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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東-秋林牛乳大王《 屏東在地50年老店冰果室》

屏東-秋林牛乳大王《 屏東在地50年老店冰果室》

2023-11-28 23:38:21 chaoerh小昭 人氣：104
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：52篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：秋林牛乳大王
phone08-7339-299
place屏東縣屏東市信義路28號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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封3.jpg

 

屏東四季都很適合吃冰品

除了寒流來襲外,基本上都是炎熱溫暖的氣候

秋林牛乳大王

家人南下列為必吃清單之一

它是屏東在地50年傳統冰果室

吃冰、果汁牛乳、番茄切盤(各類水果盤)

尤其新鮮水果冰品最受大眾喜愛

 

 

冰店為開放式空間,無冷氣

座椅為不銹鋼,坐上去身體瞬間降溫

屏東-秋林牛乳大王

 

這家店最引人注目就是手繪菜單板

無另外提供紙本MENU,直接看上面點餐喔!

建議大家先在網路上看好想點的項目,

要不然現場看,保證眼花撩亂...太多選擇啦

屏東-秋林牛乳大王

手繪圖案好可愛

屏東-秋林牛乳大王

屏東-秋林牛乳大王

 

保證使用新鮮的水果

屏東-秋林牛乳大王

屏東-秋林牛乳大王

 

生意很好,排隊中

屏東-秋林牛乳大王

 

 榴槤牛乳冰 ~180元

一直很想吃榴槤冰,但找不人跟我分享(家人不愛吃)

跟別桌客人借拍,下次有機會一定要來嚐嚐

屏東-秋林牛乳大王

 

  酪梨牛乳  ~70元+珍珠15元

滿滿酪梨超濃郁,香濃滑順可口

珍珠Q度夠,喜歡口感豐富可加點

屏東-秋林牛乳大王

 

  三明治冰淇淋  ~40元

吐司搭配特製冰淇淋內餡,好好吃,超推👍

屏東-秋林牛乳大王

吐司不會因為退冰而軟爛,成Q彈有嚼勁

屏東-秋林牛乳大王

冰淇淋中有草莓,整體太好吃了,值得大家品嘗

屏東-秋林牛乳大王

 

  綜合冰 ~50元

屏東-秋林牛乳大王

 

四季來這都能到美味當季冰品及果汁

到屏東遊玩記得順便來秋林喝一杯涼飲

對了,生意很好,點餐後需要花點時間等待唷😏~

 

屏東-秋林牛乳大王《 屏東在地50年老店冰果室》,以上僅供參考~

 

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 秋林牛乳大王
  • FB
  • (08) 733 9299
  • 11:00~222:00   
  •  週三  店休 
  • 屏東市信義路28號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

屏東竹田-兩人四口 義式冰淇淋專賣店《 醬油 • 橄欖油 • 茶豆 • 黃豆漿 義式冰淇淋 》

屏東-(新店•二訪)小秘密 Mimi köri ミミ 日式刨冰專賣店

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