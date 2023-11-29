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【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳|津田蔬食餐廳

2023-11-29 20:46:58 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：100
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：74篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：津田蔬食餐廳
phone03-3219-968
place桃園市蘆竹區中正北路1131巷13號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

 

 

津田蔬食餐廳

 

(未設定標題)

每次大魚大肉也會想吃蔬菜，推薦一家有機蔬食餐廳，位於桃園中正北路上津田蔬食餐廳是一家採用當季蔬菜，創造出美味又健康的蔬食料理，旁邊還有紫莉幸孕莊園，有提供孕媽咪的月子餐。

(未設定標題)

莊園非常大，白天一定會很漂亮。

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(未設定標題)

店內環境乾淨舒服。

津田蔬食菜單

 

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可以掃描點餐，非常方便。

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有義大利麵、炒飯、鍋物、披薩、漢堡、飲品等餐點選擇。

(未設定標題)

現在還有無菜單料理，有$699、$999、$1299不同價位，記得要提前預約。

餐點

我們點的是無菜單料理$999。

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  • 懷山鮮菇湯

有三種菇類、山藥，湯頭裡有加入黃金蟲草，難怪湯頭特別鮮甜。

 

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  • 沙拉:還有哈密瓜跟番茄。

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  • 炸天婦羅懷山

好愛炸香菇、雪白菇、金針菇，還有山藥，特別有口感。

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由左至右分別是牛蒡炊飯、西班牙烘蛋、椒麻雞、苦瓜香鑲肉，烘蛋有起司，特別有特色。

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  • 牛蒡炊飯:淡淡的牛蒡，不會突兀。
  • 西班牙烘蛋:烘蛋裡有起司、蔬菜，很有特色。
  • 椒麻雞:會辣，越吃越上癮。
  • 苦瓜香鑲肉:苦瓜和素肉搭配，帶出苦瓜的甜。

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  • 菲力猴頭菇:

高營養的猴頭菇，吃起來扎實彈牙，多吃蒸煮，吃起來沒有苦味，其他蔬菜也有調味，特別好吃。

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很喜歡醬的調味。

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  • 洛神茶

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左至右 蝶豆花醋飲 、茉莉花果凍、水果

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  • 蝶豆花醋飲:醋飲配上蘆薈，酸酸甜甜特別好喝。
  • 桂花果凍:茉莉花的味道很濃，果凍Q彈。
  • 新鮮水果:鳳梨、哈密瓜、番茄三種水果。

 

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  • 焦糖烤橘子

小朋友們會很喜歡，上面有炙烤焦糖配上橘子，ㄍㄚ ㄘ ㄍㄚ ㄘ的口感，很喜歡甜點的很推薦。

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🍞 津田蔬食餐廳

📌 桃園市蘆竹區中正北路1131巷13號

⏰ 11:00～20:00（周三公休）

☎️ 03 321 9968

LINE@：https://i.wooow.tw/R1FCx

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550779972133

官網：https://www.goodmeal.tw/

 

 

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