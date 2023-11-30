這家新開幕的深夜質感火鍋店〔 狩鍋 〕竟然營業到凌晨五點，單人套餐最低288元起就有吃到飽自助吧，單人千元有找就吃得到鱈場蟹，還有當月壽星四人同行一人免費優惠【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 狩鍋 〕交通

👣〔 狩鍋 〕環境

◆ 整體走一個奶茶色的木質調裝潢，搭配金屬吊燈營造溫暖有質感的微奢華氛圍感。

用餐空間滿寬敞的，有2~4人的沙發半隔間座位，也有適合多人聚餐的長桌喔。

桌上都有附服務鈴，需要清潔、加湯直接按就有人過來桌邊服務很方便。

自助吧有多種醬料可選擇，喜歡重口味的推微辣腐乳醬，很夠味。

套餐本身都有附全原型蔬菜的菜盤，自助吧還有幾種葉菜跟多種火鍋料可吃喔。

另外肉燥飯、咖啡、飲料、汽水也都任你吃

霜淇淋還有多種配料可以加，直接升級豪華版甜點～

👣〔 狩鍋 〕餐點

📌鱈場蟹海陸饗宴 雙人套餐$1788

📌豆腐紙$58 📌煙花豆腐$38

▫️雙人套餐有三個肉盤、海鮮盤、兩個菜盤、甜點，份量很豐富！可以選兩種湯頭，當天點的胡椒豬骨、招牌石狩辣味奶香，都很香濃，而且他們加湯都是加原湯很實在。

套餐的肉塔有三盤肉，搭配的是：安格斯板腱牛、藍絲帶五花牛、香草豬霜降，份量非常足夠， 肉質都還不錯，煮起來很軟嫩，尤其香草豬雖然看起來帶點肥，但是吃起來完全不會噁心的肥肉感、軟Q而且沒有腥味，可以放心吃。

超霸氣海鮮盤，這一盤就值回票價啦～ 全部都很新鮮，尤其是主角鱈場蟹，口感非常鮮甜飽滿又緊實真的好讚，外面隨便一份就要好幾百上千耶。另外還有北海道干貝、鮭魚、扇貝、季節魚片、小花枝、蛤蠣、白蝦。我特別喜歡肥嫩小花枝，一口一個咬開會爆汁！

單點的品項很多，有比較少見的豆腐紙、涮一秒就能吃，吸飽湯汁很滿足！以及像藝術品的煙花豆腐，軟綿綿入口即化，光煮的過程就很療癒～

最後還有一人份精緻甜點，當天吃到的是檸檬塔，塔皮酥脆酸酸甜甜很解膩喔。

👣〔 狩鍋 〕優惠活動

當月壽星享四人同行一人免費🎂

（若餐點不同則以價高者結算，贈送套餐仍計服務費）

👣〔 狩鍋 〕店家資訊

★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★

📍台中市北區漢口路四段72-1號

📍11:30～05:00（03:30最後點餐）

📍04 2297 0006

📍低消一份套餐。用餐100分鐘。10%服務費。

📍FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100094901954435

👣〔 狩鍋 〕菜單

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