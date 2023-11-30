為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 【高雄‧大寮】來大寮看花海~波斯菊、向日葵浪漫你心

【高雄‧大寮】來大寮看花海~波斯菊、向日葵浪漫你心

2023-11-30 09:50:06 DPM 人氣：108
share
窩客好文

DPM

發表篇數：332篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：高雄市 > 大寮區


喜歡花海的你，不要錯過2023年的大寮花海季! 這次在高雄大寮的前庄、永芳里舉辦活動，弟噗媽這次主要是來前庄福德宮踩點!
地點可以導航"大寮前庄福德宮"( google map: https://maps.app.goo.gl/BX7m4ygvKoLMZzip9  )，花田都在田間小路，開車會非常不好停車。
建議汽車停在大寮捷運站二號出口外的停車場，跟著"前庄里福德宮"指標，

走路大約600公尺就可以看到花海。

明年是龍年，必拍的就是這個"龍鳳呈祥"!

今年(2023年)的兔子也要來一拍


前庄的向日葵都是一小區的，弟噗哥哥很害怕向日葵上的蜜蜂


一直催促我拍快一點，但還是很盡責的擺拍



拍完記得要走到前庄福德宮


因為有金色發財水

地板還有手繪可愛圖案可以拍照



11/25有舉辦寫生比賽(已結束)，11/30~12/3 有舉辦手作活動，可以網路報名。大師手繪圖案實在有夠厲害，要好好愛護喔!


這次來還遇到歌仔戲表演


福德宮旁是橘色的波斯菊，想拍橘色系列，一定要走來這裡才有喔!


大寮美食:
-【高雄‧大寮】手作蛋餅&三明治&飯丸│自選白紫糯米，還有40種配料讓你選，現做健康中西早餐

-【高雄‧大寮】HAND WAY義式餐廳│Q彈薄pizza餅皮、平價美味義大利麵、好吃小鬆餅(外帶篇)【高雄‧大寮】HAND WAY義式餐廳│Q彈薄pizza餅皮、平價美味義大利麵、好吃小鬆餅(外帶篇)

-【高雄‧大寮】＜預約制＞森水農場(原尚美香草農場)|必喝冷凍"檸檬香茅綠茶"，可愛動物區餵動物、釣牛蛙、養菇、控窯、烤肉都可以

-【高雄‧大寮】川崎汕頭火鍋│平價好湯頭，汕頭、烏骨雞鴛鴦雙湯頭!肉質新鮮，必加獨家沙茶沾醬，備有免費停車場

-【高雄‧大寮】阿爸炒飯│口味多種，還有季節限定口味，炒飯炒麵、粥、湯通通有

-【高雄・大寮】舊振南漢餅文化館│傳統漢餅手作體驗、導覽、下午茶包套課程，也有抓周、喜餅手作體驗、免費參觀特展

-【高雄·大寮】酥皮雞卵糕（日本時代古早味）|35元好大一片雞蛋糕，脆脆邊邊餅乾、軟軟雞蛋糕

-【高雄‧大寮】(預約制)高雄就有的美拍多肉植物景觀餐廳"肉肉栽培研究所 • 多肉植物生態園區"
 

 

一起關注＂弟噗媽媽事花園＂吧~　
痞客邦  http://flowermei713.pixnet.net/blog
粉絲專頁https://www.facebook.com/QuarterGarden/
媽咪拜  https://mamibuy.com.tw/home/492581
Instagram  https://www.instagram.com/dpm2bb/

 

DPM好物挖挖 >>>https://www.facebook.com/groups/1272905879825566
孩子的專屬用品玩具這裡買＞＞＞http://lavida.me/F31Me3
安排旅遊住宿行程＞＞＞

 

    檢舉
    share
    chevron_left

    【高雄‧左營】Nordiska北歐北歐｜歐陸料理｜包

    【嘉義】原住民休息站

    chevron_right
    延伸閱讀

    【李向月連】彩燕禮盒～高濃度、低甜度，真正的燕窩，66%固形量的頂級燕窩禮盒！

     三三

    【高雄‧左營】Nordiska北歐北歐｜歐陸料理｜包場慶生｜高雄美食│

     DPM

    【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

     shouyadog

    【廚房家電】松木日式微晶IH電磁爐 MG-IC1109GT，高功率，無明火！

     三三
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    DPM

    發表篇數：332篇

    作者的其它文章

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up