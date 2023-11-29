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來吧台北環境介紹

「來吧台北」位於台北國父紀念館附近，從國父紀念館站3號出口走約莫5-7分鐘，在光復南路巷弄內可以看到這樣的溫馨小店裝潢

一進門可以看到右手邊有射飛鏢機，來這裡可以感受到滿滿的溫馨感～店員對於每個客人都非常的親切！老闆因為很想把店打造成像日本的小店一樣，所以開了這間「來吧台北」

濃厚的日式大阪風格，除此之外，還有提供各式調酒，經典，沖繩生啤，紅白氣泡香檳暢飲的方式，讓大家可以大啖美食邊享受酒精帶來的Chill感～

尤其還有一個地方相當特別，就是：日到四例假日前夕除外，雙人暢飲就送酒餚3品

來吧台北菜單

來吧台北美食心得

明太子白醬鮭魚+經典霜降松阪豬+蒜酥牛肋來一份+香勃勃肥腸Max+紫蘇月見佐自家製醬雞腿+明太子玉子燒+清酒燒蛤蜊+鯖魚一夜干+爆卵柳葉魚4p+自家製醃漬起士乳酪+酒餚3品

清酒燒蛤蜊

這道看起來非常清爽且飄散著清香酒味的清酒燒蛤蜊～

顆顆肥美且鮮嫩多汁的清酒燒蛤蜊，每顆都吃得到最甜美且著醇香的清酒香氣，卻一點都不會過於膩口！

明太子白醬鮭魚

醬汁收得很乾的「明太子白醬鮭魚」，義大利麵有著奶油白醬的香氣，吃起來濃醇且滑順感～上面還有鮭魚卵，這種多層次口感，是我最推薦的其中一道餐點！

明太子玉子燒

上面鋪滿明太子醬的明太子玉子燒，看起來超級美味的！也是我推薦的第二道餐～

帶著淡淡香氣的玉子燒，每一口吃起來都帶著蛋香與微甜感，上面淋滿著超豐盛的明太子醬，吃起來鮮嫩多汁的口感，令人難以忘懷！

經典霜降松阪豬

吃起來清爽且鮮嫩的霜降松阪豬，每一口都吃起來如此的鮮嫩、清爽，一點都沒有戴著豬腥味！無論是淋上檸檬汁或式沾著椒鹽吃，每一口真的都是如此清新感！

紫蘇月見佐自家製醬雞腿

一片片的雞腿上林著店家自製的醬汁～

口口是如此的外酥內軟口感，外酥內軟吃起來非常鮮甜多汁，聞起來有著淡淡的紫蘇香氣～且淋上店家自製的醬汁吃起來一點都不會鹹感與膩口感！

蒜酥牛肋來一份

撒上滿滿的蒜蘇，讓牛肋吃起來多了點層次感，那種蒜香氣搭配上鮮嫩的牛肋～吃起來口口都是經典！

鯖魚一夜干

經由香煎過後的鯖魚一夜干，吃起來鮮甜可口！帶著滿滿的香煎氣息，卻一點都不會感到有魚腥味！「來吧台北」店家將魚的烹飪方式處理得非常好！

爆卵柳葉魚4p

天吶！是爆卵柳葉魚～經由煎過後的爆卵柳葉魚吃起來飽滿的魚卵，噗滋噗滋的在嘴中散發陣陣魚香氣，帶著點微甘甜感，讓人一吃就愛上！

香勃勃肥腸Max

有著蔥花的香勃勃肥腸，其實店家將香勃勃肥腸的味道處理得很乾淨，一點都沒有腥味！如果真的很害怕的人可以夾著洋蔥或淋上檸檬汁，讓香勃勃肥腸吃起來更加清爽，且帶著Q嫩感

酒餚3品

有干貝醇唇、海蜇皮、牛蒡，每一種吃起來都非常下酒！而且口口都相當清爽，吃起來帶著微甜感呢！

自家製醃漬起士乳酪

我最喜歡、最推薦的一道，自家製醃漬起士乳酪！有著淡淡的味噌香氣，被醃製過後的起司乳酪吃起來有濃醇的起司香，不僅濃醇卻又帶著清爽感！

不得不說來吧台北的酒，品質真的都在水準之上！喝起來非常爽口～

以琴酒為基底，且有著伯爵茶與百香果的點綴，每一口喝起來帶著淡淡的伯爵香氣與濃郁的百香果，那種帶著果香的茶酒，一口接著一口喝起來相當滑順！

如果不喝酒的人也可以點他們家的無酒精飲品，尤其還有可爾必思，搭配著餐點吃超級美味！

來吧台北店家資訊

信義店

台北市信義區光復南路415巷4號

02-8786-9020

Mon-Sun 18:00-02:00

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板橋店

來吧sunset南洋風暢飲餐酒館

板橋縣民大道二段122號

02-2963-2270

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