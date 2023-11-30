假日建議要預約的天美土雞城，朋友極力推薦的在地美食

不用跑山上，鄰近市區隱藏於86交流道旁的土雞城私房料理

創立於2017年，自家養殖的土雞製作出眾多私房料理

還有季節性餐點美食，深受很多旅客、團客都會包場

平日來很多科學園區、商務客都會來聚餐

有包廂唷~~~環境很簡約純樸，充滿人情味的 天美土雞城

招牌桶仔雞、土雞私房料理，都是使用自家養的野放山土雞

很新鮮口感Q彈，還有必吃的豆乳雞、麻油雞米糕，都是我們家的愛

需先預約:鹽焗雞、桶仔雞、麻油雞米糕

包廂只要低消3000元，團體獨立空間可以容納70人



天美土雞城、隱藏版美食、在地美食 (原86美土雞城)

位置：台南市仁德區崑崙路502巷8號

電話： 06 270 8778、0955197840、0938095056

營業時間：11:00~14:00、17:00~21:00 週一公休

粉絲團：Facebook

隱藏在86快速道路美食，果然要有朋友帶路才知道的台南隱藏版美食

鄰近十鼓文創園區、奇美美術館，吃飯聚餐更便利

下交流道，轉個彎進來就到了

廣場都可以免費停車

我們還蠻常來台南旅遊吃美食，朋友推薦這間低調巷弄的天美土雞城

推薦給大家，不用跑山上也能美味土雞美食、私房料理

有開放式空間、獨立包廂

包廂只要低消3000元，團體獨立空間可以容納70人，還無需服務費唷!

可以先打電話預訂，假日人潮真的很多

連我們平常日來用餐都很多人~

包廂只要低消3000元，團體獨立空間可以容納70人，大型聚餐可以先預約

櫃台牆面很多藝人、名人的簽名

天美土雞城 菜單

看了菜單更餓，有先預訂了桶仔雞、麻油雞米糕

來台南當然要吃麻油雞米糕阿~

採用自助打包唷!!

特製的蒜頭醬油很古早味，可以搭配雞肉吃

人多建議就先預約包廂，用餐吃飯就能擁有自家空間

胡椒白菜雞(新品)

很多土雞湯品可以選，老闆推薦新出的 胡椒白菜雞

這款秋冬吃真的很棒，自家調配的胡椒滋潤雞湯

推薦給愛喝湯、喜歡香濃胡椒味道的饕客

湯頭帶出胡椒層次香氣，白菜、高麗菜、蒜頭都滲入雞湯內

還有大蒜香氣提味，讓湯頭更多層次溫暖好喝

土雞肉比較帶有Q度，整個帶出胡椒香氣

連白菜都很細嫩好咀嚼唷~

手工雞油麵線

使用台南關廟日曬麵，搭配自家煸的油蔥、淋上桶仔雞滴下來的雞油

油蔥香氣很夠味，口味不死鹹帶出麵線本身的鹹香提味就好好吃

不油膩，而且關廟日曬麵線口感比較Q，讓麵條好吃不會擔心爛爛口感

好吃秒殺的手工雞油麵線，聞到香氣大家都餓了

蒜味大蛤蠣

好吃新鮮推薦，使用大量的蒜頭提出蛤蠣的鮮味

真的是大蛤蠣，都是挑過而且吐沙過唷!

蒜頭也是好食材，多吃有益健康

每一顆蛤蠣都很肥美飽滿，很香甜自然鹹香好吃

連蒜頭都是我的愛，綿密帶有蒜頭本身的甜味

比較耗時間的桶仔雞，建議要預約唷~

沒你們沒訂，現場就要等很久或者吃不到

桶仔雞

金黃色澤外皮還是脆皮的，帶出鹽烤香氣

都會給滴出來的精華雞油，可以沾肉吃或者淋上白飯唷~

會附上手套，可自行切割成喜歡的大小

金黃色澤的雞油，淋上白飯也相當好吃

老闆說重量高達3斤，很肥美、皮很薄

光是拿起來就能感受到外皮的薄脆，整個肉汁都鎖在裡面

熱呼呼吃最好吃

酥脆外皮帶出鹹香，肉質很Q彈帶軟嫩

光是原味就讓人很愛了，大口大口吃雞腿最過癮

可以沾上胡椒或者雞油提味，這裡的雞油算很爽口，不是那種很油膩不好入口的

幫大家手撕好，夾取分享吃

麻油雞米糕

我一直都很期待的麻油雞米糕，台南麻油米糕一直都很有名

很多人推薦來天美土雞城一定要吃到麻油雞米糕

遵循古法製作，端上來就聞到麻油香

整個味蕾都開了，裡面還有很多雞肉可以享用

雞翅外皮很軟嫩，好咀嚼帶出麻油香

麻油雞米糕真的好好吃，米飯都很入味，整個帶出優雅麻油香

不是那種過於濃厚，而且很懷舊風味，米飯還帶有軟Q口感

極力推薦必點，我們超愛!!!

雞油拌飯

雞油也是獨家秘製，不是桶仔雞的雞油

搭配油蔥，爽口鹹香卻不會過於油膩

雞油香氣瀰漫，白飯帶有Q度

光是香氣就很迷人，就可以扒上好幾口

人多一下子就點滿一整桌了

活力菜

生長在土地的野菜，日本引進的活力野菜

活力菜像台灣野菜黑甜仔菜（有機無需噴藥），帶有麻油香氣提味

營養價值很高，帶有蒜香提味

葉子很細嫩，入口好咀嚼，吃肉也要吃菜菜

我們都會點一些市面少吃到的菜色、私房料理

清蒸泰式檸檬魚

絕對開胃的泰式檸檬魚，南洋酸辣度帶出鱸魚的鮮味

魚肉很多，稍微滾一下讓泰式醬汁滲入提味

鱸魚肉很細膩，帶有表面膠質

整個酸辣香氣湧上來，味蕾馬上開啟

豆乳雞

大家期待的豆乳雞來了，也是土雞城必點招牌，大人小孩都愛吃

帶有香甜滋味，豆乳香氣讓雞肉好好吃

土雞口感比較Q彈，咀嚼香氣越來越散發出雞肉甜味與豆乳香氣

豆乳雞使用三種釀製豆腐乳醃製入味才會使用

堅持不使用工廠快速製作的豆腐乳

私房料理豆乳雞好吃推薦必點

好吃絕對必點，加上油炸處理細膩好吃酥脆不油唷!

讓孩子也搶吃的豆乳雞，人數多用餐建議就點大份，才夠分享

金黃芋球

飯後必吃的金黃芋球，很多辦桌都會出現的飯後甜點

外皮很酥脆，帶出軟Q芋頭香氣與鹹香蛋黃

胡椒白菜湯熬煮到後面更好吃，整個蛤蠣甜味、胡椒香、白菜甜味都滲入湯頭

湯頭真的不夠喝阿~~~家人都很愛喝湯!

土雞肉可以沾上蒜頭醬，很古早味沾醬

份量很足夠，價格也算親民唷

市區可以吃到這麼好品質土雞城，太棒了!

餐點樣式很多，讓我們家人很喜歡

不僅新鮮度不錯，菜色不油膩、不擔心過於重口味(不是那種死鹹的)

天美土雞城、隱藏版美食、在地美食 (原86美土雞城)

位置：台南市仁德區崑崙路502巷8號

電話： 06 270 8778、0955197840、0938095056

營業時間：11:00~14:00、17:00~21:00 週一公休

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