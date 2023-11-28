屏東四季都很適合吃冰品

除了寒流來襲外,基本上都是炎熱溫暖的氣候

秋林牛乳大王

家人南下列為必吃清單之一

它是屏東在地50年傳統冰果室

吃冰、果汁牛乳、番茄切盤(各類水果盤)

尤其新鮮水果冰品最受大眾喜愛

冰店為開放式空間,無冷氣

座椅為不銹鋼,坐上去身體瞬間降溫

這家店最引人注目就是手繪菜單板

無另外提供紙本MENU,直接看上面點餐喔!

建議大家先在網路上看好想點的項目,

要不然現場看,保證眼花撩亂...太多選擇啦

手繪圖案好可愛

保證使用新鮮的水果

生意很好,排隊中

榴槤牛乳冰 ~180元

一直很想吃榴槤冰,但找不人跟我分享(家人不愛吃)

跟別桌客人借拍,下次有機會一定要來嚐嚐

酪梨牛乳 ~70元+珍珠15元

滿滿酪梨超濃郁,香濃滑順可口

珍珠Q度夠,喜歡口感豐富可加點

三明治冰淇淋 ~40元

吐司搭配特製冰淇淋內餡,好好吃,超推👍

吐司不會因為退冰而軟爛,成Q彈有嚼勁

冰淇淋中有草莓,整體太好吃了,值得大家品嘗

綜合冰 ~50元

四季來這都能到美味當季冰品及果汁

到屏東遊玩記得順便來秋林喝一杯涼飲

對了,生意很好,點餐後需要花點時間等待唷😏~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

秋林牛乳大王

FB

(08) 733 9299

11:00~222:00

週三 店休

屏東市信義路28號



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