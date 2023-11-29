環境簡約，明亮挑高的複合式餐廳，中午沒有休息，一年四季蚵仔品質穩定就最大的特色，食材烹調沒有過多的調味，大推必點的手切鮮蚵滷肉飯，配上青菜、荷包蛋，豐富又好吃，另外珍珠鮮蚵、油條鮮蚵、現烤鮮蚵、各式肉類海鮮食蔬熱炒…等，每一道都份量不少，有單點也有套餐，還有提供兒童玩具與尿布台，也可以帶著毛孩一起來用餐，門口有設置專用的殘障車位與坡道可以推推車，不僅吃在地美食，也能感受人情味與設施的貼心。

那一天到東石漁人碼頭走走，經過7-11之後看到這家白色很可愛的招牌，上面寫著複合式和風味料理，讓我們好奇這裡到底是賣甚麼。

外觀長得像是民宿的建築就是店家的樣子，跟這裡其它家餐廳的風格很不一樣，自地自建，剛好在疫情的時候籌備，可以慢慢做，然後把一切都做好，從地基到建材，還有空間的整體設計都是店家親自挑選與到現場監工。

店門口有少數的停車格，但不用擔心萬一被停滿了，步行兩分鐘在先天宮前面有大型停車場。

雖然室內禁菸，但戶外還是有提供座位給需要的朋友。

有提供線上點餐，QR碼在文章下方招財貓的圖案裡，目前因為剛開幕沒有多久，營業額還不到國稅局核定需要開發票的金額，未來業績成長後，也會開立發票，店家有合法設立，目前有想開收據報帳的話是可以的......( 繼續閱讀文章 文內有招待乙次的通關密語 )