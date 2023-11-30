桃園泰國蝦、活蝦料理推薦這家三民路泰國蝦，之前在桃園吃泰國蝦幾乎都去藝文特區的一品活蝦，後來一品活蝦收掉後就很少吃活蝦料理，後來在地老饕推薦我們這家三民路泰國蝦，網路上資料不多但三民路泰國蝦很受桃園鄉民們的喜愛，主打便宜大碗口味好的活蝦料理，而且營業時間到凌晨4點，是不少桃園人半夜吃蝦的好去處！

三民路泰國蝦｜交通方式、停車資訊

三民路泰國蝦就位在交通繁忙的三民路上，上下班時間車流量很大，附近的停車格比較少，停車不方便也是三民路泰國蝦的硬傷，不過很多在地人都是騎機車來買，到不會影響生意太多，開車的朋友就稍微繞一下找車位吧

三民路泰國蝦｜用餐環境

三民路泰國蝦有兩個店面，一邊是廚房料理區跟活蝦活魚的水槽，另一邊才是內用區，桌數不多，很容易客滿，用餐環境就是很老派的那種大排檔風格，牆壁上還有公蝦、母蝦的介紹，點餐不懂的可以看一下

餐具醬料自取，然後冰箱的飲料也是自取再跟老闆娘結帳，這裡還有提供手套，剝蝦不沾手貼心

三民路泰國蝦｜菜單

三民路泰國蝦的菜單也不會太複雜，總共有12種料理方式，所有蝦料理都是均一價，主要是分公蝦（650元）母蝦（600元），差別就看牆壁上的圖片介紹吧

點好蝦後，店員就會開始撈蝦料理，泰國蝦都是秤重，所以每一份泰國蝦數量根據大小隻也會有所不同，我是建議點母蝦就可以了，頭有橘紅色的蝦卵好吃！

這裡的胡椒蝦是用大甕煮的，只見廚師將一大勺特製的胡椒粉倒入大甕裡拌炒，香氣四溢，再用吹風機將胡椒蝦吹乾收汁，光看這步驟就知道一定好吃！

三民路泰國蝦｜推薦必點活蝦料理

烤蝦，活蝦簡單上粗鹽去烤，泰國蝦夠新鮮簡單鹽烤就非常好吃，蝦肉非常Ｑ彈鮮甜，而且蝦膏也是很飽滿那種，加上只有鹽的調味，更可以吃出活泰國蝦的鮮美甜度

胡椒蝦，胡椒蝦是用甕來燒，調味就是加入大量的胡椒，還會用吹風機吹，胡椒辣感十足，但胡椒香沒那麼重，吃起來很夠勁，活蝦口感真不是蓋的很彈牙

檸檬蝦，檸檬蝦算是很奇妙，如果光吃蝦幾乎沒有味道…..，但精髓是盤裡的檸檬汁調料，剝完蝦要沾著醬汁一起吃，酸酸辣辣的醬汁搭配活蝦，整個就是好吃到沒話說！

鹽酥蝦，必點！這個超強！我覺得美味度有超過胡椒蝦，大量的蒜末、蔥段跟活蝦拌炒，蒜香超濃郁，而且蒜味整個沁入蝦中，辣度蒜香都屬上乘！是好吃到舔手指的那種！

胡椒鳳螺，表現平平，我覺得可以把錢省下來多點蝦料理，直接就在鐵鍋中乾燒料理完成，藉由炙熱的鐵鍋內的熱循環來燜熟鳳螺，並且靠著熱氣再將胡椒氣味滲入鳳螺之中，不過這的胡椒香沒很濃，鳳螺倒是挺Ｑ彈的

清蒸珍珠石斑，也是活魚料理，不想清蒸也可以選鹽烤，石斑魚肉嫩中帶Ｑ，這裡清蒸還有家鹹冬瓜，吃起來鹹鹹甜甜的還不錯，而且活魚一隻才400元，可以

炒高麗菜，簡單蒜炒，火候有到，清脆爽甜，轉換口味正好

三民路泰國蝦雖然在網路上不太有名，但卻深受桃園當地居民的喜愛，他們以實惠的價格、份量十足，還有美味的新鮮活蝦料理聞名，雖然用餐環境稍嫌簡陋，但他的活蝦料理口味還算精緻且不貴，泰國蝦也是現撈沒話說，許多人一試就回不了頭啊，下回有機會經過，不妨來試試看唷！

三民路泰國蝦

地址：桃園市桃園區三民路三段17號

電話：03 332 0987

營業時間：16:00–04:00

三民路泰國蝦FB

店家/景點資訊

店家名稱：三民路泰國蝦

所在地址：臺灣桃園市桃園區三民路三段17號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:00-04:00

店家電話：03 332 0987

評價：★★★★

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