為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 三民路泰國蝦｜接地氣！大排檔式活蝦餐廳，俗又有力好吃到舔手指

三民路泰國蝦｜接地氣！大排檔式活蝦餐廳，俗又有力好吃到舔手指

2023-11-30 09:40:03 大手牽小手。玩樂趣 人氣：106
share
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：829篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：三民路泰國蝦
place桃園市桃園區三民路三段17號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 

桃園泰國蝦、活蝦料理推薦這家三民路泰國蝦，之前在桃園吃泰國蝦幾乎都去藝文特區的一品活蝦，後來一品活蝦收掉後就很少吃活蝦料理，後來在地老饕推薦我們這家三民路泰國蝦，網路上資料不多但三民路泰國蝦很受桃園鄉民們的喜愛，主打便宜大碗口味好的活蝦料理，而且營業時間到凌晨4點，是不少桃園人半夜吃蝦的好去處！

三民路泰國蝦｜交通方式、停車資訊

三民路泰國蝦就位在交通繁忙的三民路上，上下班時間車流量很大，附近的停車格比較少，停車不方便也是三民路泰國蝦的硬傷，不過很多在地人都是騎機車來買，到不會影響生意太多，開車的朋友就稍微繞一下找車位吧

三民路泰國蝦｜用餐環境

三民路泰國蝦有兩個店面，一邊是廚房料理區跟活蝦活魚的水槽，另一邊才是內用區，桌數不多，很容易客滿，用餐環境就是很老派的那種大排檔風格，牆壁上還有公蝦、母蝦的介紹，點餐不懂的可以看一下

餐具醬料自取，然後冰箱的飲料也是自取再跟老闆娘結帳，這裡還有提供手套，剝蝦不沾手貼心

三民路泰國蝦｜菜單

三民路泰國蝦的菜單也不會太複雜，總共有12種料理方式，所有蝦料理都是均一價，主要是分公蝦（650元）母蝦（600元），差別就看牆壁上的圖片介紹吧

點好蝦後，店員就會開始撈蝦料理，泰國蝦都是秤重，所以每一份泰國蝦數量根據大小隻也會有所不同，我是建議點母蝦就可以了，頭有橘紅色的蝦卵好吃！

這裡的胡椒蝦是用大甕煮的，只見廚師將一大勺特製的胡椒粉倒入大甕裡拌炒，香氣四溢，再用吹風機將胡椒蝦吹乾收汁，光看這步驟就知道一定好吃！

三民路泰國蝦｜推薦必點活蝦料理

烤蝦，活蝦簡單上粗鹽去烤，泰國蝦夠新鮮簡單鹽烤就非常好吃，蝦肉非常Ｑ彈鮮甜，而且蝦膏也是很飽滿那種，加上只有鹽的調味，更可以吃出活泰國蝦的鮮美甜度

胡椒蝦，胡椒蝦是用甕來燒，調味就是加入大量的胡椒，還會用吹風機吹，胡椒辣感十足，但胡椒香沒那麼重，吃起來很夠勁，活蝦口感真不是蓋的很彈牙

檸檬蝦，檸檬蝦算是很奇妙，如果光吃蝦幾乎沒有味道…..，但精髓是盤裡的檸檬汁調料，剝完蝦要沾著醬汁一起吃，酸酸辣辣的醬汁搭配活蝦，整個就是好吃到沒話說！

鹽酥蝦，必點！這個超強！我覺得美味度有超過胡椒蝦，大量的蒜末、蔥段跟活蝦拌炒，蒜香超濃郁，而且蒜味整個沁入蝦中，辣度蒜香都屬上乘！是好吃到舔手指的那種！

胡椒鳳螺，表現平平，我覺得可以把錢省下來多點蝦料理，直接就在鐵鍋中乾燒料理完成，藉由炙熱的鐵鍋內的熱循環來燜熟鳳螺，並且靠著熱氣再將胡椒氣味滲入鳳螺之中，不過這的胡椒香沒很濃，鳳螺倒是挺Ｑ彈的

清蒸珍珠石斑，也是活魚料理，不想清蒸也可以選鹽烤，石斑魚肉嫩中帶Ｑ，這裡清蒸還有家鹹冬瓜，吃起來鹹鹹甜甜的還不錯，而且活魚一隻才400元，可以

炒高麗菜，簡單蒜炒，火候有到，清脆爽甜，轉換口味正好

三民路泰國蝦雖然在網路上不太有名，但卻深受桃園當地居民的喜愛，他們以實惠的價格、份量十足，還有美味的新鮮活蝦料理聞名，雖然用餐環境稍嫌簡陋，但他的活蝦料理口味還算精緻且不貴，泰國蝦也是現撈沒話說，許多人一試就回不了頭啊，下回有機會經過，不妨來試試看唷！

 

三民路泰國蝦

地址：桃園市桃園區三民路三段17號

電話：03 332 0987

營業時間：16:00–04:00

三民路泰國蝦FB

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：三民路泰國蝦
  • 所在地址：臺灣桃園市桃園區三民路三段17號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:00-04:00
  • 店家電話：03 332 0987
  • 評價：★★★★

 

 

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

大胖肉焿中和莒光店｜老闆巡桌拿著水瓢幫大家續

新東南海鮮餐廳松山店｜人少不要來，懂點就會很

chevron_right
延伸閱讀

【台南 中西區】復古又寬敞的咖啡廳 不能錯過午後的陽光

 我是艾兒比！！

烹飪筆記│醬燒海苔板豆腐，用普通板豆腐做日式風味的料理

 Jennifer(真妮4)

雞大王甘蔗雞｜甘蔗雞煙燻香氣濃郁又嫩，還沒開攤就排成長龍的好吃甘蔗雞

 大手牽小手。玩樂趣
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：829篇

理想的假期是慢活不是奔波，是散步不是趕路。

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
黃老師私房料理 照片

黃老師私房料理

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
霸味薑母鴨桃園中正北店 照片

霸味薑母鴨桃園中正北店

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市蘆竹區
鼎新鵝肉飯玉里麵中原店 照片

鼎新鵝肉飯玉里麵中原店

4.87 (3人評鑑)

區域：桃園市中壢區
大龍城和味海鮮（藝文南平店） 照片

大龍城和味海鮮（藝文南平店）

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
張家土雞城 照片

張家土雞城

4.00 (1人評鑑)

區域：桃園市蘆竹區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up