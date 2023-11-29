今天來嚐鮮一家厲害的烤鴨，這間 澤香香烤鴨 看到評價有夠高很感興趣😆，生意也確實強強滾哦！建議真的要先電話預訂，不然直接到現場會等超久！澤香香烤鴨皮脆肉鮮嫩，覺得他炒鴨醬汁好鹹香下飯超美味，還可以加點蔬菜類一起炒更豐富~是屬於比較重口味的，配飯下酒兩相宜XD，有吃辣的建議可以加點辣，吃起來更加過癮！

澤香香烤鴨 | 位置

截取自官網的位置圖，澤香香烤鴨位在八德介壽路一段上，往桃園市區方向，離中華電信不遠。

店家名稱：澤香香烤鴨

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091144012504

電話：03-3668996

地址：桃園市八德區介壽路一段368號

營業時間：11:30–21:00

澤香香烤鴨 | 環境

一抵達門口，就看到不少客人門前等候，我已有事先預定，在依時間到達時，沒想到生意太好還沒做到我的XD。

收銀台旁的單子長長一排，結果我的還沒入列😆😆，大約在現場又等了半小時吧😅，只能說假日訂單比較多，我下次決定平日來點應該會比較好。

店家貼出提醒，他們的炒鴨架比較入味，若想要清香版也可以調整～還能調整口味覺得還貼心的XD。

平日午間時段還有消費滿700元，就可5公里內免費外送的服務唷，大家可以多加利用。

覺得很特別的是片鴨部份在裝盤之後，最後會再刷上一層烤鴨時滴出的鴨汁精華，吃起來更香醇而不乾。

澤香香烤鴨 | 菜單、價格

料理方式除了常見的一鴨兩吃，還能依個人喜好能全炒或全剁盤——不過我們當然是切片+炒全都要呀😂😂，才能一次吃到兩種美味。

還有高麗菜／洋蔥／金針菇能加點，一次三樣全加有再便宜一些。

餐點介紹

今天叫了一整隻切片+炒，其實像我們這三口之家，一餐半隻也就夠吃😆，不過我們是買一整隻來吃個過癮XD。

片鴨部份皮脆不油膩，肉質鮮嫩，完全不乾柴，香氣很足，份量也夠，先不沾醬單吃原味也很棒。

整隻烤鴨會附六片餅皮，不過我們有再加一份餅皮，同時也附有醬料及蔥段。

先從片鴨開始吃起，店家貼心提醒，鴨腿部份肉較軟嫩，可以直接單吃，而剩餘肉片再夾入餅皮，是最完美吃法。

餅皮蠻大一片的，帶有Ｑ勁，口感不錯，可以一次多夾幾片鴨肉吃起來超有爽感啊😂😂 。

炒鴨架我們也都很愛！因為我們一次加了三種菜，今天又買一整隻，整個超大一包的XD，拿了個大碗公來還差點裝不下😂😂 。

炒鴨架是屬於重口味的，湯汁濃郁也很多，整個好美味超下飯，光是湯汁澆飯就很好吃，隨即老爺拿了啤酒來配也超級搭😂，也是很棒的下酒菜。

我們有加小辣，吃起來更過癮，強烈建議有吃辣的可以加一些。

鴨架不只是有骨頭，覺得留存的肉還不少，除了吃烤片鴨，這炒鴨架也很好吃，可以啃肉啃得蠻過癮的。

這隻鴨讓我們吃兩餐XD，今天還剩下大半的炒鴨架，隔天我又加了青菜下去炒，有菜有肉又變成豐富的一大盤了😂 。

餐後心得

覺得澤香香烤鴨的高評價真的其來有自，不管是片鴨或炒鴨架都很相當美味，包含餅皮也都不錯吃，是值得再訪的美味烤鴨哦。

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店家資訊

店家名稱：澤香香烤鴨

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091144012504

電話：03-3668996

地址：桃園市八德區介壽路一段368號

營業時間：11:30–21:00

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