旅遊必備神器手機空間不夠就靠它！蘋果認證專家 Maktar 超輕巧的 iPhone 容量擴充神器超美新色上市！口袋相簿 Piconizer4 尺寸輕巧、還有附獨家設計的質感保護套，小仙女們的包包裡頭必須擁有超美的夢幻新色「柔霧紫」金屬霧面低調璀璨質感滿分，旅遊必備神器出遊玩耍、帶出國都好方便！

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第四代口袋相簿來了！超美超輕巧的 iPhone 容量擴充神器

蘋果認證專家 Maktar 的第四代口袋相簿 Piconizer4 來了！一眼就心動的夢幻新色柔霧紫超美實拍❤ 小仙女們的包包裡都必須擁有！

我覺得這個東西真的是酷斃了！你可以把它想像成就是手機的隨身碟，不只幫你備份手機相簿，就連FB、IG的相片也都能備份～換機也能快速還原備份照片，懶人無痛備份好簡單～

因為我的 AirDrop 常常無法傳照片很煩，所以這次去韓國也有帶著它，雲端相簿上傳下載會受限網路流量，傳輸速度也是一大問題，所以我個人更傾向於實體的儲存裝置，iPhone 容量擴充神器就是這個口袋相簿「 Piconizer4 」 尺寸輕巧還有附獨家設計的質感保護套，真的是旅遊必備神器，出遊玩耍、帶出國都好方便！

不要問為什麼 𝐘𝐎𝐔 𝐌𝐔𝐒𝐓 𝐇𝐀𝐕𝐄 !!!!!

平常有在使用手機拍照/拍影片的人！

AirDrop 常常搜不到的人！

需要把手機照片/電腦互傳的人！

手機容量永遠不夠的人！

從 iPhone 7 開始我每次換手機容量就越買越大還是不夠用，因為我都都捨不得刪，把原本手機照片一直一直移到新機，加上最近手機影片越拍越多，高達50,000多照片7,500多則影片整理起來也是要我命🤣 拍到現在1TB也只剩150G左右，還好有這個 iPhone 容量擴充神器，只要還有儲存空間我就捨不得刪，連我自己都佩服我自己!!! 😂😂

之前有跟大家分享過很好用的「Qubii Duo 備份豆腐」是趁充電的時候同時把檔案備份在記憶卡裡，懶人一鍵操作可方便使用電腦存取，這次「口袋相簿」則是手機隨身碟的概念，搭配專屬App隨時能讀取備份過的照片、影片，非常方便！就算沒有電腦也可以輕鬆備份，不僅可以當作備份使用、也可以用於跨裝置的檔案傳輸、或是直接拿來擴充手機容量！

我最喜歡口袋相簿是不須花時間透過電腦備份真的很實用，而且不像雲端備份會壓縮檔案，尤其是 Windows PC 電腦使用者一定很有感!! 非蘋果電腦要備份 iPhone 手機照片的話，每次都會先被 iTunes 氣死乾脆就不備份了，但有口袋相簿之後就完全沒有這個問題，我真的是會感動到哭!!! 再也沒有跨平台的檔案問題，電腦不用另外下載軟體，打開就是資料夾直接讀取超直覺!!! 簡單到連我阿嬤都會用

口袋相簿不只可以在 iPad、Mac 等蘋果裝置互相使用，貼心附贈 USB-C 轉 USB-A 轉接頭，檔案轉存手機與 Windows 電腦的過程不需要額外的傳輸線，如果電腦有 USB-C 可以直接讀取，也可以使用 USB-A 讀取唷～

如何使用口袋相簿

經蘋果MFi認證的 Piconizer4 的使用方式超簡單，只要插上手機就會自動偵測就像電腦隨身碟一樣，可以從手機轉存口袋相簿，也可以將口袋相簿的照片回存到手機，也可以選照片自訂相簿，不管是當作備份還是隨身碟都可以！

口袋相簿的App檔案排列方式可以依日/月/年瀏覽，可以單獨顯示影片或相片檔案，且會依照時間排序，跟iPhone平常使用邏輯差不多，非常直觀且順手～

完成檔案傳輸之後還會貼心詢問是否要保留原始檔案，可以自由選擇是否要刪除釋放手機空間～

▼ Piconizer App操作畫面沒有複雜步驟，簡單又直覺，3C小白也能快速上手！

記憶體上鎖保密免密碼

第四代還有新增一個十分貼心的小功能，支援 App 一鍵上鎖，上鎖之後就只有這支手機可以解開口袋相簿，不小心遺失口袋相簿也不擔心檔案外流，資料備份更安心！

直拍直錄，不佔用手機空間容量

連接口袋相簿之後，可以使用 App 的口袋工具啟動直接拍照、錄影並保存的功能，直拍直錄，不佔用手機空間容量，最適合手機容量爆滿的時候，直接存在口袋相簿繼續拍～

iPhone 15 USB-C也適用

新一代的口袋相簿跟上一代最大差異就是，新上市的 iPhone 15 Type C 頭也可以用啦！Lightning 與 USB-C 雙滑軌設計，也可以直接插電腦，而且傳輸速度高達10Gbps比起前一代 Piconizer3 又提升了20%很有感，實在是太方便了吧！

金屬霧面設計超有質感3種顏色4種容量任你選

不得不誇獎一下 Piconizer4 的金屬霧面設計真的超有質感，手感也很好，除了經典的太空灰、玫瑰金，這次第四代口袋相簿推出了新的柔霧紫，也就是我手上這一個超美的紫色❤ 4種容量規格 128G / 256G / 512G / 1T 任你選~ 直接多出一支手機的儲存空間妥妥的！

我覺得口袋相簿很好用的一點是隨插即用、外型小巧可愛有質感，尤其是我的手機不知道為什麼常常沒辦法 AirDrop ，有了口袋相簿，即使沒有網路或無法使用藍牙的時候也能和其他 iPhone 手機互相交換檔案超方便！不用特地打開電腦備份，還可以啟動直接拍照、錄影並保存的功能，手機空間爆滿的時候不會佔用到手機內部的儲存空間，真的是 iPhone 容量擴充神器啊!!!

口袋相簿保固2年，別忘了註冊產品可延長保固至2.5年，不僅支援相片、影片，還支援 mp3, m4a…等聲音檔案以及 pdf, doc…等文件檔案哦。

看完這一篇滿滿的驚嘆號就知道我有多推，11/30前趕緊把握口袋相簿四代 Piconizer4 晚鳥預購中，最優52折！

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別再觀望了，趁優惠趕緊入手吧，12月上市剛好還可以當成聖誕禮物哦～推推推推推!!!!

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