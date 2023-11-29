說到哪裡保留最多台北老味道，

一定會想到過去最熱鬧的艋舺萬華，

擁有許多高人氣卻低調的無名小店，

像這家早早就坐滿在地人的低調早餐，

來碗融入鮮甜大骨清湯的溫暖肉粥，

配上現做香脆雞卷和肥美紅燒肉，

感受一下老萬華人的老店好滋味～

味有招(原汀洲路無名鹹粥)









味有招Well Tasty（原汀洲路無名鹹粥）

地址：台北市中正區汀州路一段90號

電話：0937 521 095

營業時間：06:00–13:00

粉絲團

味有招是老萬華人很喜愛的傳統早餐，

已傳承20多年，之前因一直沒店名，

所以被當地人稱為汀洲路無名鹹粥，

去年終於掛上嶄新招牌，有了名字，

意思是本店好味道自有獨特料理招法，

也指店現在有招牌了。

它位於南機場夜市和台北植物園附近，

想來可搭公車在南機場公寓或植物園站下車，

因為聽說假日生意超好，特別早早來報到，

早上6:00就已經開張，一路營業至13:00，

想來吃早餐或午餐都OK，店員的手都沒停過，

享用過程中一直很多人來用餐和外帶。







準備大口享受在地人最愛早餐之前，

先來欣賞阿一一剪輯的動態影片，

集合老店內賣最好的人氣好菜，

招牌肉粥、誘人紅燒肉與香脆雞卷，

全都在這段小影片中與大家分享！

※歡迎大家訂閱我的youtube頻道※

原本的無名鹹粥經過重新打造後，

增加懷舊設計風的元素，變成一家質感小店，

以傳統小吃來說氣氛算不錯，

也規劃了讓你好好內用的座位，

但座位不多，只有三張四人桌和吧檯位，

我凌晨六點來就已經陸續有人來用餐，

若尖峰時間來可能要併桌或建議外帶

(也提供ubereats和foodpanda服務，

聽說南機場附近旅店都會指名外送)。







這裡已經營了二十餘年，

有很多環南市場老闆一吃成主顧，

因為要透早起床辛苦忙碌一整天，

需要吃豐盛營養一點才能補足體力，

所以傳統萬華人的早餐就是特別豪華，

有網上被稱為台北三大肉粥的大骨湯鹹粥

(另為兩間為大稻埕葉家肉粥及周記肉粥)，

還能吃到海鮮滿載的海產粥和蚵仔粥，

不吃粥也有海產麵、蚵仔麵和蛤蜊麵。

當然搭配的誘人炸物也不會少，

除了招牌的脆雞卷和紅燒肉，

還有炸蝦仁、花枝、蚵仔和豆腐，

如果都想吃也有拼盤可以點。



接下來桌上瞬間冒出滿滿好料，

難得這麼早起床當然全都點下去，

溫暖大骨湯鹹粥和清鮮海產粥，

還有脆雞卷、紅燒肉和金黃炸物，

被美食所包圍真的是太幸福了～





味有招之所以能飄香二十多年，

就是秉持著真材實料的好味道，

製作過程都在現場不怕你看，

像人氣肉粥美味秘訣的湯頭，

是用豬大骨慢慢所熬煮而成的，

米飯中也特別加入小蝦米提味。





大骨湯鹹粥

即使目前幾乎什麼東西都在漲，

這碗在地人最愛的鹹粥依然只有30元，

採類似台南湯泡飯的形式，現點現做，

仍能感受米飯口感和大骨湯的清甜，

而且每一口都吃得到細細豬肉塊，

加上蝦米融入的鮮，吃起來相當涮嘴。





清鮮海鮮粥

除了一定要點的招牌鹹粥，

愛吃海鮮的朋友絕對不能錯過這一吃，

份量更大碗，裡面更是海鮮料滿點，

吃得到幫你去殼的蝦蝦、蚵仔和蛤蜊，

蝦子Q彈，蛤蜊和蚵仔都飽滿又新鮮，

咬下瞬間爆出鮮美湯汁，真的超滿足，

沒有花俏的擺盤，就是原始大海的味道～





吃完溫暖好粥，還有炸物等著我，

首先當然是必吃的脆雞卷和紅燒肉，

聽說跟鹹粥相比更是超高人氣，

它的脆雞卷都是店員手工製作，

使用新鮮魚漿、豬肉、洋蔥、荸薺，

在現場就能看到製作過程。

除了直接內用，也提供外賣禮盒，

包含馬薺脆雞卷、酥皮紅燒肉、麵和排骨酥等，

是在地人平日和年節常送的伴手禮。







馬薺脆雞卷

外皮帶點誘人的金黃色，

裡面包著魚漿、豬肉和荸薺等蔬菜，

雖然雞卷很多傳統小吃店都吃得到，

但味有招的口感就是不一樣，

外皮微酥，重點內餡相當的軟，

但又不會散掉，吃得到荸薺的脆，

加上魚漿和豬肉自然的鮮甜，好吃！





酥皮紅燒肉

還有一盤必吃的紅燒肉，

也被大家稱為台北三大紅燒肉

(與阿角紅燒肉、賣麵炎仔齊名)，

一般我吃豬肉其實不太愛肥肉，

但味有招的肉炸功非常了得。

外皮非常酥，肉質則充滿彈性，

吃得出來豬肉本身相當新鮮，

咬下去肉汁和油脂融合的很棒，

炸之前有用胡椒五香醃過也很夠味，

除了直接享用，也可搭配特製醬汁，

增添一絲自然甜辣，風味更多層次。







炸豆腐

其他炸物也都很有水準，

像炸豆腐沒有特別裹粉，

但咬下能感受酥酥口感，

直接吃能感受豆腐本身的香氣，

搭配底下附的醬汁也很開胃。





炸蚵仔

剛剛海鮮粥就嚐到蚵仔的鮮美，

還能吃吃炸過的更誘人版本，

咬下外酥內嫩，爆汁的鮮美滋味，

早早起床就要好好補一下～





炸蝦仁/炸花枝

還有炸蝦仁和炸花枝也不能錯過，

即使不小心放冷也不會太油膩，

薄薄香酥裹粉下充滿著Q彈口感，

邊咬邊感受滿滿的大海鮮味～









一碗飄香二十多年的溫暖肉粥，

看似簡單卻藏了滿滿的用心，

清甜大骨湯、肉塊和蝦米的鮮，

還有各式尚青的海鮮炸物好菜，

讓你感受細工好料的古早味，

想吃個滿滿台味早午餐嗎？

別錯過台北植物園&南機場美食～

味有招





味有招Well Tasty（原汀洲路無名鹹粥）

地址：台北市中正區汀州路一段90號

電話：0937 521 095

營業時間：06:00–13:00

粉絲團

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