↑八二親食~以八蔬二葷~五色食藝為經營理念

八蔬代表80%的蔬食~20%的葷食及健康五色料理

以新鮮食材烹調健康美食~味覺與視覺的新享受~

↑是的~小青又在電子報及窩客島的臉書粉絲團

看到適合假日走逛~吃美食的好地方~新竹的將軍村~

↑112年11月25日週六~出發~但今日出門有點晚

所以小塞車~來到這裡都快中午12點了~

↑天氣真好~曬曬太陽也不熱~走在老眷村重建改造的將軍村

非常的有文青風格~非常的舒適愜意~

↑小青雖不是眷村長大的小孩~但鄰居街坊

多數都是外省藉的伯伯阿姨們~唸書後

也遇到不少眷村子弟~沒錯~我親愛的菁同學~就是喔~

↑結婚後~住在三峽的慈仁二村~小孩在眷村長大

所以~小青也算半個眷村小孩囉~

↑走逛之餘~重點是找午餐~前進八二親食

它就在假日巿集的旁邊~非常的好找~

↑客滿需掃QR code等候電話通知~

↑我們沒有離開~在此等著~小青就到處拍拍囉~

↑服務員妹妹看我們沒離開~便親切的招呼

要我們先看菜單~有疑問都可詢問

確認有位子就可以立馬點餐~才不會太餓~

↑本店不收服務費~尖峰用餐時段是70分鐘

看這營業時間~中午是沒有休息的

但正確資訊~還是要與店家再詢問過~才能確定~

↑菜單上選擇非常多樣~石鍋米線可換白飯~米飯定食

日式雜炊~蔬果壽司~各式飲品~手工甜點等

若有全素~五辛素或蛋奶素~點餐時告知

食材都可依各人需求做調整~

↑看起來坐位不多~左邊為多人座位區~右邊則是2人座位區

也可併桌服務~機動性蠻高的~

↑不收服務費的狀態下~茶水~餐具都請自取喔~

↑等約20分不到~進場囉~小青立馬點餐

果然比同時進場客人~早用到餐食~

↑又是一間以日式風格的裝潢~搭配木製桌椅

黃色網狀燈具~帶來滿滿的暖意~

↑本店是以機器貓送餐~再搭配服務員協助桌邊服務

機器貓出場~總是吸引大家的目光~

↑爸爸點的剝皮辣椒桑拿米線豬~換白飯270元

服務員端上桌~含三品小菜~豬肉片竟是生的~

↑沒錯~店家用這石鍋~放入烤箱加熱後再盛裝食材

上桌後~服務員倒入湯底~石鍋遇到熱湯~會怎樣呢~

↑哇~滾沸冒煙~整個場景感覺好精彩

空氣瀰漫著~剝皮辣椒的香味及辣勁

小青好像有稍被嗆到的fu~肉片竟然熟了~太厲害了~

↑小青點的蒲燒茄子佐烤時蔬五穀飯290元

含六品小菜~漬物~~沙拉~煮物~揚物~蒸物~吸物

哈~就是有湯~醃白蘿蔔~蒸的地瓜~魯的白蘿蔔~沙拉

和好吃軟Q蒸蛋~十足的營養美味~

↑要介紹一下~這個烤茄子~是嚴選日本蛋茄

嗯~的確與小青知道的茄子長的不太一樣

碳烤後的茄子再刷上主廚特調醬汁~

↑一份桑拿米線換白飯~一份蒲燒茄子佐烤時蔬

搭配三品及六品套餐~看起來色香味十足

令人食指大動~

↑吃飯前~合影先~在這美美日式風格的八二親食留影~

↑點了二杯飲料~各折30元

左~冰蜂密檸檬氣泡飲130元

右~香檬柚子茶熱140元

↑小青喝熱的柚子茶~香濃味美~好喝~

↑吃飽喝足~將軍村週末巿集上場~今日攤商雖然不多

還是吸引不少像小青一樣的遊客~駐足觀看

甚至有喜歡的就出手購買~

↑社區活動中心也在這園區裡

現在時間大約2點左右~社區媽媽在上太極拳課程

熱身暖身操~若不是剛吃飽飽~小青也想跟著一起運動~

↑活動中心前面還有一個小小防空洞

小孩在那鑽來鑽去~活動力真強~甚是可愛~

↑將軍村的手遊寶可夢補給站~截圖留影~

↑離開將軍村~我們往巨城移動~來感受滿滿的耶誕氣息~

↑店家資訊

店名~八二親食 將軍村店

地址~新竹巿東區金城一路67號

電話~03-5725566

交易方式僅收現金喔