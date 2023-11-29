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高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽/梨花 A5和牛放題 RINKA Nabemono

2023-11-29 11:02:00 安安日常 人氣：101
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安安日常

發表篇數：421篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：梨花 A5和牛放題 RINKA Nabemono
phone07-5506-811
place高雄市左營區安吉街468號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽
高雄新開幕的 梨花 A5和牛放題 RINKA Nabemono 最頂級的火鍋吃到飽😍

環境寬敞有質感，主打北海道帝王蟹、松葉蟹、日本A5和牛肋眼 等頂級食材的精緻鍋物吃到飽！

除了高檔海鮮及肉品，店內還提供海尼根無限暢飲、哈根達斯＆莫凡彼冰淇淋無限取用！所有高級的食材這裡都有

一人$1399元起，雖然價格不平價，但光吃和牛跟海鮮就能吃到飽！日本空運來台最鮮美的食材都在這～

每年11月至3月是吃秋蟹的最好季節，適合約會慶生、聚餐的好選擇，喜愛日本A5和牛&帝王蟹的朋友這家一定要收藏起來～～

 

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽 最新消息 最新動態都在IG 高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

☛追蹤IG搶先看：安安吃貨日常 @iu0302

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

梨花 A5和牛放題 RINKA Nabemono 位於左營區 鄰近巨蛋，獨棟白色建築 還有一隻帝王蟹

店外旁邊有附設停車場 可停汽車跟機車 距離巨蛋捷運站走路也只要3分鐘 交通超便利～

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

 ▲ 肉品主打 日本A5和牛、澳洲和牛、美國無骨牛小排、日本國產牛、西班牙伊比利豚…

海鮮有北海道帝王蟹、松葉蟹腳、胭脂蝦、紅條石斑、鮑魚等等

六種鍋底選擇：水炊昆布、103蝦皇、東北酸白菜、祕制麻辣、新彊孜然、養顏牛蒡湯頭

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲一入座還沒點餐 店家就會貼心地準備基本盤

基本盤有蔬菜盤、海鮮盤、肉盤有特選濕式熟成牛＆A5和牛雪花

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ 海鮮盤的部分很豐富

有帝王蟹、蛤蜊、鑽石蝦、軟絲、淡菜、紅條石斑、北海道帆立貝 應有盡有

小卡背面也有提供每種食材的烹煮時間，非常貼心～

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

 ▲ 吃到飽價格分三種 近江之宴 松板之宴 神戶之宴

每個時段價格不同 $1399～$1999起，用餐時間90分鐘 餘15分鐘可做最後加點

想嚐鮮又想省錢的，可選平日週一至週四午餐 最划算！

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ 秋天就是要吃帝王蟹啊～～～

 

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲選完神戶之宴，立馬加點一波！一次可點12份，每隔7分鐘可加點一次

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ 北海道帝王蟹，蟹肉飽滿緊實 一入口都鮮美的海味！

蟹螯很有肉 真的一口接一口吃，超滿足～～下次再帶女兒一起來吃😍

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

A五和牛雪花❤️

和牛都只要涮3~5秒就能吃！粉嫩粉嫩的最讚

我最愛這部位，口感軟嫩適中不油膩 還吃得到濃郁的牛肉香氣 超推薦！

 

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ A5和牛霜降 油花分佈均勻 入口超軟嫩的口感，肉質帶點彈性很好吃～～

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

極上澳洲和牛 吃起來比較有彈性，然後油花不會太多

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

特上國產和牛 口感軟嫩帶點彈性 油花偏多一些

 

 

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ A5五和牛肋眼 和牛味道濃厚 香氣十足 口感軟嫩入口即化！

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ A5和牛特選 肉質一樣軟嫩，油花分布均勻 吃起來不油膩 

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ 海尼根無限暢飲真的有夠爽！

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲北海道的帆立貝鮮甜肥美 重點是有夠大顆 

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ 這裡的海鮮真的新鮮到沒話說！

光吃這些頂級食材就好飽，完全不用吃澱粉，超級划算～～

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ 湯頭我最推薦103蝦皇，吃海鮮必點！濃郁的蝦皇湯頭煮海鮮更能帶出海鮮的鮮甜原味！ 

涮肉我喜歡新彊孜然湯頭～香氣十足 越吃越刷嘴～

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ 來這一定要自己自製一碗 和牛肉燥 加蛋黃～

拌在一起吃真的有夠讚！

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

飯後甜點必吃 哈根達斯＆莫凡彼冰淇淋 

多吃幾球就回本拉～～～😂

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ Google 評論就送北海道松葉蟹吃到飽～～～

松葉蟹肉質緊密鮮味濃郁，入口是滿滿的海味，讓人意猶未盡！

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ FB打卡就送 廣島生蠔一份 這真的有夠肥美～～


 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲自助吧

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲白飯 和牛肉燥

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲醬料、麵食、老油條

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲飲料有茶類、果汁、咖啡、Twinings熱茶

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲汽水

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲海尼根

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

哈根達斯＆莫凡彼冰淇淋無限取用

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲ 店內裝潢寬敞有質感 用餐區的座位很舒適～

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲價目表

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽

▲菜單

 

FB：https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono

🔍 梨花 A5和牛放題

📍 高雄市左營區安吉街468號

☎️ 075506811 🕒 11:00–00:00 

 

 

 

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]

總能讓我找到當地美食!!! 高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽 教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱

 

安安日常

高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽喜歡我的文章，歡迎追蹤高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽幫我按個讚高雄最頂火鍋吃到飽 頂級日本A5和牛北海道帝王蟹松葉蟹吃到爽謝謝 ♥♥

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