菜單，突然覺得它在召喚我 (XD?)

我不是天婦羅吃貨，但這道給我的感覺是「炸得剛剛好」、不油膩，外面裹的炸的皮也不會太厚

慢慢的一一品嚐，都會有不同的驚艷感

印象最深刻的是「蝦子也太好吃了，直直的一條是怎麼弄的 (我鄉巴佬的感覺)」

以及「最後吃到的竟然是半熟蛋天婦羅！ (太震驚以至於沒有拍到照, 就說我真的很少吃天婦羅..)」

銀杏好可愛

白米飯絕對處理得很用心，粒粒分明，不錯吃。

一上桌就白亮亮、熱騰騰的，熱飯就是加分！

商業午餐：飯後甜點 & 水果 - 地瓜羊羹 & 柳丁 $ 250

地瓜羊羹的是偏清爽型的，不會太甜，但同樣的，地瓜味也沒有太明顯

柳丁的呈現方式很可愛，也方便吃

門口照

其實原本要吃另一家餐廳，剛好路過這間，看到門口滿滿的「開幕誌慶花朵」就很想進去

最喜歡嚐鮮了 對新開幕的餐廳最招架不住

門口大氣雍容，其實讓人覺得好像有一點點距離感，但裡面店員的服務是 100 分的親切

雖然一開始有點驚訝要脫鞋子，但一踏進店內卻有一種「好像回到家、很舒適自在」的感覺

很神奇～ 絕對會想再訪～

店內照

店內整個空間，除了「吧台區」，就是「包廂區」

(目前除了 VIP 包廂，其他包廂都沒有低消，太佛心了吧，絕對要再訪，然後包一個廂)

九井自慢料理非常大方的安排極大的空間給用餐顧客，整個氛圍真的是讓人蠻享受的～

包廂安排在一進門的左邊那一區，大概有六個

中間那一個造型牆壁的裡面，就是 VIP 包廂，其餘的都是一般包廂

包廂門牌的燈箱非常可愛，忍不住拍一下

雖然一直在讚嘆包廂，「吧台區」的 皮革小沙發跟靠背枕頭 也是非常舒服

坐得我都不想起身離開了 (躺著)

目前皮革小沙發跟靠背枕頭都散發著濃郁的皮革香 (我是皮革味控)

從頭到尾，好像坐在 新車 裡，吃日本料理的感覺

盆栽

這次用餐坐一進店內的最右邊的位子，面對著的吧台上，剛好有一盆療癒人心的盆栽

廁所

廁所在最裡面，離用餐區都遠遠的很棒

不過有一個我不太確定的點：

因為店家好像沒有提供廁所裡面用的拖鞋，如果直接穿著襪子進去，萬一前一位使用者，不小心 (可能洗手甩手) 將地板弄濕的話，好像襪子有機會濕掉...

但我使用的時候，地板是乾的，可能店家隨時都有在注意清潔～

廁所外側有一個洗手台，裡面也還有一個洗手台，有點貼心哪～

最後再附上一張用餐時的餐具們

整體用餐心得

最低價的商業午餐從 $260~$560 都有，蠻鼓勵大家平日午餐前往嚐鮮 (記得先訂位)

其他的單點選項：多元豐富，價位有 CP 值高，也有看起來比較貴的，整體而言也算中高價位，不過日本料理的價位本來就不會太低

我會再訪，想吃吃看九井自慢的散壽司，以及燒烤，看起來好好吃 :)

🍣 不是業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考 🍣

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