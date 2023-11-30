↑八二親食~以八蔬二葷~五色食藝為經營理念
八蔬代表80%的蔬食~20%的葷食及健康五色料理
以新鮮食材烹調健康美食~味覺與視覺的新享受~
↑是的~小青又在電子報及窩客島的臉書粉絲團
看到適合假日走逛~吃美食的好地方~新竹的將軍村~
↑112年11月25日週六~出發~但今日出門有點晚
所以小塞車~來到這裡都快中午12點了~
↑天氣真好~曬曬太陽也不熱~走在老眷村重建改造的將軍村
非常的有文青風格~非常的舒適愜意~
↑小青雖不是眷村長大的小孩~但鄰居街坊
多數都是外省藉的伯伯阿姨們~唸書後
也遇到不少眷村子弟~沒錯~我親愛的菁同學~就是喔~
↑結婚後~住在三峽的慈仁二村~小孩在眷村長大
所以~小青也算半個眷村小孩囉~
↑走逛之餘~重點是找午餐~前進八二親食
它就在假日巿集的旁邊~非常的好找~
↑客滿需掃QR code等候電話通知~
↑我們沒有離開~在此等著~小青就到處拍拍囉~
↑服務員妹妹看我們沒離開~便親切的招呼
要我們先看菜單~有疑問都可詢問
確認有位子就可以立馬點餐~才不會太餓~
↑本店不收服務費~尖峰用餐時段是70分鐘
看這營業時間~中午是沒有休息的
但正確資訊~還是要與店家再詢問過~才能確定~
↑菜單上選擇非常多樣~石鍋米線可換白飯~米飯定食
日式雜炊~蔬果壽司~各式飲品~手工甜點等
若有全素~五辛素或蛋奶素~點餐時告知
食材都可依各人需求做調整~
↑看起來坐位不多~左邊為多人座位區~右邊則是2人座位區
也可併桌服務~機動性蠻高的~
↑不收服務費的狀態下~茶水~餐具都請自取喔~
↑等約20分不到~進場囉~小青立馬點餐
果然比同時進場客人~早用到餐食~
↑又是一間以日式風格的裝潢~搭配木製桌椅
黃色網狀燈具~帶來滿滿的暖意~
↑本店是以機器貓送餐~再搭配服務員協助桌邊服務
機器貓出場~總是吸引大家的目光~
↑爸爸點的剝皮辣椒桑拿米線豬~換白飯270元
服務員端上桌~含三品小菜~豬肉片竟是生的~
↑沒錯~店家用這石鍋~放入烤箱加熱後再盛裝食材
上桌後~服務員倒入湯底~石鍋遇到熱湯~會怎樣呢~
↑哇~滾沸冒煙~整個場景感覺好精彩
空氣瀰漫著~剝皮辣椒的香味及辣勁
小青好像有稍被嗆到的fu~肉片竟然熟了~太厲害了~
↑小青點的蒲燒茄子佐烤時蔬五穀飯290元
含六品小菜~漬物~~沙拉~煮物~揚物~蒸物~吸物
哈~就是有湯~醃白蘿蔔~蒸的地瓜~魯的白蘿蔔~沙拉
和好吃軟Q蒸蛋~十足的營養美味~
↑要介紹一下~這個烤茄子~是嚴選日本蛋茄
嗯~的確與小青知道的茄子長的不太一樣
碳烤後的茄子再刷上主廚特調醬汁~
↑一份桑拿米線換白飯~一份蒲燒茄子佐烤時蔬
搭配三品及六品套餐~看起來色香味十足
令人食指大動~
↑吃飯前~合影先~在這美美日式風格的八二親食留影~
↑點了二杯飲料~各折30元
左~冰蜂密檸檬氣泡飲130元
右~香檬柚子茶熱140元
↑小青喝熱的柚子茶~香濃味美~好喝~
↑吃飽喝足~將軍村週末巿集上場~今日攤商雖然不多
還是吸引不少像小青一樣的遊客~駐足觀看
甚至有喜歡的就出手購買~
↑社區活動中心也在這園區裡
現在時間大約2點左右~社區媽媽在上太極拳課程
熱身暖身操~若不是剛吃飽飽~小青也想跟著一起運動~
↑活動中心前面還有一個小小防空洞
小孩在那鑽來鑽去~活動力真強~甚是可愛~
↑將軍村的手遊寶可夢補給站~截圖留影~
↑離開將軍村~我們往巨城移動~來感受滿滿的耶誕氣息~
↑店家資訊
店名~八二親食 將軍村店
地址~新竹巿東區金城一路67號
電話~03-5725566
交易方式僅收現金喔