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新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美食~味覺與視覺的新享受~

2023-11-30 10:30:21 小青姐姐 人氣：88
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：193篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：八二親食 將軍村
place新竹市東區金城一67號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   新竹將軍村八二親食~

   ↑八二親食~以八蔬二葷~五色食藝為經營理念

   八蔬代表80%的蔬食~20%的葷食及健康五色料理

   以新鮮食材烹調健康美食~味覺與視覺的新享受~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑是的~小青又在電子報及窩客島的臉書粉絲團

    看到適合假日走逛~吃美食的好地方~新竹的將軍村~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑112年11月25日週六~出發~但今日出門有點晚

    所以小塞車~來到這裡都快中午12點了~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑天氣真好~曬曬太陽也不熱~走在老眷村重建改造的將軍村

    非常的有文青風格~非常的舒適愜意~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑小青雖不是眷村長大的小孩~但鄰居街坊

    多數都是外省藉的伯伯阿姨們~唸書後

    也遇到不少眷村子弟~沒錯~我親愛的菁同學~就是喔~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑結婚後~住在三峽的慈仁二村~小孩在眷村長大

    所以~小青也算半個眷村小孩囉~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~ 

   新竹將軍村八二親食~

  ↑走逛之餘~重點是找午餐~前進八二親食

    它就在假日巿集的旁邊~非常的好找~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑客滿需掃QR code等候電話通知~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑我們沒有離開~在此等著~小青就到處拍拍囉~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新     

   新竹將軍村八二親食~

   新竹將軍村八二親食~

  ↑服務員妹妹看我們沒離開~便親切的招呼

    要我們先看菜單~有疑問都可詢問

    確認有位子就可以立馬點餐~才不會太餓~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑本店不收服務費~尖峰用餐時段是70分鐘

    看這營業時間~中午是沒有休息的

    但正確資訊~還是要與店家再詢問過~才能確定~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑菜單上選擇非常多樣~石鍋米線可換白飯~米飯定食

    日式雜炊~蔬果壽司~各式飲品~手工甜點等

    若有全素~五辛素或蛋奶素~點餐時告知

    食材都可依各人需求做調整~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新    

   新竹將軍村八二親食~

  ↑看起來坐位不多~左邊為多人座位區~右邊則是2人座位區

    也可併桌服務~機動性蠻高的~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑不收服務費的狀態下~茶水~餐具都請自取喔~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑等約20分不到~進場囉~小青立馬點餐

    果然比同時進場客人~早用到餐食~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

   新竹將軍村八二親食~

  ↑又是一間以日式風格的裝潢~搭配木製桌椅

    黃色網狀燈具~帶來滿滿的暖意~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新   

   新竹將軍村八二親食~

  ↑本店是以機器貓送餐~再搭配服務員協助桌邊服務

    機器貓出場~總是吸引大家的目光~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

   新竹將軍村八二親食~

  ↑爸爸點的剝皮辣椒桑拿米線豬~換白飯270元

    服務員端上桌~含三品小菜~豬肉片竟是生的~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

   新竹將軍村八二親食~ 

  ↑沒錯~店家用這石鍋~放入烤箱加熱後再盛裝食材

    上桌後~服務員倒入湯底~石鍋遇到熱湯~會怎樣呢~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑哇~滾沸冒煙~整個場景感覺好精彩

    空氣瀰漫著~剝皮辣椒的香味及辣勁

    小青好像有稍被嗆到的fu~肉片竟然熟了~太厲害了~新竹將軍村八二親食mama kim~八蔬二葷~五色食藝~以新

   新竹將軍村八二親食~

  ↑小青點的蒲燒茄子佐烤時蔬五穀飯290元

    含六品小菜~漬物~~沙拉~煮物~揚物~蒸物~吸物

    哈~就是有湯~醃白蘿蔔~蒸的地瓜~魯的白蘿蔔~沙拉

    和好吃軟Q蒸蛋~十足的營養美味~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

   新竹將軍村八二親食~

  ↑要介紹一下~這個烤茄子~是嚴選日本蛋茄

    嗯~的確與小青知道的茄子長的不太一樣

    碳烤後的茄子再刷上主廚特調醬汁~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

   新竹將軍村八二親食~

  ↑一份桑拿米線換白飯~一份蒲燒茄子佐烤時蔬

    搭配三品及六品套餐~看起來色香味十足

    令人食指大動~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

   新竹將軍村八二親食~

  ↑吃飯前~合影先~在這美美日式風格的八二親食留影~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

   新竹將軍村八二親食~

  ↑點了二杯飲料~各折30元

    左~冰蜂密檸檬氣泡飲130元

    右~香檬柚子茶熱140元

   新竹將軍村八二親食~

  ↑小青喝熱的柚子茶~香濃味美~好喝~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

   新竹將軍村八二親食~

   新竹將軍村八二親食~

   新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

  ↑吃飽喝足~將軍村週末巿集上場~今日攤商雖然不多

    還是吸引不少像小青一樣的遊客~駐足觀看

    甚至有喜歡的就出手購買~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美   

   新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

  ↑社區活動中心也在這園區裡   

    現在時間大約2點左右~社區媽媽在上太極拳課程

    熱身暖身操~若不是剛吃飽飽~小青也想跟著一起運動~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

   新竹將軍村八二親食~

  ↑活動中心前面還有一個小小防空洞

    小孩在那鑽來鑽去~活動力真強~甚是可愛~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

 新竹將軍村八二親食~

  ↑將軍村的手遊寶可夢補給站~截圖留影~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

   新竹將軍村八二親食~

  ↑離開將軍村~我們往巨城移動~來感受滿滿的耶誕氣息~新竹將軍村八二親食~八蔬二葷~五色食藝~以新鮮食材烹調健康美

   新竹將軍村八二親食~

     ↑店家資訊

    店名~八二親食 將軍村店

    地址~新竹巿東區金城一路67號

    電話~03-5725566

    交易方式僅收現金喔

文章標籤

新竹將軍村 將軍村八二親食 八二親食 八蔬二葷 五色食藝 味覺與視覺的新享受 週末巿集 免費親子景點
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