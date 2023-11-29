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2023桃園文創博覽會│中原文創園區│桃園版松菸│桃園超有種│沈浸式體驗感受光之美│桃園最新打卡點

2023-11-29 09:07:11 大海愛上藍天 人氣：101
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1551篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 中壢區

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桃園也有像台北一樣的松菸文創園區？就位於中原文創園區，最新舉辦2023桃園文創博覽會，透過桃園超有種從生態學演化角度來了解桃園、桃園超有巿推出在地品牌週末限定的假日市集，結合在地的文化，讓我們不僅可以品嚐美食，還可以免費看展，享受沈浸式體驗感受光之美，適合全家大小一起來遊玩。

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展覽名稱：2023 桃園文創博覽會：桃園超有種TAOYUAN SUPER SPECIES

展覽日期： 2023/11/25-2023/12/10 10:00-19:00

展覽地點：中原文創園區

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園區內共七個展區，分別以藝形種、聲紋種、水系種、未來種、科藝種、新生種、迷你種等七隻專屬桃園的超有種生物，設置展覽主題館。

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藉由桃園超有種集章的活動，讓我們在玩樂中學習，更能增加互動參與。

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只要於主題展館入口旁掃描QR Code，即可領取限量超有種生物NFT，集滿7款可憑畫面至服務站兌換限量紀念品。

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完成任務後即可參加摸彩，隨機抽出兌換限量紀念品。

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中央草溝：具有穿透性的戶外廣場，走起來相當舒服

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中間為展覽主會場，最後可在此兌換禮物。

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桃園超有巿七大品牌有郭元益糕餅博物館、CAFE!N 、馬祖新村職人品牌、大頭目的店、向記食品有限公司、島嶼販賣部 、恆器製酒有限公司。

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象徵愛情的郭元益糕餅博物館，來這裡抽一支愛情籤吧，讓你的愛情美滿，佳偶天成。

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想喝咖啡，這裡也有CAFE!N咖啡快閃店。

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迷你種：設計小型兒童遊樂場及小型攀岩場，影片分享

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新生種：外帶一杯在地桃搖飲，30元起就可以享用～

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粉嫰嫰的製冰室，讓人一秒進入挑搖世界，還有桃搖限定款可以選擇，參加任務即可折5元。

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科藝種：飛向桃園新宇宙，發揮您的奇觀異想，感受科技的藝術想像力。

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透過沈浸式體驗，讓我們感受光與藝術之美。

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超高畫質雷射技術，投影在牆壁或地板上，呈現動態的視覺效果，臨場感十足超震撼，讓我們跨越平行時空，走進現實與虛幻的夢幻空間，真是好玩好拍展覽藝術空間，成為桃園最新IG打卡景點。

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超愛這個展場，也是最佳美拍景點，找時間來感受一場美與藝術的饗宴，超感動的～影片分享

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藝形種：給桃園的柔軟訊息

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聲紋種：多元之聲的交響曲，影片分享

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水系種：讀水走溪，內陸水文大探勘，更多展覽資訊可參考官網

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每個展區都相當精彩，值得一遊，假日不知去那玩的，就來桃園文創博覽會走走吧～你將會有意想不到的驚喜～

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中原文創園區：桃園市中壢區忠仁路33號； 營業時間：10:00-19:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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