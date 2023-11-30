

喜歡花海的你，不要錯過2023年的大寮花海季! 這次在高雄大寮的前庄、永芳里舉辦活動，弟噗媽這次主要是來前庄福德宮踩點!

地點可以導航"大寮前庄福德宮"( google map: https://maps.app.goo.gl/BX7m4ygvKoLMZzip9 )，花田都在田間小路，開車會非常不好停車。

建議汽車停在大寮捷運站二號出口外的停車場，跟著"前庄里福德宮"指標，



走路大約600公尺就可以看到花海。



明年是龍年，必拍的就是這個"龍鳳呈祥"!





前庄的向日葵都是一小區的，弟噗哥哥很害怕向日葵上的蜜蜂



一直催促我拍快一點，但還是很盡責的擺拍





拍完記得要走到前庄福德宮



因為有金色發財水



地板還有手繪可愛圖案可以拍照







11/25有舉辦寫生比賽(已結束)，11/30~12/3 有舉辦手作活動，可以網路報名。大師手繪圖案實在有夠厲害，要好好愛護喔!



這次來還遇到歌仔戲表演



福德宮旁是橘色的波斯菊，想拍橘色系列，一定要走來這裡才有喔!





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