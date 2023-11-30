一人也可以吃A5和牛燒肉

馬辣集團旗下 個人烤肉 燒肉 ChaCha

現在來逛誠品裕隆城也可以吃到~

大口吃肉之餘，也別錯過自助吧吃到飽

凡是點選套餐系列，享無限暢飲暢食歡樂吧

有沙拉、湯品、飯類、、飲料、哈根達斯 無限享用

超划算的燒肉，最低一人只要 390+10%

近年來一個人燒肉店逐漸開始流行

許多燒肉新品牌就如雨後春筍般出現在你我面前~

今日來跟大家介紹的是來自馬辣集團旗下的新品牌燒肉 ChaCha

主打個人燒肉，除了提供單人座位，也有2-4人桌可供客席座位。

肉品的部分，嚴選「冷藏濕式熟成國際認證原塊肉品」

提供日本A5和牛雪花、極上厚切牛舌、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、

安格斯骨付牛小排、特A級松阪豬等不同肉品，標榜雙倍肉量開烤。

凡點套餐系列，可免費享用價值300元的歡樂吧

套餐加歡樂吧，一人最低只要390+10%，真的是挺划算的!!!

歡樂吧部分，提供小缽、漬物、食事、湯品、日式黑咖哩、

讚岐烏龍麵、台灣越光米、溫泉蛋等食材。

還有飲品及哈根達斯，以上都是無限量自取喔~

說真的光是歡樂吧無限享用就相當划算~!!!

貼心小叮嚀:用餐時間為60分鐘，限內用，無外帶打包。

單點歡樂吧，需同桌同消費。

點餐方式採手機掃碼點餐

操作起來相當容易上手，選擇好套餐後

就等待機器人為您上菜喔~

夢幻和牛套餐 夢幻見島和牛嫩肩莎朗 $790

副餐部分為四選三 特上牛胸腹肉/寶島健康豚嫩腿/黃金去骨嫩雞腿/酥烤七里香

寶島豚套餐 寶島健康豚嫩腿 $390

副餐部分為三選三 寶島健康豚嫩腿/黃金去骨嫩雞腿/酥烤七里香

大口吃燒肉，當然少不了解油膩的可口小菜

自助料理區提供韓式泡菜、海帶絲、柚香蘿蔔片

搭配燒肉的白飯嚴選台灣越光米，大口吃 白飯吃到飽~

還可在白飯上淋上香噴噴的日式黑咖哩~ 哇….真豐盛!!!

燒肉 ChaCha 就位於新開幕的新店誠品裕隆城內

逛街購物之餘，也可以飽足一餐~也是挺不錯的!!

尤其點選套餐最低只要390+10%，如果想要吃和牛最低為790+10%

套餐享歡樂吧無限食用，光這點算划算的~

不吃飯也可以吃Q彈可口的讚岐烏龍麵，記得加顆溫泉蛋及魚卵

吃一碗不夠，就在來一碗，不用擔心吃不飽!!

飯後哈根達斯記得來上一球~

但如果光吃哈根達斯就讓你值回票價?? XD~

記得結帳出示誠品行動會員卡，可累積消費點數

(裕隆城會員同步可累積，開啟裕隆城APP 掃描發票即可累積完成)

燒肉ChaCha個人和牛燒肉-新店裕隆城店

新北市新店區中興路三段70號3樓L-307

營業時間：11:00-21:30 (週五週六至22:00)

電話 (02)2910-0473

線上訂位:

https://inline.app/booking/-N4lEgXCbm_NPwc9SFao:inline-live-2/-NfTqsnJ5-cBN9b8T08n

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