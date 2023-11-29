津田蔬食餐廳

每次大魚大肉也會想吃蔬菜，推薦一家有機蔬食餐廳，位於桃園中正北路上津田蔬食餐廳是一家採用當季蔬菜，創造出美味又健康的蔬食料理，旁邊還有紫莉幸孕莊園，有提供孕媽咪的月子餐。

莊園非常大，白天一定會很漂亮。

店內環境乾淨舒服。

津田蔬食菜單

可以掃描點餐，非常方便。

有義大利麵、炒飯、鍋物、披薩、漢堡、飲品等餐點選擇。

現在還有無菜單料理，有$699、$999、$1299不同價位，記得要提前預約。

餐點

我們點的是無菜單料理$999。

懷山鮮菇湯

有三種菇類、山藥，湯頭裡有加入黃金蟲草，難怪湯頭特別鮮甜。

沙拉:還有哈密瓜跟番茄。

炸天婦羅懷山

好愛炸香菇、雪白菇、金針菇，還有山藥，特別有口感。

由左至右分別是牛蒡炊飯、西班牙烘蛋、椒麻雞、苦瓜香鑲肉，烘蛋有起司，特別有特色。

牛蒡炊飯:淡淡的牛蒡，不會突兀。

西班牙烘蛋:烘蛋裡有起司、蔬菜，很有特色。

椒麻雞:會辣，越吃越上癮。

苦瓜香鑲肉:苦瓜和素肉搭配，帶出苦瓜的甜。

菲力猴頭菇:

高營養的猴頭菇，吃起來扎實彈牙，多吃蒸煮，吃起來沒有苦味，其他蔬菜也有調味，特別好吃。

很喜歡醬的調味。

洛神茶

左至右 蝶豆花醋飲 、茉莉花果凍、水果

蝶豆花醋飲 :醋飲配上蘆薈，酸酸甜甜特別好喝。

桂花果凍:茉莉花的味道很濃，果凍Q彈。

新鮮水果:鳳梨、哈密瓜、番茄三種水果。

焦糖烤橘子

小朋友們會很喜歡，上面有炙烤焦糖配上橘子，ㄍㄚ ㄘ ㄍㄚ ㄘ的口感，很喜歡甜點的很推薦。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 🍞 津田蔬食餐廳 📌 桃園市蘆竹區中正北路1131巷13號 ⏰ 11:00～20:00（周三公休） ☎️ 03 321 9968 LINE@：https://i.wooow.tw/R1FCx FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550779972133 官網：https://www.goodmeal.tw/