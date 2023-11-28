我其實很想吃這間很久了，

我本來以為，只要提早兩個禮拜搶就可了，

但沒想到我還是太天真了~呵呵...

後來，我提前一個月，

並且在半夜等00:00分搶網路訂位，結果真的搶到了!!!

要提前一個月搶訂位，你們就知道這間吃到飽有多難定~

這間就是位在桃機A9長庚醫院站，步行10鐘的

「牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-林口長庚店」

這家假日都客滿，平日晚餐也都客滿，你就知道這間有多夯!

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-林口長庚店對面，

是超家常的港龘(ㄊㄚˋ)港式吃到飽，

我有吃過了，平日$450，假日$500，

非常適合帶長輩去吃的家常餐廳，因為沒拍到素材，我就不介紹了~

今天不單純只吃牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-林口長庚店

我當天還去林口三井Outlet逛街，買了我人生中第一雙Timberland~♥

唉呦我的媽呀，連吃個飯都要爬樓梯，逛街逛到腳底都磨破皮了還要走上樓...

咳咳，其實旁邊有電梯可以坐上樓

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE坐位是真的多啊，

但你別看它空空的，這些都是留給網路訂位的~

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE菜單

提供一次性塑膠手套使用

生菜沙拉自助吧

咖哩飯雙拼自助區，實現咖哩飯自由

很難得自助吧有提供壽喜燒

湯品提供番茄牛肉湯以及常見的玉米濃湯

在壽喜燒旁，也可以盡情的烤果醬麵包吃

飲料區&冰淇淋區

冰品區，在$300多的吃到飽有提供杜老爺冰淇淋已經很頂了~

哈根達斯只有$800以上的吃到飽才會提供喔~

接著介紹牛室炙燒牛排BEEFHOUSE人氣區域二號，炸物&現做披薩區

瑪格麗特披薩

牛肉總匯披薩

珍珠奶茶披薩

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE的披薩是薄皮，

現做披薩這區真的是剛出爐就一掃而空，每次出都不一樣!

運氣好有機會可以遇到海鮮總匯披薩喔~(稀有寶可夢的概念?)

尤其是這個珍珠奶茶披薩，吃起來甜而不膩，

熱熱的珍珠吃起來就像熱麻糬一樣，真的超級好吃~~~

我直接把珍珠奶茶披薩當甜點一口氣吃了三片~

再來是炸物區，現做區的廚房小哥哥只要檯面一空盤，就一直出新的，完全吃不膩!

炸雞塊

最後要離開之前才出地瓜球，齁~你好討厭喔~(笑)

接著介紹牛室炙燒牛排BEEFHOUSE人氣第一的熱炒區啦~

麻辣燙

薯泥

苦瓜炒肉絲，廚房的廚師真的很會煮，吃不出苦瓜的苦味，真的超神奇的!

糖醋魚塊，雖然醋味大了點，但吃起來甜甜的，魚肉很柔軟!

豬肉炒麵，這個炒麵炒得很入味，我也是盛了兩次

炒時蔬，我覺得還不錯吃

蔥爆豬肉，豬肉很嫩，有鍋氣，好吃!

豬肉燉白菜嫩筍

照燒嫩豆腐，醬汁很香，不會很鹹，單吃或是配飯都很棒

很後面出的川燙小卷，吃起來很新鮮，肉質柔軟很好咬

接著我的排餐來了，我點的是經典豬排$380+10%服務費=$418

本以為做自助餐吃到飽的菜色不錯，覺得可能排餐就GG了...

但我沒想到，豬排吃起來肉質軟嫩，甚至還帶點微微的甘甜，

OMG這裡真的是平價自助吧嗎?不敢相信這裡的所有餐點品質都這麼強!

怪不得牛室炙燒牛排BEEFHOUSE這麼難訂位!

如果你想吃餐點水準，又沒什麼太高的預算想吃到飽的話

你絕對要吃看看牛室炙燒牛排BEEFHOUSE!

餐點品質水準好，價格平易近人，絕對是你最好選擇!

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-大墩店

地址：台中市南屯區大墩路689號

電話：04-23202230

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-台中大里店

地址：台中市大里區德芳南路445號

電話：04-24812481

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-高雄鳳山店

地址：高雄市鳳山區青年路二段477號

電話：07-7807575

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-台南海安店

地址：台南市北區海安路三段606號

電話：06-2510630

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-林口長庚店

地址：桃園市龜山區文化路三段118號2樓

電話：03-3974000

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-板橋府中店

地址： 新北市板橋區館前東路26號2樓

電話：02-29551500

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