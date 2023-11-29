很多人早餐喜歡吃飯糰
尤其是份量充足又大顆的飯糰
最受大家歡迎~
因此今天布咕先生要跟大家介紹一家
評價高達4.8顆星的飯糰團
而這一家飯糰店就位於致理科大文化路一段巷弄門口斜對面的
致理飯糰
致理最強飯糰，好吃又便宜絕對值得推薦
這裡的餐點主要是飯糰還有一些飲品
飯糰的口味非常的多
高達8種以上~
價格也非常的實惠
從35元起跳
比起仿間許多飯糰已經高達45元以上
點好之後
店員就會開始包飯糰
飯糰可以選擇白米或是紫米
兩種不同的選擇
點好之後
因為店裡沒有內用
只能選擇外帶
而且每一粒紫米都是粒粒分明
非常的漂亮~
這次選擇的口味是鹹蛋黃
一顆50元
裡面加整顆鹹蛋黃~
價格非常的便宜
鹹蛋黃有點鹹
但其它配料
像是油條酥脆
肉鬆不會過鹹
飯的口感極佳~
表現真的是出色
以眾多板橋飯糰來說
這家店的實力真的很厲害
只是不會選擇鹹蛋黃口味
因為他們的原味比較好吃
而且價格又便宜
如果有機會經過致理科大門口附近
一定要買來品嚐一下
這家飯糰真的超推薦的哦
營業時間：早上05-14、16:30~19:30 六、日公休
地址： 新北市板橋區文化路一段311巷24號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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