屏東四季都很適合吃冰品
除了寒流來襲外,基本上都是炎熱溫暖的氣候
家人南下列為必吃清單之一
它是屏東在地50年傳統冰果室
吃冰、果汁牛乳、番茄切盤(各類水果盤)
尤其新鮮水果冰品最受大眾喜愛
冰店為開放式空間,無冷氣
座椅為不銹鋼,坐上去身體瞬間降溫
這家店最引人注目就是手繪菜單板
無另外提供紙本MENU,直接看上面點餐喔!
建議大家先在網路上看好想點的項目,
要不然現場看,保證眼花撩亂...太多選擇啦
手繪圖案好可愛
保證使用新鮮的水果
生意很好,排隊中
榴槤牛乳冰 ~180元
一直很想吃榴槤冰,但找不人跟我分享(家人不愛吃)
跟別桌客人借拍,下次有機會一定要來嚐嚐
酪梨牛乳 ~70元+珍珠15元
滿滿酪梨超濃郁,香濃滑順可口
珍珠Q度夠,喜歡口感豐富可加點
三明治冰淇淋 ~40元
吐司搭配特製冰淇淋內餡,好好吃,超推👍
吐司不會因為退冰而軟爛,成Q彈有嚼勁
冰淇淋中有草莓,整體太好吃了,值得大家品嘗
綜合冰 ~50元
四季來這都能到美味當季冰品及果汁
到屏東遊玩記得順便來秋林喝一杯涼飲
對了,生意很好,點餐後需要花點時間等待唷😏~
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 秋林牛乳大王
- FB
- (08) 733 9299
- 11:00~222:00
- 週三 店休
- 屏東市信義路28號
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