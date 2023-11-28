我其實很想吃這間很久了，
我本來以為，只要提早兩個禮拜搶就可了，
但沒想到我還是太天真了~呵呵...
後來，我提前一個月，
並且在半夜等00:00分搶網路訂位，結果真的搶到了!!!
要提前一個月搶訂位，你們就知道這間吃到飽有多難定~
這間就是位在桃機A9長庚醫院站，步行10鐘的
「牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-林口長庚店」
這家假日都客滿，平日晚餐也都客滿，你就知道這間有多夯!
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-林口長庚店對面，
是超家常的港龘(ㄊㄚˋ)港式吃到飽，
我有吃過了，平日$450，假日$500，
非常適合帶長輩去吃的家常餐廳，因為沒拍到素材，我就不介紹了~
今天不單純只吃牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-林口長庚店
我當天還去林口三井Outlet逛街，買了我人生中第一雙Timberland~♥
唉呦我的媽呀，連吃個飯都要爬樓梯，逛街逛到腳底都磨破皮了還要走上樓...
咳咳，其實旁邊有電梯可以坐上樓
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE坐位是真的多啊，
但你別看它空空的，這些都是留給網路訂位的~
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE菜單
提供一次性塑膠手套使用
生菜沙拉自助吧
咖哩飯雙拼自助區，實現咖哩飯自由
很難得自助吧有提供壽喜燒
湯品提供番茄牛肉湯以及常見的玉米濃湯
在壽喜燒旁，也可以盡情的烤果醬麵包吃
飲料區&冰淇淋區
冰品區，在$300多的吃到飽有提供杜老爺冰淇淋已經很頂了~
哈根達斯只有$800以上的吃到飽才會提供喔~
接著介紹牛室炙燒牛排BEEFHOUSE人氣區域二號，炸物&現做披薩區
瑪格麗特披薩
牛肉總匯披薩
珍珠奶茶披薩
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE的披薩是薄皮，
現做披薩這區真的是剛出爐就一掃而空，每次出都不一樣!
運氣好有機會可以遇到海鮮總匯披薩喔~(稀有寶可夢的概念?)
尤其是這個珍珠奶茶披薩，吃起來甜而不膩，
熱熱的珍珠吃起來就像熱麻糬一樣，真的超級好吃~~~
我直接把珍珠奶茶披薩當甜點一口氣吃了三片~
再來是炸物區，現做區的廚房小哥哥只要檯面一空盤，就一直出新的，完全吃不膩!
炸雞塊
最後要離開之前才出地瓜球，齁~你好討厭喔~(笑)
接著介紹牛室炙燒牛排BEEFHOUSE人氣第一的熱炒區啦~
麻辣燙
薯泥
苦瓜炒肉絲，廚房的廚師真的很會煮，吃不出苦瓜的苦味，真的超神奇的!
糖醋魚塊，雖然醋味大了點，但吃起來甜甜的，魚肉很柔軟!
豬肉炒麵，這個炒麵炒得很入味，我也是盛了兩次
炒時蔬，我覺得還不錯吃
蔥爆豬肉，豬肉很嫩，有鍋氣，好吃!
豬肉燉白菜嫩筍
照燒嫩豆腐，醬汁很香，不會很鹹，單吃或是配飯都很棒
很後面出的川燙小卷，吃起來很新鮮，肉質柔軟很好咬
接著我的排餐來了，我點的是經典豬排$380+10%服務費=$418
本以為做自助餐吃到飽的菜色不錯，覺得可能排餐就GG了...
但我沒想到，豬排吃起來肉質軟嫩，甚至還帶點微微的甘甜，
OMG這裡真的是平價自助吧嗎?不敢相信這裡的所有餐點品質都這麼強!
怪不得牛室炙燒牛排BEEFHOUSE這麼難訂位!
如果你想吃餐點水準，又沒什麼太高的預算想吃到飽的話
你絕對要吃看看牛室炙燒牛排BEEFHOUSE!
餐點品質水準好，價格平易近人，絕對是你最好選擇!
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-大墩店
地址：台中市南屯區大墩路689號
電話：04-23202230
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-台中大里店
地址：台中市大里區德芳南路445號
電話：04-24812481
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-高雄鳳山店
地址：高雄市鳳山區青年路二段477號
電話：07-7807575
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-台南海安店
地址：台南市北區海安路三段606號
電話：06-2510630
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-林口長庚店
地址：桃園市龜山區文化路三段118號2樓
電話：03-3974000
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-板橋府中店
地址： 新北市板橋區館前東路26號2樓
電話：02-29551500