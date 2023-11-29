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火鍋湯底推薦，IG網友一致好評推薦的莫宰羊、飯友聯名川味鴨血羊肉爐開箱分享！

2023-11-29 19:33:36 小森美食遊記 人氣：101
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窩客好文

小森美食遊記

發表篇數：9篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：全聯福利中心 台中中清
phone04-2426-1698
place台中市北屯區后庄北路35巷1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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最近天氣冷颼颼

早晚溫差已經大得我快招架不住

每次加班完騎車回家都冷到要發抖

 

某次假日，突然心血來潮

和小菲都很想吃個麻辣鍋配電影！

於是我們去家裡附近全聯晃晃

看有沒有中意的火鍋湯底

正當我們站在整排的火鍋湯底前左看右看時

恰巧被小菲看到「莫宰羊」三個大字

那正是她很愛的一間羊肉爐～～

 

 

拿下來看了下裡面有附什麼

翻到背面時，才發現這居然是聯名商品！

是「莫宰羊」和「飯友」的聯名火鍋湯底

看到這邊換我興奮了XD

因為之前公司活動曾經吃過飯友的鴨血

又大、又彈、又入味，害我念念不忘

網路上更是累積不少好評

而且看部落客們分享，感覺也是常常缺貨～

 

 

決定好要吃莫宰羊和飯友的聯名火鍋湯底後

我倆迫不及待地去挑火鍋料

小菲還邊走邊跳地跑去火鍋區

可見有多期待吃到這個川味鴨血羊肉爐火鍋湯底XD

 

 

到家後，立刻簡單清洗蔬菜和整理火鍋料

就來到最重要的環節啦～開吃！

把湯底和配料通通倒～下～去～

在倒火鍋湯底時，川麻香味立刻撲鼻而來

而羊肉爐的鮮甜味也是一開封就聞到！

甚至越煮越香，不擔心吃起來會有羊騷味

 

等到全部都差不多熟後就來盛盤

此時發現身後的小菲偷偷摸摸不知道在做什麼

本來以為是在查要看什麼電影

結果靠近一看居然是在用「豆瓣醬」啦！

不愧有個吃貨女友，不然就差點少了羊肉爐的精髓XD

 

 

給大家看看莫宰羊的羊肉～

軟嫩Q彈，伴隨著入味的川麻香氣

讓小菲吃完還想再買

算是有一解她對莫宰羊的思念之情XD

 

而這個火鍋湯底裡的羊肉大小剛剛好！

一口就能塞進整塊羊肉

進入嘴巴後第一步先吸湯底和羊肉的鮮甜

接著再慢慢咀嚼，感受它的鮮嫩入味

真的會讓人愛不釋口呀！

 

 

接著輪到我最愛的「飯友鴨血」

剛從火鍋湯底包倒入鍋內時非常大塊

但我跟小菲想說讓它比較好入口

加上有種份量更多的感覺(心理上XD)

所以就把原本的一塊切成3到4小塊～

建議大家可依自己喜好切塊唷～

 

果然飯友鴨血名副其實！

真的非常軟Ｑ，嚼起來還很彈牙

吸附著滿滿的川麻火鍋湯底

一咬還會噴汁，真的非常開胃！

沒三兩下全部的鴨血就被我吃完了XD

因為當時鍋內還有很多火鍋料沒吃

而且小菲才吃不到5塊

害得我差點因為太愛飯友的鴨血而把小菲氣哭XD

 

以上就是我們的冬季火鍋湯底推薦～

真心推薦各位嗜辣者都該試試！

吃著軟嫩入味的羊肉和鴨血，再配上香麻湯底

整體味道超過癮！一起吃暖暖來度過冷冷的冬天～

不論是像我們一樣在家追劇或是親友團聚都超推薦！

現在到全台全聯門市都能買到唷！

趁川味鴨血羊肉爐火鍋湯底還沒缺貨快衝一波吧

以免之後冷氣團來襲，火鍋湯底架上又被搶購一空囉

#火鍋
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文章關鍵字
火鍋 火鍋湯底 全聯火鍋 全聯火鍋當底 more
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