台北東區火鍋推薦這家COCA泰式海鮮火鍋，在台灣泰式火鍋幾乎是小眾中的小眾（但泰式料理卻很多XD），每次吃好一點的火鍋大部分都只有日式或是麻辣火鍋的選擇，但現在不必在屈就了，在東區新開了一間泰式火鍋店：COCA泰式海鮮火鍋，口味道地吃過一次就會記得牢牢的，聽說主廚還是澳洲米其林餐廳回來的，加上時尚網美系的用餐環境，根本東區約會、聚餐首選餐廳啊！

COCA泰式海鮮火鍋｜交通方式&停車資訊

COCA泰式海鮮火鍋在東區明曜百貨第一條後巷，最方便的到達方式就是搭北捷忠孝敦化站下車，步行過來大概3~4分鐘就可以到達，開車的朋友可以停到附近的收費停車場，COCA泰式海鮮火鍋的店面其實還蠻顯眼的，綠色的門面在巷弄裡格外醒目

COCA泰式海鮮火鍋|用餐環境

一走進COCA泰式海鮮火鍋，這火鍋店？！感覺超像網美咖啡廳的啊，也太有質感了，沿襲著門面的綠色調，用餐空間也是以綠色為主，加上特別設計的燈飾及充滿時尚感的沙發、桌椅，門口處還有美美的網美牆候位區，美得令人咋舌！桌與桌的距離也都拉大拉寬，換取用餐舒適度，注重隱私的朋友也有適合聚餐的大包廂，不過今天有客人我就沒拍了

門口處還有一個像珠寶專櫃的甜點櫃，甜點不定時會更換

COCA泰式海鮮火鍋的餐具也是精挑細選，玫瑰金超有質感，一整個貴氣R，連加湯的壺也這麼假掰XD，還有COCA跟尚朋堂客製化的電磁爐，加熱速度神快，控溫又準，根本火鍋店爐具神器！

COCA泰式海鮮火鍋|菜單、價目表

COCA泰式海鮮火鍋菜單如下，翻完COCA泰式海鮮火鍋菜單，果然是很東區的價格，但配上他的裝潢跟食材，絕對有價值啦，畢竟在東區難吃又貴的火鍋也不在少數，光是COCA泰式海鮮火鍋這個裝潢水準，應該就贏過一大票俗俗的火鍋店！

點我看完整版菜單->COCA泰式海鮮火鍋菜單

COCA泰式海鮮火鍋|海陸饗宴套餐

如果是第一次來的朋友，建議可以先從海陸套餐下手，套餐含主廚沙拉、COCA銷魂鮮蝦餅、甜點、飲料、附餐，還有超大盆的菜盤，肉盤，海鮮也都是份量十足！老實說COCA泰式海鮮火鍋這樣看下來其實並不貴

COCA泰式海鮮火鍋的食材沒話說外，鍋底也是他們的強項，保證外面吃不到，個人推薦經典冬陰功鍋/皇家青咖哩鍋，基本上算是他們家的主打，經典冬陰功鍋裡面加了大量的蝦頭，酸度夠且有鮮味甜度，煮海鮮一流啦，皇家青咖哩鍋是著重香料的香氣，還有濃郁的椰奶香，直接喝就有夠讚的，用來涮肉也很強悍！

醬料有給三種，基本上都是泰式的經典醬料，個人是還蠻喜歡黃色的椒麻醬，有椒麻的香氣跟辣感，女孩們應該是喜歡泰式酸辣醬

主廚沙拉，也是一大盤，生菜爽脆加上酸甜沙拉醬汁，十分開胃

COCA銷魂鮮蝦餅裡面是一整隻蝦，吃起來外酥內Ｑ，鮮蝦的存在感很明顯，搭配特製梅子醬表現可圈可點，差點想再單點一份來吃

開胃小點，烤五花小肉串，串烤香氣肉香有出來，肉汁感也蠻夠的，就當轉換口味吃著也不錯，開胃小點不定時會更換，每次來都有新驚奇

海陸饗宴究極肉品|安格斯熟成雪花牛&極品紅櫻豚

切入重點，來涮肉囉，海陸饗宴肉品可以選兩種，我們是選安格斯熟成雪花牛&極品紅櫻豚，擺盤真的很美，像兩朵盛開的大花一樣，油花看起來也很細膩，嫣紅色澤飄著白，這肉質水準光從外觀來看就知道很強！

安格斯熟成雪花牛油花有如冰花一般遍布每一處，下鍋僅僅只要涮三秒就好，肉質鮮嫩油脂感豐厚，口感鮮甜軟嫩且香氣十足，吃上一口欲罷不能

極品紅櫻豚，光看顏色很能想像它是豬肉！比起一般五花肉肉色更加紅豔，極品紅櫻豚吃起來不僅沒有豬腥味，瘦肉的部分也很軟嫩，肥肉則是香甜清爽，極品紅櫻豚超好吃！

肉類涮起來可以沾醬一起吃，三種沾醬輪流沾，怎麼吃都不膩

海陸饗宴|鮮饗海味

海鮮份量給的不錯，大盆堆滿堆好，整體來說配置中規中矩，亮點應該是超大Size的生食級干貝，蛤蠣也是挑大的，有小花枝跟花枝圈，另外魚片有給兩種：鮭魚跟海鱸魚，都是厚切，蝦子種類該有的都有了

海鮮一率建議投放到經典冬陰功鍋去煮，煮完海鮮的湯鮮甜到不行，生食級大干貝可以煮個17~20秒就可以吃了，鮮嫩的干貝肉汁滿盈，入口盡是干貝極鮮水嫩的口感，魚片鮮度也是一流，肉厚又細緻，花枝圈也很有彈性

蛤蠣真的有大顆！放在大湯匙裡大概也只能放三顆就滿了，蛤蠣新鮮就很好吃

蝦子不用説，全下經典冬陰功鍋，吸附了滿滿的湯頭精華，蝦子的新鮮度也很棒，每種蝦都有自己的口感特性，好吃

附餐選了泰式河粉跟茉莉香米，但都沒什麼吃，光吃主料就太飽了，選項上有看到媽媽麵，應該點那個來煮的才對ＸＤ

單點：炭烤松阪豬，這個一定要點，非常強！油脂豐富細嫩口感脆嫩，經過炙烤帶出松阪豬清爽不膩的油脂香，擠上一點金桔汁更顯味覺層次

飲料不約而同都點了泰式奶茶，畢竟是經典泰式飲料，甜而不膩，茶香比較明顯的那種

甜點是椰奶冰淇淋跟泰式奶茶生乳捲

COCA泰式海鮮火鍋完全對得起他的價位啊，老實說口味真的很棒，從頭吃到尾幾乎無雷，而且用餐環境營造的真的很有質感，基本上已經是五星飯店的規格，來這裡吃火鍋真的是一種享受，沒吃過泰式火鍋，來COCA泰式海鮮火鍋就對了啦！

COCA泰式海鮮火鍋

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷8弄2號1樓

電話：02 6613 0013

營業時間：11:00–15:00, 17:00–23:00 (六日11:00-23:00)

粉絲團：COCA 泰式海鮮火鍋

COCA訂位：COCA訂位點此

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