高雄駁二大港橋最美的鍋物專賣店，鄰近高雄海港最美的水水 sui sui

獨門特製鍋物湯頭，內用還可以享用主廚特製滷味、川味小菜、自助式食蔬鍋物料

霸氣的高雄火鍋推薦，一桌都可以點兩種湯頭，連個人鍋都很大鍋唷!絕對霸氣~

水水 sui sui位置很低調，就在 HOLO PARK

通過大港橋的位置點，最美火鍋專賣店

水水 sui sui、水水鍋物、大港橋美食、駁二美食

位置：高雄市鼓山區蓬萊路1之12號

電話： 07 521 9607

營業時間： 17:00 – 23:30(最後收客、點餐時間22:30)、每週一、二店休

線上訂位：bit.ly/suisuifish

IG：@suisui_yu

粉絲團：Facebook

HOLO PARK旁的白皙用餐環境的 水水 SUI SUI，高雄火鍋推薦

近期很多IG客都在推薦的鍋物專賣店，平常日很多旅客也會來用餐

高雄人不能不知道的水水 SUI SUI，帶朋友來駁二、大港橋旅遊必吃美食

建議可以線上訂位，假日旅客人潮多要稍微等候

白皙高質感的用餐環境，享用半自助火鍋吃到飽

很多女孩子也會來約會吃火鍋，家庭客也蠻多的，最美海港餐廳

環境真的很舒服，讓我們家人也很喜歡

不僅可以吃火鍋美食，還有特製調酒可以小茫放鬆

人多聚餐還有包廂唷!

只營業晚上的 水水鍋物，鄰近最美高雄海港的餐廳

使用Qrcode點餐，同桌建議一人點餐才不會重複到

每個人低消360元，自助吧吃到飽

湯頭都很有特色，湯底:水水重慶酸菜、清湯麻辣、水煮麻辣、胡椒豬肚、火山排骨

數十種季節蔬菜鍋物料麵食，還有主廚特製的滷水、川味開胃小點、飲料、冰淇淋可享用

高雄火鍋推薦可以來水水鍋物，特色湯頭加上鄰近駁二、大港橋，更有度假的氣氛

點完湯底、肉品、海鮮，就可以自助區取餐

第一次看到火鍋店有供應滷水、川味小菜，都很有特色

都是主廚秘製，帶出自家特色

滷水都是屬於冷盤，吃多少拿多少

吃喜歡再持續取用

季節性蔬菜，麵食、鍋物料，超過20種品項可選

還有飲料區，都是自家新鮮調配，不是使用調和粉唷!

還有生啤酒、啤酒、特調，價格算很親民唷!

(未成年請勿飲酒，喝酒不開車)

還有當月壽星優惠，享1000ML啤酒生日禮

還可以加碼挑戰!!!

(未成年請勿飲酒，喝酒不開車)

醬料區

廚房、切肉、作業都是採用開放式，都能看到主廚團隊作業、忙碌備料製作

挑選自己喜歡的鍋物料、蔬菜，吃喜歡再續拿不浪費

讓我很熱愛的經典川味開胃菜、特色滷水

都是店家主廚自家特製，非常有特色，而且可以免費續拿

皮蛋、鳳爪、豬皮也都很好吃!

讓我很愛的厚實豬腳凍，軟Q帶有香甜滋味

很霸氣的膠原豬腳，可以先拿小塊享用

吃喜歡還可以持續拿，滿滿膠質大口啃食好過癮

帶有滿滿膠原很彈牙!

醋溜土豆絲釀製很入味，帶有清脆口感引出醋酸滋味

麻辣香氣很挑逗味蕾

水煮麻辣

使用數種辛香料、藥膳調配的水煮麻辣，可以喝的麻辣湯頭

香麻夠味，越熬煮到後面香氣更加濃厚，推薦給重口味的饕客

胡椒豬肚

一端上來就聞到胡椒香氣瀰漫，鍋底內都有豬肚

豬肚都燉煮到軟嫩，好咀嚼帶一點軟脆口感

整個胡椒滲入’，香氣瀰漫，喝一碗胡椒湯整個身子都暖呼呼

最多人點的就是 火山排骨，引進泰國超人氣霸氣的 火山排骨

排骨都已經燉製好，現場可看到主廚精密的調配，讓火山排骨可以霸氣登場

出餐前還會撒上秘製酸辣青辣椒、檸檬汁，帶出泰式南洋風味的酸辣度

小酥肉

好吃推薦必點，熱呼呼燙口

帶有酥脆香濃滋味，咬下口感還很豐富，這很開胃!

可以點不同肉品、海鮮來分享吃，聚餐這樣吃最歡樂

台灣最頂松阪豬

美國最頂牛小排

可以點不同特色湯頭來享用，水水鍋物湯底很有自家特色，別於一般台式風味

最多人點的火山排骨，不用去泰國就可以享用

光是端上桌就是先拍照、打卡必追火山排骨

鍋底內有排骨肉，堆疊的火山排骨也可以直接拿起來啃食，有夠霸氣!!

整個帶出泰式酸辣滋味，尾韻會有青辣椒香氣，越吃越過癮

鱸魚片

海鮮有鱸魚片可選，直接享受原塊肉的新鮮滋味

台灣最頂松阪豬，油花也算豐富

熬煮後不擔心油膩，帶有軟Q口感

美國最頂牛小排帶有厚度，引出麻辣香氣

不用沾醬直接感受麻辣堆疊的辣度，保有牛小排本身肉質香氣

可以依據個人口感來熬煮響鈴豆皮，吸附精華湯頭，帶出豆皮香氣

胡椒味道連孩子都可以接受，整個厚實胡椒香氣提味，涮肉涮菜都很適合

牛小排建議7~8分熟度最好，保有嫩度

台灣最頂松阪豬帶有軟脆度，很唰嘴～層次胡椒香氣瀰漫，讓豬肉好好吃！

招牌牛肉滑

獨門釀製過的招牌牛肉滑，也蠻多人點的

這款會帶有辣度，引出主廚特製祕制風味

熬煮3分鐘，還是會帶有嫩度

帶有牛肉嫩度，引出層次辣度與湯頭的香氣

辣的很有層次，保有牛肉嫩與甜味

最狂霸氣排骨，真的很巨大！！！

直接直拿起來大口啃食就對了

火山排骨湯頭內也有肉骨，肉質很嫩、肉很多～吃起來格外過癮

整個酸辣滋味帶排骨香，湯頭也能喝唷！不油膩～

美國最頂牛小排涮一下就可以吃鍋大口吃

鱸魚片熬煮後也不擔心散開，帶有魚肉鮮味

飯後還可以吃泰國明果冰淇淋，我最愛的冰淇淋品牌

紅糖糍粑

也是飯後必吃的甜點美食，手工製作的紅糖糍粑

趁熱吃還可以吃到酥脆口感與芝麻香氣堆疊

很燙口帶有酥脆Q度，引出甜味

淋上邪惡香甜的紅糖更美味，螞蟻控必吃

水水冰茶 SUISUI Special 酒精濃度9%

這杯喝起來就像是莓果氣泡飲料的調酒，有蔓越莓的酸甜，口腔則會有檸檬的酸V

屬於一杯有層次的飲品，可以延伸蔓越莓的口感，有仲夏夜海風的感覺

港都羅斯Kaohsiung Rose 酒精濃度7%

花香喚醒烏龍茶的香澀味道，飲品帶有玫瑰荔枝的花果香味

檸檬淡淡清香，香甜順口再加上繽紛的外觀，會受女生的歡迎，充滿熱帶風情的調酒

(未成年請勿飲酒，喝酒不開車)

駁二大港橋首間自助吧火鍋專賣店 水水鍋物，鄰近海港最美優質的餐廳

駁二大港橋最美超值的網美餐廳，美味特色鍋物、暖呼呼聚餐

享用自助吧無限享用，最舒適鄰近高雄海港最美火鍋店

水水 sui sui、水水鍋物、大港橋美食、駁二美食

位置：高雄市鼓山區蓬萊路1之12號

電話： 07 521 9607

營業時間： 17:00 – 23:30(最後收客、點餐時間22:30)、每週一、二店休

線上訂位：bit.ly/suisuifish

IG：@suisui_yu

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