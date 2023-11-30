台中下午茶推薦/台中甜點推薦，超好吃的北海道芝士燒、北海道生乳達茲登陸台中!!全新芝士蛋糕品牌Cheese Talk，於11/27-12/26台中新光推出快閃櫃，每天限定出爐一開賣就秒殺，排隊人潮不斷，太晚去可是買不到啊~

Cheese Talk只有這裡買的到

全新芝士蛋糕品牌「Cheese Talk」由點心主廚親赴日本考察，向巴斯克乳酪的酒井雅秀師傅學習，傳承自北海道雙層芝士蛋糕製法，調和數種奶油乳酪烘烤出濃厚綿密的下層，再使用北海道高梨乳酪製作口感輕盈的上層慕斯，兩種口感的乳酪風味，香濃不膩，令人無法抗拒的美味。

雪藏草莓芝士燒則是添加自己熬煮的台灣草莓果醬做成草莓芝士，再放入整顆新鮮草莓，多層次的美味一吃就愛上。

目前沒有實體店面，期間限定只有在11/27-12/26台中新光、12/15-01/03 台北忠孝sogo、1/03-02/18新竹巨城等3家百貨快閃店買的到。

Cheese Talk台中快閃店

Cheese Talk台中快閃店地點在新光三越台中店B2手扶梯旁，搭手扶梯下樓就可以看到Cheese Talk的大型背板。

真的不誇張!!百貨公司11點開門，我們11點多直衝B2，竟然已經排了這麼多人!!

排隊人潮已經排到轉彎處，真的生意爆炸好~

一邊排隊，一邊跟前面的小姐聊天，她說前一天下午4點來買已經賣光收攤，今天特地11點多就來排隊。

後來問店員，說每天都是開賣2小時內賣光光，提醒大家一定要早點來買才不會買不到捶心肝~

攤位上只賣4種商品，首先看到這個很像牛粒的是北海道芝士達茲及草莓生乳達茲，我看每個人都是4盒以上結帳，前面還有人一次買10盒，難怪很快就完售。

「空氣流的舒芙蕾」果然不同凡響，別看它造型普通，吃過就驚為天人，決定隔天再去排隊!!

排到前面，櫥窗裡有更吸引人的北海道雪山芝士燒、雪藏草莓芝士燒。

櫥窗裡有剖面，可以清楚看到北海道芝士燒的可愛模樣!

我們光是看到這個剖面就完全被收服，還沒吃到就先加分。

Cheese Talk台中快閃店價目表

價目表有分單顆及單盒價格，快閃店有組合優惠價，買多一點比較划算。

買多還有加送提袋，我看大家都是一次買好幾袋，我們也不例外~XD。

買完立即拍照打卡。

因為用新鮮草莓製作，所以雪藏草莓芝士燒都是店員在現場一顆一顆現擠草莓芝士，真的很新鮮。

Cheese Talk好吃嗎?

每一顆芝士燒都有單獨包裝，硬殼保護帶回家也完好如初沒有變形，加上特製貼紙看起來就很精緻。

不說還以為是在日本當地買的甜點，好看又好吃。

北海道雪山芝士燒120元

時尚可愛造型的北海道雪山芝士燒，真的會讓人難以抗拒。

傳承自北海道雙層芝士蛋糕作法，上層是北海道高梨乳酪慕斯，口感比較輕盈；下層則是濃厚乳酪，口感較為綿密細緻，加上帶點甜味的餅皮，整個雙層芝士非常有層次，香濃卻不會甜膩，超級好吃!!

雪藏草莓芝士燒130元

這款雪藏草莓芝士燒除了底層的濃郁起司，中間還有整顆新鮮草莓，外圍再擠上店家自己熬煮的台灣草莓果醬做成草莓芝士醬，味道香甜好好吃喔!

北海道芝士達茲 220元、Dots草莓生乳達茲220元

快閃店優惠 任選2盒399元

達茲外型就像台灣常見的牛粒，但是這款北海道芝士達茲用料很不一樣，一吃就讓人驚艷。

切開來拍給大家看，內餡很飽滿，用義大利帕瑪森起士粉及北海道奶油芝士調和，滋味非常香濃馥郁，我家的起司控大讚好吃。

外皮也很有水準，酥鬆軟綿還富有彈性，真的就像包裝上寫的空氣流的舒芙蕾!

一口接一口，真的會停不下來，一次買一盒絕對不夠吃。

草莓生乳達茲外皮及內餡都有加了草莓，打開來就能聞到草莓香氣。

這款草莓生乳達茲的內餡，熬煮新鮮草莓及北海道生乳奶油融合一起，酸甜又帶有天然水果香氣，完美的比例吃起來一點都不甜膩，有夠好吃啦~

達茲外皮就像草莓蛋糕一樣軟綿又有彈性，加上北海道生乳內餡細緻綿滑的口感，每一口都好享受啊~草莓控一定會愛上的草莓生乳達茲，真的超級好吃!!

難怪大家都是一次買4盒以上才夠吃啊~XD

Cheese Talk評論

全新起司蛋糕品牌Cheese Talk一推出就爆紅，真的是超級好吃，不論起司控還是草莓控都會愛上的美味，只賣4款商品就大排長龍，每天開賣不到2小時賣光光。

新光三越快閃店期間限定11/27-12/26每天限量製作賣完為止，強烈建議大家早點去排隊才不會提早賣完吃不到喔~

Cheese Talk台中快閃店資訊

地點: 台中市西屯區臺灣大道三段301號(新光三越台中中港店B2手扶梯旁)

期間:11/27-12/26

時間:11:00~22:00(同百貨公司營業時間)