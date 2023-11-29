【THE OUTLETS 北九州】KITAKYUSHU 結合AEON永旺夢樂城八幡東，是目前九州最新、最大規模的購物景點，兩家結合共高達三百多家的商店，歐系高檔名牌知名品牌如Michael Kors、COACH，日系品牌人氣品牌如URBAN RESEARCH、BEAMS 等掃貨！也有庶民商品及美食街，要逛街吃美食這裏都有。特別的是北九州科學館就在一旁，三大景點一次滿足，大人小孩都可以玩的開心，絕對是福岡縣北九州市必玩的地方。從福岡市中心到這裏很方便哦。從台灣出發約三個小時就可以到這裏了!! 真的必來必逛啊
推薦住宿：福岡索拉利亞西鐵酒店、
THE OUTLETS北九州 交通方式
- 地址：福岡縣北九州市八幡東區東田4丁目1番1号
- 營業時間：(不同商家營業以官網為主）
餐飲街 11:00-21:00
美食廣場 10:00-21:00
永旺夢樂城專賣店街 10:00-20:00
- 官網
電車：JR線博多站／小倉站，搭乘至太空世界站（博多站40mins／小倉站15mins）
巴士 : THE OUTLETS 北九州設有北九州機場聯絡巴士
這裏位於福岡縣北九州市，最近的車站是JR九州鹿兒島本線的太空世界車站，下車就到了
THE OUTLETS北九州 地圖
【THE OUTLETS 北九州】佔地寬廣，目前約有一百多家的商店，同時裏面的美食街也可以嚐到福岡、北九州的在地美食
但現在都沒有紙本地圖了，改用電子掃描的，或是可以在家先做做功課!! 來到這裏才可以大殺四方
➤地圖 點這裡
THE OUTLETS北九州 購物攻略
服務中心領優惠券
要怎麼才可以聰明消費、逛的開心呢，如果從不同方向進入【THE OUTLETS 北九州】，第一站，請一定要先到服務中心
因為這裏可以拿取優惠券!!
取得優惠券的方式包含出示JR車票或是外國人出示護照才可以
雖然不算多，但也是人生的小確幸啊
上面有使用規定
THE OUTLETS北九州 美食街
這裏的美食品牌很多，都是一時之選
北九州門司港一帶的名物
宮崎縣起家的辣拉麵!
美食店家 : 請點我
THE OUTLETS北九州 店鋪資訊
我們從停車場進入THE OUTLETS 北九州
這是從JR 車站方向進來的
寬廣的停車空間
這裏的場地大約呈三角形的形狀，其實第一眼和桃園華泰名品城的感覺滿像的
進來沒多久，可以看到AEON 商城的方向，走個聯絡道過去就到了，兩間緊鄰在一起，真的太方便了
如果不想買一些名牌貨，AEON 商城的商品更可以滿足一般普羅大眾
如果天氣太冷或太熱，也可以走進有冷氣的中央區。這裏有座位區可以休息，美食街也在這裏
Mooon 可是一家水果精品店啊，這裏蒐集來自世界各地最香甜可口的各類水果，經過擺設創造出供視覺與味蕾都很豐富的作品啊。
日本久世福商店主打販售日本各地的嚴選優良商品
久世福商店的商品不僅成為日本主婦旅遊必買的人氣伴手禮，各種嚴選美味也是歲末送禮的好選擇
久世福商店必買
網路上查到說，這裏有些是久世福商店必買的商品
- 風味豐富的萬能高湯包
- 可以吃的高湯醬油
- 久世福的和風果醬
- 鮪魚美乃滋醬
- 米職人米果片
- 怎麼吃也很少減少 令人上癮的柿種
- 甘酒，到久世福商店一次入手日本全國嚴選美味
31 冰淇淋
這家麵包店好精緻，每個麵包都很厲害的感覺
這裏有很特別的甘酒麵包
現在在國外更流行的貢茶!!! 想來杯手搖飲解解饞這杯可以解鄉愁啊
Wego是日本味很濃的服飾店，風格以原宿街頭風和古著感為主，飾品也非常特別
另外，這裏的價錢相當親民，大概和Uniqlo差不多
這也是來日本才買的到的
SPINNS 也是日本品牌的服飾店
Beams 這也是日本品牌，但台灣買的到
這次在這裏有新發現，這台機器可以幫忙找出最合適的尺寸的鞋子
outlet 的價錢真的太划算了，不買真的對不起自已啊。如果買些名牌貨，連機票錢都可以省下來了
這裏也有不少適合親子同樂的場地，原以為這樣鵝卵石的東西怎麼適合小孩呢，沒想到它是軟的!! 哈
這裏也有lawson 便利商店
這裏好多可以讓小孩放電的地方，難怪日本有小孩的爸媽喜歡往這裏跑，有吃、有喝、有玩，一站購足真的太棒了
「ASOBLE」
ASOBLE，是間超級大間的夾娃娃店，聽說裏面還有一台被譽為全球最大「夾娃娃機」
這裏很不錯即便碰上下雨天大人、小孩也都能在這邊玩得愉快。
「the farm UNIVERSAL」，這是一個植物樂園，從巨大的庭木到室內的觀賞植物都可以找得到
傍晚時分的outlets 氣氛很不錯啊
AEON永旺夢樂城
首頁及本張圖片來源：日本永旺夢樂城FB
AEON永旺夢樂城應該不用多說了吧，這可是台人最愛之一啊，裏面比較多大眾化的品牌，更貼近一般人的生活
北九州科學館
北九州科學館就和購物中心相連，直接走過去就到了
「Space LABO」可以透過各種不同的展示與主題，可以體驗、體感科學的神奇與樂趣。
1樓為「北九州市與科學」
2樓為「不可思議的科學現象」
3 樓以「宇宙」為主題，備有豐富的體驗型展示和螢幕等各種裝置
裏面還可以體驗龍捲風的生成過程哦，我們也有小玩了一下，非常有趣，值得一遊
而且北九州的各項旅遊門票都要來的便宜!! 這也是這趟有趣的發現之一
因為疫情解封後全球掀起旅遊熱潮，九州其實距離台灣非常近，相對於東京、大阪擠滿人的時機點
九州真的超適合來玩的，從桃園飛到福岡也只要2小時左右就到了，非常方便啊
歡迎來到北九州!優惠活動 2023/11/20~2024/2/21
- 實施期間:2023/11/20~2024/2/21
- 對象:僅針對 FIT 旅客發放
- 優惠券面額:5 千円捷足先登制。
- (優惠券數量總共有 3 萬張，以當地領取的櫃台為準，券取完即活動結束，恕不提前公告)
- 領取地點:下記観光案内所，出示護照，並填寫意見調查表後可取得優惠券
- 領取地點以官方公布為準https://welcome-kitakyushu.com/tw/
- 北九州市総合観光案内所(北九州市小倉北区浅野一丁目 1 番 1 号 JR 小倉駅 3F)
- 北九州空港総合観光案内所(北九州市小倉南区空港北町 6 番 北九州空港1階)
- 門司港駅観光案内所(北九州市門司区西海岸一丁目 5 番 31 号 JR 門司港駅 1F)
- 北九州市観光案内所 Information(北九州市八幡東区四丁目 1 番 1 号 THE OUTLETS 北九州内)
- 福岡空港国際線 HIS櫃台
- 関西空港 Japan Holiday 櫃台
- 欲索取更多日本旅行免費資料請私訊遊日盟族
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