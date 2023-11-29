高雄新開幕的 梨花 A5和牛放題 RINKA Nabemono 最頂級的火鍋吃到飽😍
環境寬敞有質感，主打北海道帝王蟹、松葉蟹、日本A5和牛肋眼 等頂級食材的精緻鍋物吃到飽！
除了高檔海鮮及肉品，店內還提供海尼根無限暢飲、哈根達斯＆莫凡彼冰淇淋無限取用！所有高級的食材這裡都有
一人$1399元起，雖然價格不平價，但光吃和牛跟海鮮就能吃到飽！日本空運來台最鮮美的食材都在這～
每年11月至3月是吃秋蟹的最好季節，適合約會慶生、聚餐的好選擇，喜愛日本A5和牛&帝王蟹的朋友這家一定要收藏起來～～
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▲ 梨花 A5和牛放題 RINKA Nabemono 位於左營區 鄰近巨蛋，獨棟白色建築 還有一隻帝王蟹
店外旁邊有附設停車場 可停汽車跟機車 距離巨蛋捷運站走路也只要3分鐘 交通超便利～
▲ 肉品主打 日本A5和牛、澳洲和牛、美國無骨牛小排、日本國產牛、西班牙伊比利豚…
海鮮有北海道帝王蟹、松葉蟹腳、胭脂蝦、紅條石斑、鮑魚等等
六種鍋底選擇：水炊昆布、103蝦皇、東北酸白菜、祕制麻辣、新彊孜然、養顏牛蒡湯頭
▲一入座還沒點餐 店家就會貼心地準備基本盤
基本盤有蔬菜盤、海鮮盤、肉盤有特選濕式熟成牛＆A5和牛雪花
▲ 海鮮盤的部分很豐富
有帝王蟹、蛤蜊、鑽石蝦、軟絲、淡菜、紅條石斑、北海道帆立貝 應有盡有
小卡背面也有提供每種食材的烹煮時間，非常貼心～
▲ 吃到飽價格分三種 近江之宴 松板之宴 神戶之宴
每個時段價格不同 $1399～$1999起，用餐時間90分鐘 餘15分鐘可做最後加點
想嚐鮮又想省錢的，可選平日週一至週四午餐 最划算！
▲ 秋天就是要吃帝王蟹啊～～～
▲選完神戶之宴，立馬加點一波！一次可點12份，每隔7分鐘可加點一次
▲ 北海道帝王蟹，蟹肉飽滿緊實 一入口都鮮美的海味！
蟹螯很有肉 真的一口接一口吃，超滿足～～下次再帶女兒一起來吃😍
▲A五和牛雪花❤️
和牛都只要涮3~5秒就能吃！粉嫩粉嫩的最讚
我最愛這部位，口感軟嫩適中不油膩 還吃得到濃郁的牛肉香氣 超推薦！
▲ A5和牛霜降 油花分佈均勻 入口超軟嫩的口感，肉質帶點彈性很好吃～～
▲極上澳洲和牛 吃起來比較有彈性，然後油花不會太多
▲特上國產和牛 口感軟嫩帶點彈性 油花偏多一些
▲ A5五和牛肋眼 和牛味道濃厚 香氣十足 口感軟嫩入口即化！
▲ A5和牛特選 肉質一樣軟嫩，油花分布均勻 吃起來不油膩
▲ 海尼根無限暢飲真的有夠爽！
▲北海道的帆立貝鮮甜肥美 重點是有夠大顆
▲ 這裡的海鮮真的新鮮到沒話說！
光吃這些頂級食材就好飽，完全不用吃澱粉，超級划算～～
▲ 湯頭我最推薦103蝦皇，吃海鮮必點！濃郁的蝦皇湯頭煮海鮮更能帶出海鮮的鮮甜原味！
涮肉我喜歡新彊孜然湯頭～香氣十足 越吃越刷嘴～
▲ 來這一定要自己自製一碗 和牛肉燥 加蛋黃～
拌在一起吃真的有夠讚！
▲ 飯後甜點必吃 哈根達斯＆莫凡彼冰淇淋
多吃幾球就回本拉～～～😂
▲ Google 評論就送北海道松葉蟹吃到飽～～～
松葉蟹肉質緊密鮮味濃郁，入口是滿滿的海味，讓人意猶未盡！
▲ FB打卡就送 廣島生蠔一份 這真的有夠肥美～～
▲自助吧
▲白飯 和牛肉燥
▲醬料、麵食、老油條
▲飲料有茶類、果汁、咖啡、Twinings熱茶
▲汽水
▲海尼根
▲哈根達斯＆莫凡彼冰淇淋無限取用
▲ 店內裝潢寬敞有質感 用餐區的座位很舒適～
▲價目表
▲菜單
FB：https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono
🔍 梨花 A5和牛放題
📍 高雄市左營區安吉街468號
☎️ 075506811 🕒 11:00–00:00
食記有時效性 依店家公告為主
[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]
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