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致理飯糰｜致理最強飯糰，好吃又便宜絕對值得推薦

2023-11-29 13:40:04 布咕布咕 人氣：107
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2061篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：致理飯糰
place新北市板橋區文化路一段311巷24號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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很多人早餐喜歡吃飯糰

尤其是份量充足又大顆的飯糰

最受大家歡迎~

因此今天布咕先生要跟大家介紹一家

評價高達4.8顆星的飯糰團

而這一家飯糰店就位於致理科大文化路一段巷弄門口斜對面的

致理飯糰

致理最強飯糰，好吃又便宜絕對值得推薦

 

致理飯糰 目錄

致理飯糰 菜單

致理飯糰 推薦餐點

致理飯糰 評價

致理飯糰 影片介紹

致理飯糰 店家資訊

 

致理飯糰菜單

這裡的餐點主要是飯糰還有一些飲品

飯糰的口味非常的多

高達8種以上~

價格也非常的實惠

從35元起跳

比起仿間許多飯糰已經高達45元以上

點好之後

店員就會開始包飯糰

飯糰可以選擇白米或是紫米

兩種不同的選擇

點好之後

因為店裡沒有內用

只能選擇外帶

可以看到飯糰還滿大顆的

而且每一粒紫米都是粒粒分明

非常的漂亮~

這次選擇的口味是鹹蛋黃

一顆50元

裡面加整顆鹹蛋黃~

價格非常的便宜

鹹蛋黃有點鹹

但其它配料

像是油條酥脆

肉鬆不會過鹹

飯的口感極佳~

表現真的是出色

以眾多板橋飯糰來說

這家店的實力真的很厲害

下次一定會再來吃

只是不會選擇鹹蛋黃口味

因為他們的原味比較好吃

而且價格又便宜

如果有機會經過致理科大門口附近

一定要買來品嚐一下

這家飯糰真的超推薦的哦

 

致理飯糰影片介紹

 

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(詳細介紹)

 

店名：致理飯糰

營業時間：早上05-14、16:30~19:30 六、日公休

地址： 新北市板橋區文化路一段311巷24號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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