相傳中原大學內有間超美的景觀餐廳，這裡擁有超大落地窗，戶外就是美麗的校園景緻，室內空間寬敞舒適，平價就能享受網美級用餐環境，每人低消一份餐點，就可以在景觀餐廳內享用美食，享受簡單美好午後時光。

誰說浪漫一定要花大錢，隱身在中學大學內就有清新明亮有質感咖啡廳，最低60元起就能在此用餐，180元就有下午茶套餐。

按讚追蹤就送折價卷，凡消費主餐送薯條或特調。

茶水自取，不收服務費，用餐時間不限，平價有質感網美餐廳。影片分享

整體用餐空間明亮寬敞，每個角落佈置也都相當用心好拍

平日限定義式超值午餐99元起，加50元就有套餐。價位超親民的～

最新DM，實際DM以店家為主。最低60元起。

下午茶套餐180元，生乳捲單點：100元，熱水果茶單點：120元

美式咖啡90元，餐點平價，重點是美景無價～

低消一杯飲品或餐點，就可以讓你在景觀餐廳一邊喝著咖啡，一邊欣賞校園美景，真是人生中的一大享受，成為桃園最佳約會首選。

校園內也有星巴克咖啡

凡用餐可扺停車，消費200元抵一小時停車費。

Armena Coffee 阿曼娜咖啡：桃園市中壢區中北路200號中原大學-活動中心；營業時間：11：00-19:00

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