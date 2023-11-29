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【THE OUTLETS 北九州】KITAKYUSHU 結合AEON永旺夢樂城八幡東，是目前九州最新、最大規模的購物景點，兩家結合共高達三百多家的商店，歐系高檔名牌知名品牌如Michael Kors、COACH，日系品牌人氣品牌如URBAN RESEARCH、BEAMS 等掃貨！也有庶民商品及美食街，要逛街吃美食這裏都有。特別的是北九州科學館就在一旁，三大景點一次滿足，大人小孩都可以玩的開心，絕對是福岡縣北九州市必玩的地方。從福岡市中心到這裏很方便哦。從台灣出發約三個小時就可以到這裏了!! 真的必來必逛啊

推薦住宿：福岡索拉利亞西鐵酒店、

THE OUTLETS北九州 交通方式

地址：福岡縣北九州市八幡東區東田4丁目1番1号

營業時間：(不同商家營業以官網為主）

餐飲街 11:00-21:00

美食廣場 10:00-21:00

永旺夢樂城專賣店街 10:00-20:00

11:00-21:00 10:00-21:00 10:00-20:00 官網

電車：JR線博多站／小倉站，搭乘至太空世界站（博多站40mins／小倉站15mins）

巴士 : THE OUTLETS 北九州設有北九州機場聯絡巴士

這裏位於福岡縣北九州市，最近的車站是JR九州鹿兒島本線的太空世界車站，下車就到了

THE OUTLETS北九州 地圖

【THE OUTLETS 北九州】 佔地寬廣，目前約有一百多家的商店，同時裏面的美食街也可以嚐到福岡、北九州的在地美食

但現在都沒有紙本地圖了，改用電子掃描的，或是可以在家先做做功課!! 來到這裏才可以大殺四方

THE OUTLETS北九州 購物攻略

服務中心領優惠券

要怎麼才可以聰明消費、逛的開心呢，如果從不同方向進入 【THE OUTLETS 北九州】 ，第一站，請一定要先到服務中心

因為這裏可以拿取優惠券!!

取得優惠券的方式包含出示JR車票或是外國人出示護照才可以

雖然不算多，但也是人生的小確幸啊

上面有使用規定

THE OUTLETS北九州 美食街

這裏的美食品牌很多，都是一時之選

北九州門司港一帶的名物

宮崎縣起家的辣拉麵!

美食店家 : 請點我

THE OUTLETS北九州 店鋪資訊

我們從停車場進入THE OUTLETS 北九州

這是從JR 車站方向進來的

寬廣的停車空間

這裏的場地大約呈三角形的形狀，其實第一眼和桃園華泰名品城的感覺滿像的

進來沒多久，可以看到AEON 商城的方向，走個聯絡道過去就到了，兩間緊鄰在一起，真的太方便了

如果不想買一些名牌貨，AEON 商城的商品更可以滿足一般普羅大眾

如果天氣太冷或太熱，也可以走進有冷氣的中央區。這裏有座位區可以休息，美食街也在這裏

Mooon 可是一家水果精品店啊，這裏蒐集來自世界各地最香甜可口的各類水果，經過擺設創造出供視覺與味蕾都很豐富的作品啊。

日本久世福商店主打販售日本各地的嚴選優良商品

久世福商店的商品不僅成為日本主婦旅遊必買的人氣伴手禮，各種嚴選美味也是歲末送禮的好選擇

久世福商店必買

網路上查到說，這裏有些是久世福商店必買的商品

風味豐富的萬能高湯包 可以吃的高湯醬油 久世福的和風果醬 鮪魚美乃滋醬 米職人米果片 怎麼吃也很少減少 令人上癮的柿種 甘酒，到久世福商店一次入手日本全國嚴選美味

31 冰淇淋

這家麵包店好精緻，每個麵包都很厲害的感覺

這裏有很特別的甘酒麵包

現在在國外更流行的貢茶!!! 想來杯手搖飲解解饞這杯可以解鄉愁啊

Wego是日本味很濃的服飾店，風格以原宿街頭風和古著感為主，飾品也非常特別

另外，這裏的價錢相當親民，大概和Uniqlo差不多

這也是來日本才買的到的

SPINNS 也是日本品牌的服飾店

Beams 這也是日本品牌，但台灣買的到

這次在這裏有新發現，這台機器可以幫忙找出最合適的尺寸的鞋子

outlet 的價錢真的太划算了，不買真的對不起自已啊。如果買些名牌貨，連機票錢都可以省下來了

這裏也有不少適合親子同樂的場地，原以為這樣鵝卵石的東西怎麼適合小孩呢，沒想到它是軟的!! 哈

這裏也有lawson 便利商店

這裏好多可以讓小孩放電的地方，難怪日本有小孩的爸媽喜歡往這裏跑，有吃、有喝、有玩，一站購足真的太棒了

「ASOBLE」

ASOBLE，是間超級大間的夾娃娃店，聽說裏面還有一台被譽為全球最大「夾娃娃機」

這裏很不錯即便碰上下雨天大人、小孩也都能在這邊玩得愉快。



「the farm UNIVERSAL」，這是一個植物樂園，從巨大的庭木到室內的觀賞植物都可以找得到

傍晚時分的outlets 氣氛很不錯啊

AEON永旺夢樂城

首頁及本張圖片來源：日本永旺夢樂城FB

AEON永旺夢樂城應該不用多說了吧，這可是台人最愛之一啊，裏面比較多大眾化的品牌，更貼近一般人的生活

北九州科學館

北九州科學館就和購物中心相連，直接走過去就到了

「Space LABO」可以透過各種不同的展示與主題，可以體驗、體感科學的神奇與樂趣。

1樓為「北九州市與科學」

2樓為「不可思議的科學現象」

3 樓以「宇宙」為主題，備有豐富的體驗型展示和螢幕等各種裝置

裏面還可以體驗龍捲風的生成過程哦，我們也有小玩了一下，非常有趣，值得一遊

而且北九州的各項旅遊門票都要來的便宜!! 這也是這趟有趣的發現之一

因為疫情解封後全球掀起旅遊熱潮，九州其實距離台灣非常近，相對於東京、大阪擠滿人的時機點

九州真的超適合來玩的，從桃園飛到福岡也只要2小時左右就到了，非常方便啊

歡迎來到北九州!優惠活動 2023/11/20~2024/2/21

實施期間:2023/11/20~2024/2/21

對象:僅針對 FIT 旅客發放

優惠券面額:5 千円捷足先登制。

(優惠券數量總共有 3 萬張，以當地領取的櫃台為準，券取完即活動結束，恕不提前公告)

領取地點:下記観光案内所，出示護照，並填寫意見調查表後可取得優惠券

領取地點以官方公布為準https://welcome-kitakyushu.com/tw/

北九州市総合観光案内所(北九州市小倉北区浅野一丁目 1 番 1 号 JR 小倉駅 3F) 北九州空港総合観光案内所(北九州市小倉南区空港北町 6 番 北九州空港1階) 門司港駅観光案内所(北九州市門司区西海岸一丁目 5 番 31 号 JR 門司港駅 1F) 北九州市観光案内所 Information(北九州市八幡東区四丁目 1 番 1 号 THE OUTLETS 北九州内) 福岡空港国際線 HIS櫃台 関西空港 Japan Holiday 櫃台

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