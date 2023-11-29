吹頭髮是每一位長髮女孩每天的例行公事，若使用的吹風機風力不夠強，吹起來費時又費力，功率太高沒有保護機制的話，吹完頭髮還常常毛躁不堪！尤其是旅遊時，飯店旅宿所附的吹風機往往都是廉價難用的款式！因此挑選吹風機除了好用順手以外，如果輕便好攜帶，更是完美！

SANSUI山水極勁正負離子高速吹風機，擁有110,000rpm高速無刷馬達，風速強又集中，12種模式調整切換，加上NTC智慧測溫，吹風溫度穩定，避免長時間吹髮升溫保護髮質，還有2000萬高濃度正負離子，吹完頭髮不毛躁，鎖水又護色！最重要的是，極輕量機身380g與輕鬆一轉可折疊，不但握感絕佳，外出攜帶也相當方便！不論是居家使用或出外旅行，都是長髮公主的好幫手！

規格

產品尺寸(摺疊)：220x94x55mm

產品尺寸(展開)：220x205x55mm

機身淨重：380g(不含電源線)

電源線長：約2m

溫度調節：一檔50°C/二檔75°C/三檔105°C

馬達最大轉速：約110,000rpm

額定功率：1400W

額定電壓及頻率：110V/60Hz

吹風機的操作相當簡單，基本上不太需要說明書，最主要需要學習的按鈕只有吹風反推清潔功能的部份，清潔也有附一個清潔刷

吹嘴接頭的部份有三種，分別是廣角吹嘴、造型吹嘴、捲髮風罩，可以依照自己的髮況使用情境切換不同吹嘴

磁吸式吹嘴設計，可以輕鬆取下跟安裝，安裝也相當穩固不會掉落！

吹風機主機有雙色款式設計，分別為皇室藍/月瑩白，個人喜歡白色簡約質感！

外殼也採用了珍珠光澤質感，機身則是熱熔斷材質，長時間手持不燙手，也有過熱自動斷電保護，使用更安全

機身前方是電源開關，一鍵冷風切換按鈕，操作都是相當直覺

機身可以折疊收納，依照標示旋轉機身即可折疊

折疊後的體積相當小巧，放入收納帶與吹嘴一同輕鬆攜帶！

除了可以使用毛刷清潔灰塵頭髮以外，在開機時同時長按溫度與風量，即會開啟反向自動吹風清潔，更有效去除殘髮灰塵，提升使用壽命

側邊兩組長條按鈕，上方是風速、下方式溫度，往上按是增高、往下按是降低，並且也有搭配Led指示燈，顯示目前風量與溫度

吹風機的風量強勁又集中，甚至連扭蛋都可以穩定的吹起！

實際使用吹起來風量超大，整體機身更是輕巧好握，操作相當順手

吹乾速度更是比以前快了許多，髮質是中等偏長的長直髮，通常需要花約15分鐘起跳，或是分段吹才能吹乾，SANSUI山水極勁吹風機後，吹髮時間不到10分鐘就快乾了，最後切換廣角吹嘴，順順的把頭髮收乾，讓頭髮更柔順

2000萬高濃度正負離子與溫和穩定的熱風，吹出來的效果頭髮柔順不毛躁！

另外吹頭還有烘罩的部份，大小適中可以很輕鬆的包覆頭髮，溫度感覺也很均勻，不過這個就等燙成捲髮再來分享啦～

最棒的是輕便的體積還可以折疊收納，攜帶更加方便

輕巧的體積出遊時可以跟化妝包一起收到提袋內，不需要在忍受飯店的吹風機了！

SANSUI山水 極勁正負離子高速吹風機擁有極輕巧的設計、強勁的風力、高效的修護效果，以及多段的模式切換，可以滿足不同使用需求，不但手持起來非常輕鬆，溫度穩定不傷髮質，吹乾速度又快，真的是居家、旅用都方便！以上一點心得就推薦給大家參考看看啦！

【SANSUI山水】極勁正負離子高速吹風機(Neptunus皇室藍/Pure月盈白)

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