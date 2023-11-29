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施家麻油腰花｜脆、彈、Q嫩、麻油香！清爽不膩口的老字號麻油腰花

2023-11-29 12:50:13 大手牽小手。玩樂趣 人氣：218
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：829篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：施家麻油腰花
phone02-2728-5112
place台北市信義區松山路538-2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北松山美食這家施家麻油腰花人氣非常的旺，天氣越冷生意越是火爆！施家麻油腰花是一間超過40年的小吃老店，有許多麻油湯與清湯料理，店內最主打的還是食尚玩家推薦的麻油腰花，另外麻油雞跟魯肉飯也是不少老饕很喜歡點的招牌菜色

施家麻油腰花｜交通方式＆停車資訊

施家麻油腰花從1973年開店到現在，就是民國62年就在松山松德宮旁賣起麻油腰花，已經是超過40年的小吃老店，從捷運永春站走過來大約7分鐘左右的距離，這一帶也有人稱為松山路夜市，雖然短短一條巷子但也蠻多小吃的，也算是美食戰區

施家麻油腰花｜菜單價目表

施家麻油腰花菜單上面有分成麻油跟清湯兩種系列，就看每個人喜歡，清湯系列的價格會比麻油來得便宜一些，麻油腰花湯價錢是一碗140元，像是麻油豬肚或麻油豬肝等等是80元，價格都在能接受範圍，麻油雞湯是170元，魯肉飯小碗是35元，大碗是45元，有小漲5元

除了麻油雞是煮好的外，像是腰花、豬心、豬肝、瘦肉等都是現點才會用小鍋現煮，這樣熟度才會拿捏得好，但一次只能煮三鍋，用餐時間會等待一下下時間，但肯定是值得的，現煮的食材一字排開在冰塊上，沒有了也會再補上去

施家麻油腰花｜麻油腰花、麻油雞、滷肉飯

點了麻油腰花、麻油雞、滷肉飯，尤其是麻油腰花一定要點，畢竟是招牌幾乎每桌都有點，看別桌也有人點清湯的腰花，看來這裡的腰花真的很值得讓人期待

施家麻油腰花的腰花之所以這麼有名，光是在處理就很費功夫，才會吃起來是脆彈的，而且完全沒有腥味，然後每片腰花都很大片又很厚，然後麻油香氣足湯頭喝起來也很清甜，麻油比例拿捏得很好喝起來完全不會膩口，非常厲害

麻油雞湯，乍看之下跟麻油腰花的湯頭很像，但喝起來完全不一樣，裡面是有加酒的，而且酒香非常濃郁，甚至有吃燒酒雞的錯覺，雞肉是用雞腿，吃起來很入味又有彈性，但他真的有點酒，不喜歡喝酒的人可能比較難接受

魯肉飯，他們家的魯肉飯不輸給台北其他專門賣魯肉飯的名店，是用半肥半瘦切成條狀的肥滷肉條，切成條狀的有點像是金峰魯肉飯，但不是滷到爛那種，還是帶有一點Q度，但非常入味，米飯煮的也不錯，配著麻油湯一起吃，絕配呢！

施家麻油腰花口味沒有那麼重，喝多有完全不會膩口，是清爽型的麻油湯底，但喝完之後身體整個也是會暖呼呼的，如果不是喜歡麻油太重味道的朋友，施家麻油腰花算是一個很不錯的好選擇呢！

 

施家麻油腰花

地址：台北市信義區松山路538-2號

電話：02 2728 5112

營業時間：11:00–23:00（週一公休）

施家麻油腰花FB

 

 

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