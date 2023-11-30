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[食]新北 新店誠品裕隆城 吃燒肉加歡樂吧 一人最低只要390+10% 馬辣集團 個人烤肉 燒肉 ChaCha

2023-11-30 09:50:08 寶貝小飄 人氣：115
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：451篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新店區

造訪商家：燒肉ChaCha 個人和牛燒肉 新店裕隆城店
place新北市新店區中興路三段70號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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一人也可以吃A5和牛燒肉
馬辣集團旗下 個人烤肉 燒肉 ChaCha
現在來逛誠品裕隆城也可以吃到~
大口吃肉之餘，也別錯過自助吧吃到飽
凡是點選套餐系列，享無限暢飲暢食歡樂吧
有沙拉、湯品、飯類、、飲料、哈根達斯 無限享用
超划算的燒肉，最低一人只要 390+10%

近年來一個人燒肉店逐漸開始流行
許多燒肉新品牌就如雨後春筍般出現在你我面前~
今日來跟大家介紹的是來自馬辣集團旗下的新品牌燒肉 ChaCha
主打個人燒肉，除了提供單人座位，也有2-4人桌可供客席座位。
肉品的部分，嚴選「冷藏濕式熟成國際認證原塊肉品
提供日本A5和牛雪花極上厚切牛舌美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、
安格斯骨付牛小排、特A級松阪豬等不同肉品，標榜雙倍肉量開烤。
點套餐系列，可免費享用價值300元的歡樂吧
套餐加歡樂吧，一人最低只要390+10%，真的是挺划算的!!!

歡樂吧部分，提供小缽、漬物、食事、湯品、日式黑咖哩、
讚岐烏龍麵、台灣越光米、溫泉蛋等食材。
還有飲品及哈根達斯，以上都是無限量自取喔~
說真的光是歡樂吧無限享用就相當划算~!!!

貼心小叮嚀:用餐時間為60分鐘，限內用，無外帶打包。
單點歡樂吧，需同桌同消費。

點餐方式採手機掃碼點餐
操作起來相當容易上手，選擇好套餐後
就等待機器人為您上菜喔~

夢幻和牛套餐 夢幻見島和牛嫩肩莎朗 $790
副餐部分為四選三 特上牛胸腹肉/寶島健康豚嫩腿/黃金去骨嫩雞腿/酥烤七里香

寶島豚套餐 寶島健康豚嫩腿 $390
副餐部分為三選三 寶島健康豚嫩腿/黃金去骨嫩雞腿/酥烤七里香

大口吃燒肉，當然少不了解油膩的可口小菜
自助料理區提供韓式泡菜、海帶絲、柚香蘿蔔片
搭配燒肉的白飯嚴選台灣越光米，大口吃 白飯吃到飽~
還可在白飯上淋上香噴噴的日式黑咖哩~ 哇….真豐盛!!!

燒肉 ChaCha 就位於新開幕的新店誠品裕隆城內
逛街購物之餘，也可以飽足一餐~也是挺不錯的!!
尤其點選套餐最低只要390+10%，如果想要吃和牛最低為790+10%
套餐享歡樂吧無限食用，光這點算划算的~
不吃飯也可以吃Q彈可口的讚岐烏龍麵，記得加顆溫泉蛋及魚卵
吃一碗不夠，就在來一碗，不用擔心吃不飽!!
飯後哈根達斯記得來上一球~
但如果光吃哈根達斯就讓你值回票價?? XD~

記得結帳出示誠品行動會員卡，可累積消費點數
(裕隆城會員同步可累積，開啟裕隆城APP 掃描發票即可累積完成)

燒肉ChaCha個人和牛燒肉-新店裕隆城店
新北市新店區中興路三段70號3樓L-307

營業時間：11:00-21:30 (週五週六至22:00)
電話 (02)2910-0473

線上訂位:
https://inline.app/booking/-N4lEgXCbm_NPwc9SFao:inline-live-2/-NfTqsnJ5-cBN9b8T08n

 

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