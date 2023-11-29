津田蔬食餐廳
每次大魚大肉也會想吃蔬菜，推薦一家有機蔬食餐廳，位於桃園中正北路上津田蔬食餐廳是一家採用當季蔬菜，創造出美味又健康的蔬食料理，旁邊還有紫莉幸孕莊園，有提供孕媽咪的月子餐。
莊園非常大，白天一定會很漂亮。
店內環境乾淨舒服。
津田蔬食菜單
可以掃描點餐，非常方便。
有義大利麵、炒飯、鍋物、披薩、漢堡、飲品等餐點選擇。
現在還有無菜單料理，有$699、$999、$1299不同價位，記得要提前預約。
餐點
我們點的是無菜單料理$999。
- 懷山鮮菇湯
有三種菇類、山藥，湯頭裡有加入黃金蟲草，難怪湯頭特別鮮甜。
- 沙拉:還有哈密瓜跟番茄。
- 炸天婦羅懷山
好愛炸香菇、雪白菇、金針菇，還有山藥，特別有口感。
由左至右分別是牛蒡炊飯、西班牙烘蛋、椒麻雞、苦瓜香鑲肉，烘蛋有起司，特別有特色。
- 牛蒡炊飯:淡淡的牛蒡，不會突兀。
- 西班牙烘蛋:烘蛋裡有起司、蔬菜，很有特色。
- 椒麻雞:會辣，越吃越上癮。
- 苦瓜香鑲肉:苦瓜和素肉搭配，帶出苦瓜的甜。
- 菲力猴頭菇:
高營養的猴頭菇，吃起來扎實彈牙，多吃蒸煮，吃起來沒有苦味，其他蔬菜也有調味，特別好吃。
很喜歡醬的調味。
- 洛神茶
左至右 蝶豆花醋飲 、茉莉花果凍、水果
- 蝶豆花醋飲:醋飲配上蘆薈，酸酸甜甜特別好喝。
- 桂花果凍:茉莉花的味道很濃，果凍Q彈。
- 新鮮水果:鳳梨、哈密瓜、番茄三種水果。
- 焦糖烤橘子
小朋友們會很喜歡，上面有炙烤焦糖配上橘子，ㄍㄚ ㄘ ㄍㄚ ㄘ的口感，很喜歡甜點的很推薦。
✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍞 津田蔬食餐廳
📌 桃園市蘆竹區中正北路1131巷13號
⏰ 11:00～20:00（周三公休）
☎️ 03 321 9968
LINE@：https://i.wooow.tw/R1FCx
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550779972133
官網：https://www.goodmeal.tw/