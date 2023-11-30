台北海鮮餐廳這家新東南海鮮餐廳松山店算是老字號又有口碑的台菜海鮮餐廳，新東南海鮮餐廳我家可以說是從小吃到大，我爸幾乎每隔一陣子就會來吃，尤其是新東南海鮮餐廳汀州店，應該吃過不下五十次，吃到連點菜阿姨都認識我們了，但一直也沒想到要寫，這天剛好跟朋友相約，有剛好帶了相機，就來記錄一下吧！

新東南海鮮餐廳松山店｜交通方式＆停車資訊

新東南海鮮餐廳松山店有代客泊車，費用是200元，建議停車去松山國小、八德立體停車場還比較便宜走過來也不用三分鐘，距離松山火車站跟捷運站也超近的！

新東南海鮮餐廳松山店｜用餐環境

新東南海鮮餐廳松山店的用餐環境相當高檔，全部都是大桌，再多人基本上都可以來這裡聚餐，桌與桌之間也很寬敞舒適，我們來的時候是平日中午，還有有很多訂位，用餐時間一到就很多人湧進餐廳

新東南海鮮餐廳松山店｜菜單、點餐方式

新東南海鮮餐廳松山店的線上菜單，除了菜單上的選項外點餐方式是去海鮮區挑海鮮，然後會現場秤重，看想要什麼海鮮就自己選，這裡的海鮮價位都不便宜，如果不會選就請阿姨幫你挑，如果覺得貴也不要不好意思退，換你負擔得起的海鮮吧

選好的海鮮就直接上秤子秤，覺得價錢OK才會拿去煮，今天點了兩隻旭蟹還不錯，澎湖來的大旭蟹，一般很少看到這麼大隻的，據熟客表示，新東南的海鮮會比較貴好像是因為他們都是挑好的，有先篩選過，基本上不太會挑到雷的海鮮

新東南海鮮餐廳松山店｜推薦海鮮料理

涼拌洋蔥，招待的，吃起來冰冰涼涼也很爽脆，調味是用日式和風醬，相當開胃，而且一送就是一大盤，大方！

荷葉蒸蝦，不是一般的白蝦，是用海蝦，鮮度夠吃起來就是鮮甜，就算是不沾醬光吃原味就很讚了，別看它小小隻，還挺好吃的

炒曼波魚，生鮮的曼波魚肉呈現半白透明狀，加上芹菜佐料一起拌炒，吃起來真的有夠Ｑ，牙齒咬下去回彈回來給你對抗的那種，魚肉有淡淡的甜鮮味，吃起來一點都不像魚肉，非常特別

蔥油九孔，可以選你要幾顆再去秤，我們八個人點八顆420元，活的九孔吃起來很有彈性，咬的時候還有充沛的肉汁感，只是蔥油調味有點不明顯，吃起來些微單調些

乾煎黑喉，原本是想點乾煎馬頭，但今天只有紅馬頭秤起來一尾要1600元，後來改黑喉，但黑喉魚肉挺單薄的，煎過之後縮的很小，廚師還幫我們分切好，魚皮煎得很脆香，魚肉也細緻，但鮮味不明顯，做乾煎感覺真的有點浪費了，清蒸應該會好很多

紫菜蚵煎蛋，算是新東南的招牌菜，可以選蚵或是吻仔魚，今天的蚵是澎湖野生石蚵，小小的沒啥存在感，但非常的鮮！然後紫菜是整個放滿的那種，每一口都可以吃到滿滿的紫菜，蛋也煎的很水嫩

避風塘旭蟹，今天的重頭戲旭蟹，兩千多兩隻，上桌超大一盤！蒜酥也是大方撒一大堆，新東南的蒜酥老實說應該是我吃過最強的，蒜酥金黃色很細，而且超酥蒜香又足，通常我都會把蒜酥打包回家煮稀飯或拌麵，超讚

旭蟹真的超大隻，而且肉超多！兩隻我們八個人也很夠吃，細緻豐滿的蟹肉搭配鹹香酥脆的蒜酥，在座的人都沈默了，吃螃蟹沒時間講話，大家都默默啃螃蟹＾＾

丁香臭豆腐，熟客才會點的料理，來這裡吃丁香魚！？新東南的丁香魚非常厲害，酥脆到一個不行而且又大隻，吃起來還有鮮味油香，但整體來說非常清爽，十足下酒菜來著，臭豆腐也是外酥內嫩，但跟丁香比起來還是略遜一籌

清蒸臭豆腐，新東南必點招牌！但我覺得好像沒以前好吃了，臭豆腐一樣夠臭，但鹹辣感變清爽了，不過整體來說還是很好吃的清蒸臭豆腐

香酥鮭魚骨邊肉鍋巴，菜單上面沒有特別私房菜，阿姨送給我們吃的（跟熟客來的好處^^），炸的酥脆鮭魚骨邊肉連骨頭都炸的酥化，可以連肉帶骨一起吃，而且有甜鹹的調味，吃起來超級涮嘴，搭配糯米椒跟鍋巴一起吃也很不錯

招待的炒高麗菜，清脆好吃

飯後水果，廚師還把果皮雕成小精靈，超可愛的

新東南海鮮餐廳我們八個人含飲料、服務費吃不到八千，而且服務也是很周到，期間一直都會來換盤子，有收服務費有被服務到，價位比我們預想的還要便宜了，但說真的新東南人少真的吃不太起來，起碼要6個人以上才好點菜，再來也很看點菜技術，最好可以找個熟客帶路會比較好點

新東南海鮮餐廳松山店

地址：台北市松山區八德路四段656號

電話：02 2748 9966

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:30

店家/景點資訊

店家名稱：新東南海鮮餐廳松山店

所在地址：臺灣台北市松山區八德路四段656號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：02 2748 9966

評價：★★★★★





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