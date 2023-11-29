為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 澤香香烤鴨-桃園八德/鹹香重口超下飯好唰嘴!強烈建議先預訂

澤香香烤鴨-桃園八德/鹹香重口超下飯好唰嘴!強烈建議先預訂

2023-11-29 12:50:14 潔絲蜜 人氣：804
share
窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：557篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 八德區

造訪商家：澤香香烤鴨
place桃園市八德區介壽路一段368號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 

今天來嚐鮮一家厲害的烤鴨，這間 澤香香烤鴨 看到評價有夠高很感興趣😆，生意也確實強強滾哦！建議真的要先電話預訂，不然直接到現場會等超久！澤香香烤鴨皮脆肉鮮嫩，覺得他炒鴨醬汁好鹹香下飯超美味，還可以加點蔬菜類一起炒更豐富~是屬於比較重口味的，配飯下酒兩相宜XD，有吃辣的建議可以加點辣，吃起來更加過癮！

澤香香烤鴨 | 位置

截取自官網的位置圖，澤香香烤鴨位在八德介壽路一段上，往桃園市區方向，離中華電信不遠。

店家名稱：澤香香烤鴨
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091144012504
電話：03-3668996
地址：桃園市八德區介壽路一段368號
營業時間：11:30–21:00

澤香香烤鴨 | 環境

一抵達門口，就看到不少客人門前等候，我已有事先預定，在依時間到達時，沒想到生意太好還沒做到我的XD。
收銀台旁的單子長長一排，結果我的還沒入列😆😆，大約在現場又等了半小時吧😅，只能說假日訂單比較多，我下次決定平日來點應該會比較好。

店家貼出提醒，他們的炒鴨架比較入味，若想要清香版也可以調整～還能調整口味覺得還貼心的XD。

平日午間時段還有消費滿700元，就可5公里內免費外送的服務唷，大家可以多加利用。

覺得很特別的是片鴨部份在裝盤之後，最後會再刷上一層烤鴨時滴出的鴨汁精華，吃起來更香醇而不乾。

澤香香烤鴨 | 菜單、價格

料理方式除了常見的一鴨兩吃，還能依個人喜好能全炒或全剁盤——不過我們當然是切片+炒全都要呀😂😂，才能一次吃到兩種美味。
還有高麗菜／洋蔥／金針菇能加點，一次三樣全加有再便宜一些。

餐點介紹

今天叫了一整隻切片+炒，其實像我們這三口之家，一餐半隻也就夠吃😆，不過我們是買一整隻來吃個過癮XD。

片鴨部份皮脆不油膩，肉質鮮嫩，完全不乾柴，香氣很足，份量也夠，先不沾醬單吃原味也很棒。

整隻烤鴨會附六片餅皮，不過我們有再加一份餅皮，同時也附有醬料及蔥段。

先從片鴨開始吃起，店家貼心提醒，鴨腿部份肉較軟嫩，可以直接單吃，而剩餘肉片再夾入餅皮，是最完美吃法。

餅皮蠻大一片的，帶有Ｑ勁，口感不錯，可以一次多夾幾片鴨肉吃起來超有爽感啊😂😂 。

炒鴨架我們也都很愛！因為我們一次加了三種菜，今天又買一整隻，整個超大一包的XD，拿了個大碗公來還差點裝不下😂😂 。

炒鴨架是屬於重口味的，湯汁濃郁也很多，整個好美味超下飯，光是湯汁澆飯就很好吃，隨即老爺拿了啤酒來配也超級搭😂，也是很棒的下酒菜。
我們有加小辣，吃起來更過癮，強烈建議有吃辣的可以加一些。

鴨架不只是有骨頭，覺得留存的肉還不少，除了吃烤片鴨，這炒鴨架也很好吃，可以啃肉啃得蠻過癮的。
這隻鴨讓我們吃兩餐XD，今天還剩下大半的炒鴨架，隔天我又加了青菜下去炒，有菜有肉又變成豐富的一大盤了😂 。

餐後心得

覺得澤香香烤鴨的高評價真的其來有自，不管是片鴨或炒鴨架都很相當美味，包含餅皮也都不錯吃，是值得再訪的美味烤鴨哦。

桃園住宿折扣優惠

精選飯店 特色
南方莊園渡假飯店 水療／溫泉／兒童戲水池，親子度假溫泉飯店首選
名人堂花園大飯店 和史努比一起玩！全台唯一棒球與史努比聯名度假飯店
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 南洋度假風情，獨立景觀陽台及頂級泳池
綠藤輕旅 Xpark，華泰名品城走路5分鐘，小資輕旅口袋名單
和逸飯店‧桃園館 全台首間五星級海洋主題飯店，鄰近Xpark，華泰名品城
福容大飯店 – 桃園機場捷運A8 機場捷運線A8站內，捷運出口即通飯店
沐楓商旅 中壢夜市及中壢火車站步十分鐘

桃園景點優惠票券

景點行程 資訊
桃園 Xpark 水族館門票 NT$ 550 | Klook 訂購Xpark水族館門票，掃QR Code即可入館，不必排隊購票，輕鬆入場！(體驗文)
手信霧隱城：飲品套票・DIY套票 NT$ 279 | 彷彿直飛日本！漫遊江戶老街城下町(體驗文)
桃禧漫遊渡假露營園區 NT$ 6,000 | 一泊四食・二食豪華露營饗宴
桃園小人國主題樂園門票 最優價格 | 超過100座世界各國知名迷你建築景觀，讓你實現環遊世界的夢想
拉拉山神木群森呼吸一日遊 NT$ 1,000 | 景點導覽+來回車資+西點餐盒
桃園巧虎夢想樂園：門票・套票 NT$ 799 | 鄰近新光影城、Xpark、華泰名品城，吃喝玩樂超簡單！
雄獅文具想像力製造所｜門票 NT$ 450 | 一座以美學為依歸，成就探索創意、孕育美感的互動式美術館

店家資訊

店家名稱：澤香香烤鴨
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091144012504
電話：03-3668996
地址：桃園市八德區介壽路一段368號
營業時間：11:30–21:00

搜尋更多文章，和蜜蜜一起到處吃到處玩！
潔絲蜜愛生活部落格：https://shimei77.com/
潔絲蜜愛生活粉絲專頁：https://www.facebook.com/jasmine1207


如果您喜歡我的文章的話，請到潔絲蜜愛生活臉書粉絲專頁按讚，最新好吃好玩分享不漏接！文章歡迎任意分享，若全文引用，煩請事先取得同意。有任何想法請在下方留言讓我知道，謝謝您～！

 
 
 
好人按讚發大財
 
誠心分享保平安

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

濠誠活海產京川菜麵食餐廳-彰化鹿港/平價親切又
延伸閱讀

雲泰美食館-桃園八德/平價高CP值人氣雲泰異國料理

 潔絲蜜

皇佳燒臘便當-桃園八德/清爽不油肉大塊!新鮮實惠好飽足美味便當

 潔絲蜜

桃園-平價多樣化選擇平民港點-紅寶石平價港式飲茶

 Ivan Sha

烹飪筆記│醬燒海苔板豆腐，用普通板豆腐做日式風味的料理

 Jennifer(真妮4)
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：557篇

蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
郭老爺山東水餃 照片

郭老爺山東水餃

4.75 (1人評鑑)

區域：桃園市平鎮區
樓梯下北平烤鴨 照片

樓梯下北平烤鴨

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市蘆竹區
吸粉堂過橋米粉 中壢外帶店 照片

吸粉堂過橋米粉 中壢外帶店

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
咱們酸菜魚 照片

咱們酸菜魚

4.50 (2人評鑑)

區域：桃園市中壢區
太常大腸麵線 照片

太常大腸麵線

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up